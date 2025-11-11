Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Потери тепла снижаются при установке экранов за радиаторами — m-strana.ru
Морской шёлк возвращается: как учёные оживили ткань для императоров без капли красителя
Госавтоинспекция рекомендовала проверять аккумулятор и тормоза перед зимой
Пономарев считает, что российские футболисты выиграют у сборной Перу
Пошаговый рецепт запечённой говядины с овощами в духовке
Эпоха свободы для собак в Петербурге закончилась: подписан закон о тотальных ограничениях
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком

Огненная серия закончилась прощанием: Станкович уходит, Шнякин — о том, что осталось за кадром

Комментатор Шнякин выразил сожаление об уходе Станковича
2:37
Спорт

Уход Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" стал одним из самых обсуждаемых событий ноября.

Деян Станкович
Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Деян Станкович

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале, подчеркнув, что отставка сербского специалиста оставила множество вопросов и противоречивых эмоций.

"В какой момент всё пошло не так?"

Шнякин признался, что хотел бы лично обсудить с тренером причины разрыва со столичным клубом.

"К сожалению, не был последним интервьюировавшим Станковича. Вопросов — масса. Но мой главный звучал бы так: "Деян, в какой момент что-то пошло не так?”" — написал журналист.

Он отметил, что с учётом импульсивного характера серба, тот, вероятно, скоро поделится своей версией событий.

По мнению Шнякина, Станкович остаётся яркой фигурой российского футбола — как по эмоциональности, так и по профессионализму. Беседы с ним всегда были содержательными, особенно на тактические темы, а его прошлое в итальянском футболе придавало разговорам особую глубину.

От эйфории к кризису

Комментатор напомнил, что после поражения от московского "Динамо" в Кубке России у "Спартака" ещё сохранялся шанс переломить ситуацию. Тогда Шнякин считал, что дисквалификация Станковича могла сыграть роль своеобразной "терапии" для команды, способной вернуть её в тонус. Однако, как показало время, кризис оказался глубже.

Журналист выразил сожаление, что не довелось увидеть ещё одно московское дерби при Станковиче. По его словам, период серба в клубе запомнился огненной семиматчевой победной серией - с 13-го по 19-й тур чемпионата России сезона-2024/2025, когда команда демонстрировала уверенную игру и борьбу за лидерство. Теперь, считает Шнякин, логика футбола требует нового этапа и новых решений.

Эмоции и наследие тренера

Несмотря на разочарование итогом, комментатор подчеркнул, что Станкович оставил заметный след в команде. Его подход к тренировкам, энергия и вера в коллектив помогли "Спартаку" пройти через трудный период и показать, что даже в условиях давления возможен рост.

Для Шнякина уход серба — не просто кадровое решение, а эмоциональный финал короткого, но яркого эпизода. Он называет тренера "мощным персонажем" и уверен, что его откровения о времени в России ещё впереди.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком
Велосипед обеспечивает оптимальную работу мышц — Independent
Один пшик — и химия тела всё портит: что мешает аромату раскрыться как надо
Засолка сёмги в домашних условиях по классическому рецепту
Махачкала: в 2025 году сборы земельного налога выросли на 20%
KGM подтвердила возвращение Actyon на российский рынок в конце зимы 2026 года
Гул и треск при кипячении — не просто звук: что на самом деле происходит внутри чайника
Сергей Юран призвал "Спартак" назначить российского тренера — "Чемпионат"
Не только для своих: как Новороссийск превращается в China Friendly-направление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.