Спортивный миф трещит по швам: кофе показал неожиданный эффект на выносливость

Спортсменам и любителям активного образа жизни часто советуют ограничить кофе из-за возможного воздействия кофеина на сердечный ритм. Долгое время считалось, что кофе может провоцировать аритмию и мешать тренировкам. Но масштабное исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды поставило под сомнение старые представления. Его результаты доказали: кофе не только безопасен для сердца, но и может помочь его укрепить.
Впервые проведено рандомизированное клиническое исследование, посвящённое реальному влиянию кофеина на сердце у людей с фибрилляцией предсердий. В проекте участвовали 200 пациентов, которым назначили электрическую кардиоверсию — процедуру восстановления нормального ритма. На протяжении шести месяцев часть испытуемых пила хотя бы одну чашку кофе с кофеином в день, а другая полностью отказалась от напитка.
Результат оказался неожиданным: у тех, кто регулярно пил кофе, вероятность повторного приступа аритмии была на 39% ниже.
"Кофеин обладает целым комплексом положительных эффектов", — отметил профессор Грегори М. Маркус, старший автор исследования.
По его словам, кофе стимулирует физическую активность — важнейший фактор защиты сердца. Кроме того, лёгкий мочегонный эффект помогает снизить давление, а антиоксиданты уменьшают воспаление в организме.
Современная спортивная медицина уже давно рассматривает кофе как природный стимулятор выносливости. Он ускоряет реакцию, повышает концентрацию, улучшает использование кислорода во время нагрузки. Исследования показывают: кофеин повышает спортивную результативность в среднем на 5-10%, особенно в аэробных видах — беге, плавании, велоспорте.
Механизм прост: кофеин активизирует центральную нервную систему, заставляя мышцы работать эффективнее, а сердце — качать кровь стабильнее. Поэтому умеренное количество кофе перед тренировкой может быть не вредным, а, напротив, полезным.
Десятилетиями врачи советовали исключить кофе людям с аритмией, опасаясь учащённого сердцебиения. Однако старые рекомендации базировались на наблюдениях, а не на клинических данных. Новые исследования показывают: при умеренном употреблении кофеин не вызывает опасных изменений ритма у здоровых людей и даже снижает риск сердечных проблем.
"Кофе не только не вредит пациентам с фибрилляцией предсердий, но и, вероятно, выступает в роли защитного фактора", — отметил первый автор работы Кристофер Вонг.
Он добавил, что кофеин помогает людям чувствовать себя энергичнее, что положительно влияет на общее состояние организма и мотивацию к тренировкам.
Повышает концентрацию. Кофеин воздействует на нервную систему, улучшая внимание и координацию движений.
Увеличивает выносливость. Благодаря стимуляции адреналина мышцы дольше не устают.
Снижает воспринимаемое усилие. Во время нагрузок человек ощущает меньше усталости.
Ускоряет восстановление. Антиоксиданты помогают снизить воспаление и мышечную боль.
Стабилизирует ритм сердца. При умеренных дозах кофеин не повышает риск аритмии, а наоборот, способствует адаптации сердца к нагрузкам.
Отказ от кофе перед тренировкой → потеря тонуса и концентрации → чашка эспрессо за 30 минут до начала.
Избыток кофеина → тревожность, бессонница → не более 300 мг кофеина в сутки (2-3 чашки).
Злоупотребление энергетиками → перегрузка нервной системы → натуральный кофе без сахара и добавок.
У некоторых людей кофеин действительно вызывает неприятные ощущения — учащённый пульс, дрожь, тревожность. В таких случаях стоит уменьшить дозу или перейти на напитки с пониженным содержанием кофеина: американо, латте, зелёный чай. Важно помнить, что эффект кофе индивидуален: тренированное сердце переносит стимулятор легче, чем ослабленное.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает выносливость и концентрацию
|Может мешать сну при употреблении вечером
|Ускоряет обмен веществ
|Повышает тревожность у чувствительных людей
|Помогает сжигать жир во время тренировок
|Обезвоживает при недостатке воды
|Улучшает настроение и мотивацию
|Может вызывать зависимость при частом употреблении
Можно ли пить кофе перед тренировкой?
Да, за 30-45 минут до тренировки. Он усиливает выносливость и улучшает фокус.
А если у меня аритмия?
Новое исследование показало, что умеренные дозы кофе (1-2 чашки в день) безопасны и могут снижать риск рецидива.
Какой кофе выбрать спортсмену?
Натуральный зерновой кофе без сахара и сиропов. Лучше — эспрессо или американо.
Миф: кофе вызывает тахикардию у всех.
Правда: у большинства людей умеренные дозы кофеина не нарушают ритм сердца.
Миф: спортсменам нужно пить только воду.
Правда: кофе может быть частью спортивного питания, если употреблять его разумно.
Миф: кофе мешает сжиганию жира.
Правда: кофеин ускоряет метаболизм и помогает использовать жир как источник энергии.
