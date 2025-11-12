Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Локомотив выходит на рельсы чемпионской гонки: молодые игроки набирают ход

Билялетдинов заявил, что "Локомотив" будет бороться за победу
2:52
Спорт

Осенний тур Российской премьер-лиги вновь подтвердил амбиции московского "Локомотива". После победы над "Оренбургом" со счётом 1:0 команда не только укрепила свои позиции в таблице, но и получила серьёзный кредит доверия от специалистов. Об этом заявил тренер Ринат Билялетдинов.

Локомотив-ЦСКА
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" by Пресс-служба ФК «Локомотив», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Локомотив-ЦСКА

Молодость и стабильность как опора

По мнению Билялетдинова, нынешний состав "Локомотива" способен бороться за чемпионство. Он отметил, что в команде собрались амбициозные и уже окрепшие игроки, которые продолжают расти профессионально.

"Локомотив будет бороться за победу в чемпионате. Амбициозные ребята становятся старше, они накапливают опыт, набирают силы, они еще будут матереть", — сказал Ринат Билялетдинов.

Тренер подчеркнул, что ключевым фактором успеха остаётся сохранение текущего состава. Частая смена игроков, по его словам, замедляет развитие команды: новичкам требуется время на адаптацию. Однако он признал, что в футболе перемены неизбежны, и клубу важно сохранять баланс между стабильностью и обновлением, пишет Газета.Ru.

Победа над "Оренбургом"

Матч 15-го тура РПЛ, прошедший 9 ноября на "РЖД Арене", стал очередным подтверждением уверенной формы "Локо". Команда одержала минимальную, но заслуженную победу — 1:0.

Единственный мяч в ворота гостей забил Николай Комличенко на 72-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за фол против Дмитрия Баринова. Этот эпизод сопровождался спорным решением: судья Сергей Цыганок сначала показал красную карточку защитнику Анри Чичинадзе, но после просмотра VAR отменил наказание.

Позже арбитр также не засчитал второй гол Комличенко из-за положения вне игры, а главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов был удалён за несогласие с решениями судьи. Несмотря на эти эпизоды, "Локомотив" уверенно довёл матч до победы.

Уверенность в будущем

Билялетдинов отметил, что у клуба прочный фундамент благодаря опоре на отечественных футболистов. Он подчеркнул, что многие ключевые игроки находятся на пике формы, и этот фактор может стать решающим в борьбе за медали.

По его словам, возрастной состав команды позволяет рассчитывать на долгосрочную стабильность. Дмитрий Баринов, например, остаётся в "золотом возрасте" для полузащитника и способен ещё несколько сезонов выступать на высоком уровне.

Билялетдинов убеждён, что при сохранении кадрового ядра и тренерской стратегии "Локомотив" будет оставаться в числе фаворитов РПЛ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
