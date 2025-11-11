Получилось — не получилось, давайте неустойку: Юран раскрыл, как иностранцы относятся к Спартаку

Сергей Юран призвал "Спартак" назначить российского тренера

Отставка Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" вызвала бурную реакцию в футбольном сообществе.

Своё мнение выразил бывший нападающий красно-белых, ныне тренер Сергей Юран, в беседе с корреспондентом издания "Чемпионат". Он подчеркнул, что клубу необходим специалист, осознающий масштаб ответственности перед болельщиками и историей команды.

"В "Спартак” нужно приходить с полной самоотдачей"

Юран отметил, что выбор нового наставника должен быть максимально взвешенным.

"Самое главное, чтобы сейчас руководство "Спартака” приняло правильное решение по тренеру, кого приглашать", — заявил он.

По мнению специалиста, работать в клубе такого уровня можно только с полной самоотдачей и готовностью "расшибиться, но дать результат".

Тренер подчеркнул, что в "Спартаке” невозможно работать без осознания особого духа клуба, его традиций и уникальной связи с болельщиками. Юран убеждён: тренер, приходящий в команду, должен не просто искать карьерный успех, а понимать, что речь идёт о символе российского футбола.

Иностранцы не чувствуют клуб так, как свои

Юран критически высказался о приглашении зарубежных специалистов. По его словам, иностранные тренеры зачастую воспринимают работу в России как временный этап и не разделяют эмоциональной привязанности, свойственной отечественным наставникам.

"Они немножко по-другому всё воспринимают: получилось — получилось, а нет — давайте неустойку, я пошёл", — отметил Юран.

Он напомнил, что за последние годы через "Спартак" прошло немало специалистов из Европы, но ощутимого прогресса команда так и не достигла. Станкович, несмотря на опыт работы в Италии, по мнению Юрана, не смог добиться стабильных результатов.

"Вроде бы и в Италии поработал, а у "Спартака” результата, к сожалению, ни в прошлом году не было, ни сейчас нет. Это печально", — добавил он.

"Спартак" должен возглавить российский тренер

Наставник уверен, что команде нужен тренер с российским менталитетом, способный требовать от игроков полной самоотдачи. По его словам, футболисты обязаны не просто выполнять контракт, а "биться за команду в каждом матче". Такой подход, считает Юран, может вернуть клубу прежний характер и дух победителей.

Отвечая на вопрос о личных амбициях, Юран признался, что мечта поработать в "Спартаке" у него жива. "Не стану лукавить: желание есть. Думаю, каждому человеку, который поиграл в этом клубе, хочется в нём поработать и добиться успеха в качестве тренера", — сказал он.