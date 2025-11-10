Самое странное упражнение века: выглядит нелепо, но прокачивает тело до предела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:00
Спорт

Зерхер-приседания — одно из тех упражнений, которое вызывает интерес уже с первого взгляда. Штанга здесь удерживается не на спине, как в классике, и не на груди, как во фронтальных приседаниях, а в сгибах локтей. Такое положение заставляет работать весь корпус — от мышц пресса до предплечий — и развивает силу, устойчивость и координацию. Это упражнение выглядит сложно, но при правильной технике даёт впечатляющий результат.

Тяга со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тяга со штангой

История и смысл упражнения

Своё название упражнение получило в честь американского пауэрлифтера Эда Зерхера, который придумал его в 1930-х годах. Тогда у спортсмена не было стоек для штанги, и он начал поднимать её с пола, удерживая в сгибах локтей. Так случайная находка превратилась в функциональное упражнение, укрепляющее не только ноги, но и всё тело.

Главная особенность Зерхер-приседа — смещение центра тяжести вперёд. Это заставляет мышцы кора и спины активно стабилизировать корпус, формируя мощный пресс и крепкую поясницу.

Почему Зерхер-приседания полезны

Зерхер-приседания задействуют мышцы, которые в классике остаются в тени. При правильном выполнении они укрепляют квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия, но при этом активно включают мышцы кора, трапеции и предплечий.

Кроме этого, упражнение развивает подвижность тазобедренных суставов, улучшает координацию и баланс, а удержание штанги тренирует силу хвата и предплечий. Для опытных спортсменов это ещё и способ проверить контроль над телом — ведь малейшая потеря равновесия мгновенно видна.

Основные мышцы, которые работают

Основная нагрузка ложится на квадрицепсы, особенно при подъёме из нижней точки. Ягодичные мышцы активно включаются при разгибании таза, а кор — при стабилизации корпуса. Дополнительно в работу вовлекаются трапеции, бицепсы и предплечья, удерживающие вес. Такое распределение делает упражнение универсальным — оно формирует силу всего тела.

Техника выполнения

Выполнение начинается с правильной установки штанги. Её размещают на стойке на уровне чуть ниже груди. Спортсмен подходит, подводит руки под гриф и сгибает локти, чтобы зафиксировать штангу в их сгибах. Лопатки сводятся, корпус напрягается, дыхание контролируется. После этого штанга плавно снимается со стоек, и атлет делает шаг назад.

Ноги ставятся на ширине плеч, локти направлены немного вперёд, спина прямая. Присед выполняется плавно: таз уходит назад, колени двигаются в направлении носков. В нижней точке бёдра должны быть параллельны полу, но можно опуститься чуть ниже, если сохраняется контроль. Подъём выполняется через пятки, без рывков, с акцентом на напряжение корпуса.

Главное правило — корпус должен оставаться устойчивым. Любое округление спины увеличивает риск травмы поясницы.

Перед началом — обязательная консультация с врачом

Зерхер-приседания относятся к упражнениям повышенной сложности. Прежде чем включать их в программу, необходимо проконсультироваться с врачом. Медицинская проверка поможет определить состояние суставов, позвоночника и сосудов. Особенно важно это для тех, кто страдает гипертонией, болями в спине, проблемами с локтями или коленями.

Даже если противопоказаний нет, первая тренировка должна проходить под контролем опытного тренера. Он поможет подобрать безопасный вес и проконтролировать технику.

Частые ошибки и их последствия

Одна из самых распространённых ошибок — округление спины. Это приводит к переносу нагрузки на поясницу и может закончиться растяжением. Не менее опасно сведение коленей внутрь — оно увеличивает давление на суставы. Неправильный хват, когда штанга "скатывается" в локтях, делает упражнение не только неудобным, но и опасным.

Ещё одна ошибка — чрезмерный вес. Погоня за нагрузкой без правильной техники ведёт к нарушению баланса и травмам. Чтобы избежать проблем, стоит начать с лёгкого грифа и постепенно добавлять вес только при стабильной технике.

Зерхер-приседания в тренировках

Это упражнение подходит для опытных спортсменов, работающих над силой и выносливостью. Новичкам стоит сначала освоить фронтальные и классические приседания, чтобы укрепить корпус и развить гибкость. Со временем Зерхер-присед может стать отличным дополнением к базовым упражнениям, помогая развить баланс и координацию.

При регулярных тренировках можно заметить улучшение осанки, устойчивости и силы хвата — качества, полезные не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Сравнение с другими видами приседаний

Вид приседа Расположение штанги Основная нагрузка Сложность
Классический На спине Ягодицы, спина Средняя
Фронтальный На груди Квадрицепсы, пресс Выше средней
Зерхер-присед В локтях Квадрицепсы, кор, предплечья Высокая

А что если сделать шаг дальше

Помимо классической версии, существуют вариации: Зерхер-выпады, Зерхер-становая тяга и Зерхер-ходьба. Они развивают разные аспекты силы и координации, позволяя разнообразить тренировки. Но каждая из них требует внимательного отношения к технике и постепенной адаптации.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Развивает силу и баланс Сложная техника
Укрепляет мышцы кора Давление на локти
Улучшает гибкость и устойчивость Не подходит новичкам
Повышает контроль над телом Требует врачебного допуска

FAQ

Можно ли выполнять Зерхер-приседы без тренера?
Не рекомендуется. Первые тренировки стоит проводить под наблюдением специалиста.

Какой вес выбрать?
Начните с минимального — лучше освоить технику, чем рисковать травмой.

Можно ли делать упражнение при болях в спине?
Только после разрешения врача. При хронических болях упражнение противопоказано.

Мифы и правда

Миф: Зерхер-приседы опасны.
Правда: опасно неправильное выполнение, а не само упражнение.

Миф: это движение только для профессионалов.
Правда: его можно адаптировать под разный уровень подготовки.

Миф: оно не влияет на кор.
Правда: это одно из лучших упражнений для развития пресса и стабилизаторов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Последние материалы
Вирусы оказались мастерами перевоплощения: найден механизм, который делает их живучими, как мутанты
Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей
Вы можете продлить стойкость цвета в два раза — если перестанете делать это после душа
Живая почва, чистая грядка, богатый урожай: натуральный рецепт щедрого урожая для ленивых дачников
Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции
Мотор мечты, который стал кошмаром: эти V6 разрушали машины быстрее, чем их успевали чинить
Салат Минский с грибами и квашеной капустой: откройте для себя вкус, который удивит
Сталь, стекло и хладнокровие: в Кортине возрождают трамплин Олимпиады 1956 года
Это копейки, конечно: Прохор Шаляпин вспомнил, сколько стоил его билет в телевизионную вечность
Дорогие окна не спасают от холода: виновата крошечная щель, о которой молчат установщики
