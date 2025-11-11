Сборная России рвётся в бой: раскрыт секрет будущей победы над Перу

Пономарев считает, что российские футболисты выиграют у сборной Перу

Российская сборная по футболу готовится к ноябрьской серии товарищеских матчей, и интерес к её выступлению вновь растёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Nike Total 90 Aerow II ball

Поводом стали слова бывшего защитника ЦСКА и сборной СССР Владимира Пономарева, который уверен, что команда способна обыграть национальную сборную Перу.

Настрой и ожидания перед матчем

По мнению Пономарева, встреча с южноамериканцами потребует от российских игроков максимальной концентрации.

"Подходить к этому матчу надо серьезно, южноамериканские сборные могут уколоть, если наши будут играть расслабленно", — заявил Пономарев.

Он отметил, что соперник обладает схожими условиями и стилем с Боливией, с которой россияне встречались в октябре. Тогда игра завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Бывший футболист подчеркнул, что в составе сборной России сегодня немало техничных игроков, способных контролировать темп и качество игры. При этом, по его словам, и у перуанцев достаточно исполнителей высокого уровня, что обещает зрелищное противостояние. Итог, как считает Пономарев, будет в пользу россиян — 2:0 или 2:1, пишет Газета.Ru.

Серия матчей и значение игр

В ноябре команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских поединка: 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге — против Перу, а 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи — против сборной Чили. Эти матчи рассматриваются не только как возможность проверить состав, но и как важный этап в восстановлении игровой формы на фоне продолжающейся международной изоляции.

Контекст и ограничения

С февраля 2022 года Россия остаётся вне международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Решение о дисквалификации лишило отечественные клубы участия в еврокубках, а национальную сборную — возможности бороться за путёвку на чемпионат мира в Катаре. Несмотря на это, команда сохраняет тренировочный ритм, проводя товарищеские встречи с доступными соперниками.

Такие матчи, отмечают эксперты, позволяют не только поддерживать форму игроков, но и формировать новую стратегию игры в условиях ограниченных возможностей. Победы над южноамериканскими командами могут стать символом стабильности и уверенности в собственных силах.