Огненная серия закончилась прощанием: Станкович уходит, Шнякин — о том, что осталось за кадром

Уход Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" стал одним из самых обсуждаемых событий ноября.
Об этом сообщил комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале, подчеркнув, что отставка сербского специалиста оставила множество вопросов и противоречивых эмоций.
Шнякин признался, что хотел бы лично обсудить с тренером причины разрыва со столичным клубом.
"К сожалению, не был последним интервьюировавшим Станковича. Вопросов — масса. Но мой главный звучал бы так: "Деян, в какой момент что-то пошло не так?”" — написал журналист.
Он отметил, что с учётом импульсивного характера серба, тот, вероятно, скоро поделится своей версией событий.
По мнению Шнякина, Станкович остаётся яркой фигурой российского футбола — как по эмоциональности, так и по профессионализму. Беседы с ним всегда были содержательными, особенно на тактические темы, а его прошлое в итальянском футболе придавало разговорам особую глубину.
Комментатор напомнил, что после поражения от московского "Динамо" в Кубке России у "Спартака" ещё сохранялся шанс переломить ситуацию. Тогда Шнякин считал, что дисквалификация Станковича могла сыграть роль своеобразной "терапии" для команды, способной вернуть её в тонус. Однако, как показало время, кризис оказался глубже.
Журналист выразил сожаление, что не довелось увидеть ещё одно московское дерби при Станковиче. По его словам, период серба в клубе запомнился огненной семиматчевой победной серией - с 13-го по 19-й тур чемпионата России сезона-2024/2025, когда команда демонстрировала уверенную игру и борьбу за лидерство. Теперь, считает Шнякин, логика футбола требует нового этапа и новых решений.
Несмотря на разочарование итогом, комментатор подчеркнул, что Станкович оставил заметный след в команде. Его подход к тренировкам, энергия и вера в коллектив помогли "Спартаку" пройти через трудный период и показать, что даже в условиях давления возможен рост.
Для Шнякина уход серба — не просто кадровое решение, а эмоциональный финал короткого, но яркого эпизода. Он называет тренера "мощным персонажем" и уверен, что его откровения о времени в России ещё впереди.
