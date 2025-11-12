Выключите звук: Арина Соболенко рассказала, почему не выносит собственные игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Арина Соболенко призналась, что ей стыдно смотреть свои игры

2:29

Спорт
2:29
Спорт

Она громко побеждает на корте, но не может смотреть на собственные игры. Арина Соболенко, четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира, откровенно рассказала, почему избегает пересмотра матчей со своим участием.

Арина Соболенко
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арина Соболенко

Об этом спортсменка заявила в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

"Стыдно смотреть на себя"

Белорусская теннисистка призналась, что испытывает неловкость, наблюдая за собственными реакциями и эмоциями на корте.

"Не люблю смотреть на себя на корте, до сих пор не могу привыкнуть к себе на корте", — сказала Соболенко.

По её словам, во время игры она полностью сосредоточена на результате, но при последующем просмотре замечает детали, которые заставляют чувствовать смущение: выражения лица, слова, даже дыхание.

"Можно, пожалуйста, выключить звук, не могу это слушать", — добавила спортсменка с улыбкой.

Работа с эмоциями и анализом

Несмотря на внутренний дискомфорт, Соболенко подчёркивает, что эмоции — часть её стиля игры. Она не боится проявлять их во время матча, считая это естественной реакцией, помогающей сохранять концентрацию. По словам теннисистки, она знает, как управлять состоянием, чтобы не потерять контроль и добиваться победы.

Вместо самостоятельного пересмотра матчей лидер WTA доверяет анализ своей команде. За этим процессом отвечает статист, который изучает каждую игру и передаёт выводы специалистам штаба.

"Она обрабатывает, а у меня всё в голове свежее, я всё помню и знаю, мне не нужно пересматривать", — пояснила Соболенко.

Командная работа и стратегия

Спортсменка отметила, что внутри команды выработана чёткая система обсуждений. После анализа каждый член коллектива делится мнением, а решения принимаются совместно. Соболенко уверена, что именно эта синхронность позволяет ей удерживать лидерство и сохранять уверенность на протяжении долгого сезона. В редких случаях она всё же пересматривает отдельные эпизоды — только когда нужно разобраться в тонких технических нюансах.

Такой подход, по словам теннисистки, помогает сохранять баланс между эмоциями и рациональным анализом. И, возможно, именно эта внутренняя дисциплина делает её одной из самых стабильных спортсменок современного тенниса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
