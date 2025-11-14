Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика
Эксперты: в Уфе предложение аренды в новостройках выросло на 80% за год
Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин
Отслоившиеся части континентов вызывают извержения вулканов — геофизики
Ханде Эрчел приедет в Москву на премьеру мелодрамы
Леонардо ДиКаприо отметил день рождения вместе с возлюбленной
Урожайность арбузов в открытом грунте подтверждена садоводами
Курорт Роза Хутор поддерживает исторические проекты

Два Роналдо, два мира: легенда Бразилии поставил точку в споре о величии португальца

Роналдо объяснил, почему не считает Криштиану величайшим
Спорт

Имя Роналдо Назарио навсегда вписано в историю футбола. Его называли "Феноменом" за скорость, технику и хищный инстинкт нападающего. Когда человек такого масштаба высказывается о другом великом — Криштиану Роналду, — это всегда вызывает интерес. Недавно бразильская легенда поделилась мнением о португальце, подчеркнув уважение, но и расставив границы: Криштиану — гений, но не номер один всех времён.

Футбольный мяч на поле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Футбольный мяч на поле

Великий — да. Лучший — нет

В интервью бразильским журналистам Роналдо Назарио прямо ответил на вопрос о том, считает ли он Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории. Его ответ был честным и сдержанным:

"У Криштиану есть всё: он забивает с обеих ног, головой, штрафные, пенальти, и делает это в каждой команде, где играл. Это невероятно. Без сомнений, он входит в десятку лучших футболистов всех времён. Но лучший в истории? Нет, я так не думаю", — заявил легенда мирового футбола Роналдо Назарио.

Бразилец подчеркнул, что восхищается трудолюбием и стабильностью Криштиану, но не верит в концепцию единственного "лучшего" игрока. Каждый великий — продукт своего времени, своей эпохи и футбольной культуры.

Почему Феномен избегает споров

Роналдо не впервые говорит, что не любит участвовать в дискуссиях о том, кто главный в истории футбола. По его мнению, сравнивать игроков из разных поколений бессмысленно: технологии, стиль игры, даже мячи и поля — всё меняется.

"Честно говоря, мне не нравится участвовать в этих разговорах. Некоторые игроки слишком серьёзно относятся к таким званиям. Я предпочитаю, чтобы о том, что я сделал, говорили другие", — отметил Роналдо Назарио.

Он подчеркнул, что уважает всех великих — от Пеле до Месси, — но сам не готов называть кого-то "величайшим". Футбол, по его словам, не о титуле, а о чувствах, которые он вызывает.

Сравнение поколений: топ-10 по версии Феномена

Роналдо не стал публиковать собственный рейтинг, но из его высказываний можно понять, кого он относит к "неприкасаемым": Пеле, Марадона, Зидан, Месси, Криштиану Роналду, Кройф, Роналдиньо и, возможно, сам Роналдо — за вклад в развитие атакующего футбола.

Каждый из них изменил игру. Марадона — харизмой и техникой. Пеле — универсальностью. Криштиану — дисциплиной и цифрами. А Месси — легкостью, с которой превращает футбол в искусство.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: сравнивать игроков без учёта эпохи.
Последствие: несправедливые выводы и фанатские споры.
Альтернатива: оценивать влияние игрока на развитие футбола.

Ошибка: измерять величие только количеством голов.
Последствие: игнорирование таланта, интуиции и командной роли.
Альтернатива: смотреть на то, как игрок меняет стиль игры и мышление других.

Ошибка: путать статистику с легендой.
Последствие: обесценивание эмоциональной стороны спорта.
Альтернатива: помнить, что футбол — это не цифры, а моменты, которые остаются в памяти.

Плюсы и минусы позиции Роналдо

Плюсы Минусы
уважительное отношение к коллегам отсутствие конкретного "лучшего" раздражает фанатов
рациональный взгляд без фанатизма не даёт точного ответа — СМИ хотят сенсацию
подчеркивает важность эпох и контекста его позиция кажется уклончивой
сохраняет спортивную этику и уважение не удовлетворяет массовое любопытство

А что если бы Роналдо и Криштиану сыграли вместе?

Вообразите нападение, где Роналдо Феномен открывает зоны, а Криштиану Роналду замыкает каждую передачу. Скорость, сила, техника и хладнокровие — в одной связке. Возможно, это была бы самая разрушительная пара форвардов в истории футбола.

Но Феномен скромно признаёт: времена изменились. Современный футбол стал более физическим, а игроки — универсальными. При этом он уверен, что Криштиану адаптировался бы в любой эпохе, как и он сам в своё время.

Мифы и правда

Миф: Роналдо ревнует к Криштиану и Месси.
Правда: он неоднократно говорил, что гордится тем, как современное поколение развивает футбол.

Миф: Феномен считает себя лучше всех.
Правда: он всегда подчеркивает, что не хочет оценивать себя выше других, а предпочитает оставлять это истории.

Миф: легенды прошлого недооценивают современный футбол.
Правда: Роналдо признаёт, что сегодняшний уровень физической подготовки и аналитики выше, чем когда-либо.

Интересные факты

  1. Роналдо стал двукратным обладателем "Золотого мяча" и дважды чемпионом мира — в 1994 и 2002 годах.

  2. Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей" и стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

  3. В 2002 году, после тяжёлой травмы колена, Роналдо вернулся и забил 8 голов на чемпионате мира — рекорд для восстановившегося игрока.

Споры о "величайшем игроке всех времён" начались ещё в эпоху Пеле и Марадоны. С развитием футбола каждый десяток лет появлялся новый претендент. В XXI веке баталии разгорелись между Криштиану и Месси. Но если слушать таких, как Роналдо Назарио, становится ясно: величие не измеряется трофеями, а тем, как ты вдохновляешь других.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Нефть
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу
Красота и стиль
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Пациенты с постковидным фиброзом в три раза чаще болеют пневмонией — врач Цагараева
Правительство Марий Эл поддержало проект по изучению гастрономии
Горчичный раствор эффективно устраняет запах рыбы с досок
Роналдо объяснил, почему не считает Криштиану величайшим
Возрастные изменения зрения можно замедлить — офтальмолог Левина
Певица Шакира вышла в свет с сыновьями от футболиста Жерара Пике
Влияние холодного масла на рассыпчатость песочного теста подтвердили кондитеры
Выбор автомобиля для отпуска зависит от дорог — тревел-эксперт Синельников
Эксперты: шестое чувство питомцев — это реакция на незаметные человеку сигналы
BBC принесла извинения Дональду Трампу за искажение речи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.