Травма сорвала планы: Джокович сделал заявление, которое потрясло мир тенниса

Финал теннисного сезона обернулся неожиданным поворотом. Новак Джокович, выигравший драматичный матч против Лоренцо Мусетти в Афинах, заявил, что не выйдет на корт в Турине.

Матч, ставший испытанием

Финал чемпионата Греции 2025 года между сербом и итальянцем стал одним из самых напряжённых за сезон. Мусетти, которому была необходима победа для выхода в восьмёрку лучших, выиграл первый сет со счётом 6:4, воспользовавшись ошибками соперника. Но Джокович, 38-летний ветеран тура, во втором сете перехватил инициативу и сравнял счёт. Решающий сет превратился в шахматную партию, где каждая подача могла стать последней.

Победа Джоковича со счётом 4-6, 6-3, 7-5 принесла ему второй титул в сезоне и 101-й трофей в карьере. Для Мусетти поражение стало пятым подряд в финале — эмоциональным продолжением неудачи на Chengdu Open, где он упустил два матчбола. Итальянец не скрывал разочарования, но, как и прежде, проявил уважение к сопернику у сетки.

Новость, изменившая состав турнира

После матча Мусетти признался журналистам, что Джокович сообщил ему о своём решении не участвовать в Итоговом турнире ATP в Турине. Вскоре серб подтвердил это заявление в соцсетях, объяснив отказ травмой и усталостью после финала в Афинах.

"Я с нетерпением ждал возможности выступить в Турине, но после сегодняшнего матча вынужден сняться из-за травмы. Прошу прощения у болельщиков, ваша поддержка для меня очень важна", — сказал Новак Джокович.

Для Мусетти это открывает дверь в заветную восьмёрку сильнейших, где он впервые получит шанс сыграть на домашнем турнире перед итальянской публикой.

Новый фаворит — Янник Синнер

Отказ Джоковича изменил расстановку сил. Согласно жеребьёвке, Феликс Оже-Альяссим займёт место серба, а главным фаворитом теперь считается Янник Синнер - прошлогодний чемпион, известный мастер игры на крытых покрытиях. В его группе оказались Александр Зверев и Бен Шелтон.

Зверев признался журналистам, что предпочёл бы оказаться в одной группе с Карлосом Алькарасом, чем с Синнером, вызвав улыбку у зала. Сам Алькарас встретится с Тейлором Фритцем, Алексом Де Минором и Лоренцо Мусетти — и рассчитывает на свой первый титул Итогового турнира.