Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бороться со стрессом и предотвращать болезни научат на Роза Хутор
Ксению Собчак потрясла история с удалением фото принца Гарри и Меган Маркл
Испанский инженер назвал лучший способ чистки машины
Окрашивание в стиле 90-х сохраняет популярность благодаря своей универсальности
Анна Седокова намекнула на новые отношения с футболистом
Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов... — писала газета Вечерняя Москва 12 ноября 1905 года
Google планирует вложить 5,5 млрд евро в Германию — глава интернет-гиганта
McLaren F1 развил 394,8 км/ч с атмосферным мотором
Адвокат Диброва рассказал, что телеведущий продаёт дом, чтобы быть ближе к Москве

Разминка запускает двигатель, заминка гасит турбину: режим восстанавливает мышцы и обнуляет перегруз

Профилактика спортивных травм: рекомендации спортивных врачей
Спорт

Физическая активность — важная часть здорового образа жизни. Спорт помогает укрепить мышцы, улучшает работу сердца и поднимает настроение. Но вместе с пользой физические нагрузки несут и риски. Ошибки в технике, неправильный подбор экипировки или слишком быстрый темп могут привести к травмам, которые надолго выбьют из тренировочного ритма. Чтобы этого избежать, важно заранее знать, как грамотно подойти к тренировкам и снизить вероятность повреждений.

Девочка помогает своему партнеру
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка помогает своему партнеру

Почему случаются травмы

Наиболее травмоопасными считаются командные виды спорта и активности, связанные с интенсивными движениями: футбол, баскетбол, хоккей, регби, велосипед, бег и силовые тренировки. Часто травмы возникают не из-за самого спорта, а из-за неправильной подготовки. Среди ключевых причин:

  1. отсутствие разминки и растяжки;

  2. переутомление и недостаточный отдых;

  3. использование неподходящей обуви или экипировки;

  4. игнорирование плохого самочувствия.

Если добавить к этому завышенные ожидания и желание "всё и сразу", риск возрастает многократно.

Как подготовиться к безопасным тренировкам

Перед началом занятий обязательно пройдите медицинское обследование — особенно если есть хронические заболевания или вам больше 45 лет. Это поможет подобрать безопасный уровень нагрузки. Не пытайтесь "перепрыгнуть" свои физические возможности — развитие силы и выносливости требует времени и системности.

"Никогда не торопитесь во время силовых тренировок и выполняйте полный диапазон движений в каждом повторе", — отметил врач спортивной медицины Игорь Петров.

Правила профилактики травм

1. Не гонитесь за быстрым результатом

Постепенность — главный принцип. Нагрузку увеличивайте плавно, чтобы мышцы и суставы успевали адаптироваться. Даже если кажется, что можно сделать больше, лучше остановиться раньше. Переутомление часто становится причиной растяжений и микротравм.

2. Делайте тренировки разнообразными

Сочетайте кардио, силовые упражнения и растяжку. Такая система развивает тело сбалансированно, не перегружая одну группу мышц. Попробуйте плавание, йогу или пилатес — это поможет укрепить связки и суставы.

3. Разминка и заминка — обязательны

Перед основной частью занятия разогрейте тело лёгкими упражнениями и динамической растяжкой. После тренировки выполните несколько медленных движений и статические растяжки, чтобы снять напряжение. Это простое правило снижает риск травм почти вдвое.

4. Отдыхайте правильно

Не стоит тренироваться ежедневно на пределе возможностей. Мышцам нужен отдых, чтобы восстановиться. Оптимально — один выходной день после 3-4 интенсивных тренировок. А раз в году полезно делать перерыв на несколько недель.

5. Следите за водным балансом

Во время активности организм теряет не только воду, но и электролиты. Обезвоживание делает мышцы менее эластичными, что повышает риск травм. Пейте до и после тренировки, а при длительных занятиях добавляйте напитки с солью и сахаром.

6. Выбирайте правильную экипировку

Одежда должна "дышать" и не стеснять движений. Обувь подбирайте с учётом вида спорта и типа стопы. Для бега — кроссовки с амортизирующей подошвой, для футбола — бутсы с хорошей фиксацией голеностопа. Не забывайте о защите: шлем, наколенники, налокотники и перчатки помогут избежать серьёзных травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование разминки.
    Последствие: судороги и растяжения.
    Альтернатива: 10-15 минут динамической подготовки перед тренировкой.

  • Ошибка: работа "через боль".
    Последствие: обострение хронических повреждений.
    Альтернатива: снижение нагрузки и консультация с врачом.

А что если травма всё же случилась

Лёгкие повреждения — ушибы, растяжения — можно лечить дома. Приложите лёд, дайте покой повреждённой зоне и используйте эластичный бинт. Если боль не проходит за 2-3 дня, обратитесь к врачу. Возвращаться к тренировкам можно только после полной реабилитации.

Плюсы и минусы занятий спортом

Плюсы Минусы
Улучшение выносливости Риск травм при неправильной технике
Повышение тонуса и энергии Требует дисциплины и времени
Снижение стресса Возможны перегрузки и усталость

FAQ

Как выбрать спортивную обувь?
Выбирайте по типу активности: для бега — с хорошей амортизацией, для силовых — с устойчивой подошвой.

Сколько жидкости нужно пить во время тренировки?
Примерно 150-200 мл каждые 15-20 минут активности.

Мифы и правда

Миф: Чем больше тренируешься, тем быстрее будет результат.
Правда: Без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, и прогресс замедляется.

Миф: Если болит, значит, тренировка была эффективной.
Правда: Боль — сигнал повреждения, а не прогресса.

Интересный факт

  • Самая частая травма у бегунов — воспаление надколенника.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Наука и техника
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Бороться со стрессом и предотвращать болезни научат на Роза Хутор
Ксению Собчак потрясла история с удалением фото принца Гарри и Меган Маркл
Идентичность в Казахстане меняют соцсети, страхи и мифы
Испанский инженер назвал лучший способ чистки машины
Окрашивание в стиле 90-х сохраняет популярность благодаря своей универсальности
Анна Седокова намекнула на новые отношения с футболистом
Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов... — писала газета Вечерняя Москва 12 ноября 1905 года
Запасов бензина осталось на месяц: Болгария рискует остаться без топлива из-за США
Google планирует вложить 5,5 млрд евро в Германию — глава интернет-гиганта
McLaren F1 развил 394,8 км/ч с атмосферным мотором
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.