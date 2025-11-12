Скандал, который не утихает: Джокович сравнил историю Синнера с собственной травлей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новак Джокович заявил о несправедливом рассмотрении дела Синнера
2:37
Спорт

Новый виток споров в мировом теннисе вызвали слова Новака Джоковича о громком допинг-деле итальянца Янника Синнера.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Об этом рассказал сам серб в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованном на его YouTube-канале. По мнению Джоковича, обстоятельства расследования вызывают сомнения в прозрачности подходов к топовым игрокам.

Скандал, который не утихает

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, подчеркнул, что подобные истории оставляют след на всю карьеру спортсмена. "Это история будет преследовать его, как моя с коронавирусом, до конца карьеры", — заявил Джокович. Он отметил, что даже после официального закрытия дела вокруг игрока останутся сомнения и обсуждения, ведь репутационные тени в спорте исчезают не полностью.

Личное знакомство и доверие

Джокович признался, что знает Синнера с юных лет: их связывает общий наставник Рикардо Пьятти, у которого оба тренировались в Италии. По словам серба, он всегда видел в Синнере скромного и сосредоточенного спортсмена, ориентированного исключительно на игру.

"Я думаю, он не сделал этого намеренно, но то, как дело было рассмотрено, вызывает много подозрений", — добавил теннисист.

По его словам, шок от известия был искренним: характер и поведение итальянца не соответствуют образу спортсмена, готового нарушить правила. Джокович назвал Синнера человеком с сильным менталитетом и внутренней дисциплиной, что делает ситуацию ещё более неоднозначной.

Критика системы и неравенства

В отдельной части разговора серб коснулся темы двойных стандартов в отношении игроков разного уровня.

"Если бы он был 500-м в рейтинге, думаю, его бы забанили", — отметил Джокович.

Он указал на непрозрачность и избирательность решений в сфере антидопинговых процедур, особенно когда речь идёт о звёздах тура. По его словам, временная дисквалификация Синнера, совпавшая с паузой между турнирами "Большого шлема", выглядит "очень странно".

Джокович добавил, что и другие теннисисты, столкнувшиеся с подобными ситуациями, ранее жаловались на отсутствие единых стандартов наказания. Несмотря на понимание личной ответственности спортсменов, серб убеждён: система требует пересмотра, чтобы обеспечить равные условия для всех участников тура.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
