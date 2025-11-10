Сталь, стекло и хладнокровие: в Кортине возрождают трамплин Олимпиады 1956 года

В долине Кортина-д'Ампеццо старый лыжный трамплин снова обретает жизнь. Построенный в 1955 году и когда-то служивший символом Олимпийских игр 1956-го, он переживает второе рождение. Об этом сообщает издание ilgazzettino.it.

Инженерное возрождение прошлого

За реставрацию легендарного трамплина Zuel отвечает компания Ecoedile Srl из Бергамо. Работы выполняет Ponteggi Euroedile из Тревизо, известная своими инженерными решениями для сложных объектов. Для восстановления конструкции специалисты возвели внушительные леса из 22 километров стальных труб, создавая вокруг трамплина временное сооружение площадью 2700 квадратных метров и высотой до 51 метра.

Общая длина трамплина достигает 83 метров — размеры, привычные для Euroedile, работающей на сложных объектах по всей Европе. Леса полностью окутали монумент, обеспечив безопасность рабочих и сохранность исторической конструкции.

Технология и точность

"В случае с трамплином в Кортине мы заранее создали трёхмерный проект, чтобы рассчитать нагрузку и точки опоры", — рассказал геодезист Даниэле Крозато, руководитель проекта в Ponteggi Euroedile.

По его словам, временные конструкции, вес которых составил 1600 центнеров алюминия и стали, были спроектированы так, чтобы нагрузка распределялась напрямую на землю. Крозато сравнил это с тем, как будто "тридцать слонов не давят на саму башню".

Благодаря этому инженерному решению удалось сохранить прочность оригинального сооружения, при этом обеспечив условия для точной реставрации.

Возвращение символа Кортины

Генеральный директор Ecoedile, Энцо Нембрини, подчеркнул, что проект имеет не только техническое, но и культурное значение. "С помощью этого проекта мы хотим вернуть альпийскому горизонту сооружение, символизирующее историю, общность и память", — заявил он.

Демонтаж лесов запланирован на начало 2026 года. После этого трамплин вновь станет частью панорамы Кортины — в своём первозданном виде, готовый принять новые поколения спортсменов и туристов. Следующим этапом компания Ecoedile займётся установкой лесов для боковых трибун, завершая полное восстановление исторического комплекса.