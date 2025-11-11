Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветущие зимой растения нуждаются в питании каждые две недели — ботаники
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Потери тепла снижаются при установке экранов за радиаторами — m-strana.ru
Морской шёлк возвращается: как учёные оживили ткань для императоров без капли красителя
Госавтоинспекция рекомендовала проверять аккумулятор и тормоза перед зимой
Пономарев считает, что российские футболисты выиграют у сборной Перу
Пошаговый рецепт запечённой говядины с овощами в духовке
Эпоха свободы для собак в Петербурге закончилась: подписан закон о тотальных ограничениях
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение

Получилось — не получилось, давайте неустойку: Юран раскрыл, как иностранцы относятся к Спартаку

Сергей Юран призвал "Спартак" назначить российского тренера — "Чемпионат"
2:50
Спорт

Отставка Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" вызвала бурную реакцию в футбольном сообществе.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

Своё мнение выразил бывший нападающий красно-белых, ныне тренер Сергей Юран, в беседе с корреспондентом издания "Чемпионат". Он подчеркнул, что клубу необходим специалист, осознающий масштаб ответственности перед болельщиками и историей команды.

"В "Спартак” нужно приходить с полной самоотдачей"

Юран отметил, что выбор нового наставника должен быть максимально взвешенным.

"Самое главное, чтобы сейчас руководство "Спартака” приняло правильное решение по тренеру, кого приглашать", — заявил он.

По мнению специалиста, работать в клубе такого уровня можно только с полной самоотдачей и готовностью "расшибиться, но дать результат".

Тренер подчеркнул, что в "Спартаке” невозможно работать без осознания особого духа клуба, его традиций и уникальной связи с болельщиками. Юран убеждён: тренер, приходящий в команду, должен не просто искать карьерный успех, а понимать, что речь идёт о символе российского футбола.

Иностранцы не чувствуют клуб так, как свои

Юран критически высказался о приглашении зарубежных специалистов. По его словам, иностранные тренеры зачастую воспринимают работу в России как временный этап и не разделяют эмоциональной привязанности, свойственной отечественным наставникам.

"Они немножко по-другому всё воспринимают: получилось — получилось, а нет — давайте неустойку, я пошёл", — отметил Юран.

Он напомнил, что за последние годы через "Спартак" прошло немало специалистов из Европы, но ощутимого прогресса команда так и не достигла. Станкович, несмотря на опыт работы в Италии, по мнению Юрана, не смог добиться стабильных результатов.

"Вроде бы и в Италии поработал, а у "Спартака” результата, к сожалению, ни в прошлом году не было, ни сейчас нет. Это печально", — добавил он.

"Спартак" должен возглавить российский тренер

Наставник уверен, что команде нужен тренер с российским менталитетом, способный требовать от игроков полной самоотдачи. По его словам, футболисты обязаны не просто выполнять контракт, а "биться за команду в каждом матче". Такой подход, считает Юран, может вернуть клубу прежний характер и дух победителей.

Отвечая на вопрос о личных амбициях, Юран признался, что мечта поработать в "Спартаке" у него жива. "Не стану лукавить: желание есть. Думаю, каждому человеку, который поиграл в этом клубе, хочется в нём поработать и добиться успеха в качестве тренера", — сказал он.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком
Велосипед обеспечивает оптимальную работу мышц — Independent
Один пшик — и химия тела всё портит: что мешает аромату раскрыться как надо
Засолка сёмги в домашних условиях по классическому рецепту
Махачкала: в 2025 году сборы земельного налога выросли на 20%
KGM подтвердила возвращение Actyon на российский рынок в конце зимы 2026 года
Гул и треск при кипячении — не просто звук: что на самом деле происходит внутри чайника
Сергей Юран призвал "Спартак" назначить российского тренера — "Чемпионат"
Не только для своих: как Новороссийск превращается в China Friendly-направление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.