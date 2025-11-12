Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело словно собирается заново: тренировка, которая пробуждает мышцы, о существовании которых вы забыли

Динамические и статические упражнения активируют глубокие мышцы — физиологи
5:10
Спорт

Если вы ищете короткую, но результативную программу для проработки живота и ягодиц, этот комплекс идеально подойдёт. Он сочетает динамические и статические упражнения, активирует глубокие мышцы кора и формирует упругие ягодицы. Всё, что вам нужно — коврик, немного пространства и 15-20 минут времени.

Девушка с ковриком для йоги
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с ковриком для йоги

Зачем нужна комбинированная тренировка

Тренировки, где сочетаются упражнения для пресса и ягодиц, помогают не только укрепить тело, но и улучшить осанку, ускорить обмен веществ и повысить выносливость. При регулярных занятиях мышцы становятся плотнее, живот подтягивается, а линия талии становится чётче.

Главное — делать упражнения осознанно, контролируя дыхание и не торопясь. В этом комплексе нет сложных движений, но каждое из них работает точно по назначению.

Программа тренировки

Всего 4 упражнения, каждое выполняется по 40 секунд, затем 10 секунд отдыха. После выполнения всех — небольшой перерыв и повтор 2-3 круга.

Обратные скручивания с прямыми ногами

Как выполнять:

  • лягте на спину, руки вдоль корпуса;

  • поднимайте прямые ноги вверх, стараясь отрывать поясницу от пола;

  • медленно опускайте ноги, не касаясь пола, и снова поднимайте.

Что работает:

  • нижний пресс;

  • мышцы живота, отвечающие за "подтяжку" нижней части.

Совет: следите, чтобы движения были контролируемыми, без рывков.

Ягодичный мостик со скрещёнными ногами

Как выполнять:

  • лягте на спину, согните колени, поставьте стопы на пол;

  • скрестите одну ногу поверх другой, опора — на нижнюю ногу;

  • поднимайте таз, сжимая ягодицы в верхней точке;

  • меняйте ногу после каждого подхода.

Что работает:

  • большая и средняя ягодичные мышцы;

  • задняя поверхность бёдер.

Совет: не прогибайтесь в пояснице — движение идёт от ягодиц, а не от спины.

Боковое скручивание "колено-локоть"

Как выполнять:

  • лягте на бок, опора на предплечье;

  • одновременно подтягивайте верхнее колено и локоть навстречу друг другу;

  • почувствуйте, как работает бок пресса.

Что работает:

  • косые мышцы живота;

  • зона "ушек" на боках.

Совет: делайте плавно, без рывков. Дышите в такт движению.

Пульсирующие махи лёжа на животе

Как выполнять:

  • лягте на живот, руки под подбородок;

  • поднимите прямую ногу вверх и сделайте 10-12 мелких пульсирующих движений;

  • затем смените ногу.

Что работает:

  • ягодицы и задняя часть бедра.

Совет: не закидывайте ногу слишком высоко — важно качество пульсации, а не амплитуда.

А что если добавить инвентарь

Если хотите усложнить тренировку:

  • используйте резинку-эспандер при ягодичном мостике — она создаст дополнительное сопротивление;

  • добавьте утяжелители на ноги в махах — это увеличит нагрузку на ягодицы;

  • в скручиваниях можно держать лёгкий мяч или гантель для стабилизации корпуса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спешить и выполнять движения рывками.
    Последствие: снижается эффективность и возрастает риск травм.
    Альтернатива: работать в среднем темпе, концентрируясь на ощущениях.

  • Ошибка: задерживать дыхание.
    Последствие: напряжение в шее и головокружение.
    Альтернатива: выдыхать на усилии, вдыхать при возвращении в исходное положение.

  • Ошибка: выполнять упражнения без разогрева.
    Последствие: мышечные спазмы, растяжения.
    Альтернатива: перед началом сделать лёгкую разминку — наклоны, вращения тазом, дыхательные упражнения.

Таблица "Плюсы и минусы" тренировки

Параметр Плюсы Минусы
Время выполнения Занимает 15-20 минут Требует концентрации
Оборудование Не нужно Ограничена нагрузка без утяжелителей
Результат Подтянутый живот и ягодицы Требуется регулярность
Уровень подготовки Подходит новичкам Продвинутым может быть легко

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
3-4 раза в неделю, чередуя с кардио или растяжкой.

Можно ли делать утром?
Да, особенно если добавить дыхательные упражнения для пробуждения мышц кора.

Когда виден результат?
Через 3-4 недели при регулярных занятиях и сбалансированном питании.

Мифы и правда

Миф: упражнения на пресс сжигают жир на животе.
Правда: жир уходит равномерно по всему телу, а упражнения укрепляют мышцы под ним.

Миф: короткие тренировки неэффективны.
Правда: интенсивный формат (интервальный подход) работает не хуже долгих занятий.

Миф: ягодичный мостик — женское упражнение.
Правда: он полезен всем — укрепляет спину и стабилизирует таз.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
