Мышцы застряли в режиме тревоги: сигнал тела, который нельзя игнорировать

0:59
Спорт

Каждому знакомо ощущение "зажатости" после долгой работы за компьютером или интенсивной тренировки. Но если мышца остаётся напряжённой даже в покое, это уже не просто усталость, а гипертонус — патологическое состояние, при котором волокна получают постоянный сигнал "сожмись". Такое перенапряжение не только вызывает боль, но и мешает телу двигаться свободно, ухудшая качество жизни.

Недомогание
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Недомогание

Что такое гипертонус и почему он возникает

При нормальной работе мышцы чередуют сокращение и расслабление. При гипертонусе этот баланс нарушается: нервная система как будто "застревает" в команде на напряжение. В результате мышца остаётся твёрдой и укороченной даже в покое.

Причины разнообразны:

  • неврологические нарушения;
  • последствия травм или микроспазмов после тренировок;
  • неправильная осанка и длительное сидение;
  • хронический стресс и эмоциональные перегрузки.

Постоянное напряжение превращается в замкнутый круг: боль усиливает спазм, спазм усиливает боль. Разорвать его можно только комплексным подходом.

Чем опасен гипертонус

Мышечный спазм кажется мелочью, но со временем приводит к целому каскаду проблем:

  • боль и дискомфорт. Тянущая, ноющая боль в шее, спине или плечах снижает концентрацию и качество сна;

  • ограничение подвижности. Суставы теряют амплитуду движения, что делает повседневные действия трудными;

  • нарушение кровоснабжения. Спазмированные мышцы пережимают сосуды, нарушая питание тканей;

  • мышечный дисбаланс. Перенапряжённая мышца "блокирует" работу антагониста, из-за чего другие мышцы ослабевают;

  • триггерные точки. Болезненные уплотнения, которые могут отдавать боль в отдалённые участки тела.

Как избавиться от гипертонуса

Лечение должно быть системным. Цель — не просто снять боль, а научить мышцу расслабляться.

Массаж и мануальная терапия

  • Глубокий массаж помогает размягчить напряжённые волокна, восстановить кровообращение и подвижность.
  • Расслабляющие техники воздействуют на нервную систему, снимая эмоциональное и физическое напряжение.

После процедуры мышцы становятся мягче, восстанавливается нормальный объём движений и уменьшается боль.

Лечебная физкультура и растяжка

Регулярная мягкая нагрузка — ключ к устойчивому результату. Главное правило: движения должны быть плавными и без боли.

Постизометрическая релаксация (ПИР).
Метод основан на принципе "напряжение — расслабление".
Пример для шеи:

  • Сядьте прямо, наклоните голову к правому плечу.

  • Положите правую ладонь на голову, не давите.

  • Мягко попытайтесь вернуть голову в исходное положение, оказывая лёгкое сопротивление.

  • Через 5-7 секунд сделайте выдох и расслабьтесь, слегка усилив наклон. Мышца "отпустит".

Пассивная растяжка. Используйте вес тела, удерживайте положение 20-30 секунд, дышите спокойно.

Регулярное выполнение таких упражнений восстанавливает связь "мозг — мышца" и снижает общее напряжение.

Теплотерапия

Тепло — лучший союзник при гипертонусе. Тёплые ванны, грелка, парафиновое прогревание или компрессы помогают расширить сосуды и расслабить спазмированные ткани. Особенно полезно сочетать тепло с растяжкой — мышцы становятся более эластичными.

Физиотерапия

Классические методы включают электрофорез с магнезией и расслабляющими препаратами. Они улучшают питание мышц и снижают их возбудимость.

ЭМС при гипертонусе: современный инструмент восстановления

Электромиостимуляция (ЭМС) всё чаще применяется не для наращивания мышц, а для их расслабления. Специальные импульсы мягко воздействуют на нервно-мышечную систему, имитируя естественный цикл "напряжение — расслабление".

Как это работает

  1. Фаза контролируемого сокращения. На мышцу подаются лёгкие импульсы, вызывающие мягкое сокращение — аналог естественного напряжения при упражнении.

  2. Фаза рефлекторного расслабления. После серии импульсов следует пауза. Мозг получает сигнал, что мышца "сработала", и активирует механизм расслабления.

Таким образом, ЭМС помогает "перепрограммировать" мышцы, заставляя их отпустить хроническое напряжение.

Преимущества ЭМС-терапии

  • Воздействует на глубоко расположенные волокна, недоступные при массаже.
  • "Стирает" патологическую мышечную память.
  • Улучшает крово- и лимфоток, ускоряет выведение продуктов обмена.
  • Безболезненна и полностью контролируема.

Обычно курс включает 10-15 процедур, после чего мышцы дольше остаются расслабленными, а боль не возвращается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать спазм. → Хроническая боль и ограничение подвижности. → Начать курс ЛФК и массажа.

  • Разминать мышцу через боль. → Усиление спазма. → Работать мягко, с дыханием.

  • Полный покой. → Потеря эластичности и тонуса. → Чередовать отдых и лёгкие упражнения.

А что если гипертонус вызван стрессом

Нервное напряжение часто проявляется именно через мышцы. В этом случае помогают дыхательные практики, йога, прогулки, массаж и тёплые ванны. Даже 10 минут расслабления в день способны снизить общий тонус и улучшить самочувствие.

Плюсы и минусы разных методов

Метод Плюсы Минусы
Массаж Быстро снимает боль, улучшает кровоток Требует специалиста, эффект временный без ЛФК
ЛФК и ПИР Устраняет причину спазма, восстанавливает подвижность Нужна регулярность
ЭМС-терапия Воздействует глубоко, безболезненно Необходим курс процедур
Теплотерапия Расслабляет и улучшает обмен веществ Не решает причину без движения

FAQ

Можно ли тренироваться при гипертонусе?
Можно, но только после консультации с врачом и под контролем специалиста по ЛФК. Главное — избегать силовых нагрузок на спазмированные мышцы.

Помогает ли йога?
Да, медленные растяжки и дыхание способствуют снижению нервной возбудимости и расслаблению мышц.

Через сколько наступает эффект?
У большинства пациентов улучшение чувствуется уже после 3-5 процедур массажа или ЭМС.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
