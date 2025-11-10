Мышцы растут не из-за тестостерона: наука поставила точку в споре, который длился десятилетиями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Каждый, кто хоть раз занимался силовыми тренировками, замечал: одни люди растут как на дрожжах, а у других результаты появляются медленно, несмотря на старание. Долгое время считалось, что всё дело в гормонах — тестостероне, гормоне роста, ИФР-1. Мол, чем сильнее скачок после тренировки, тем быстрее растут мышцы. Но наука доказала обратное: кратковременные всплески гормонов почти не влияют на результат. Всё решают генетические особенности мышечных клеток и то, насколько последовательно человек тренируется.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 49 мужчин, регулярно занимавшихся силовыми тренировками не менее четырёх лет. Средний рост участников составлял 181 см, вес — около 86 кг. Программа длилась 12 недель, все тренировались четыре раза в неделю, прорабатывая всё тело.

Испытуемых разделили на две группы. Первая выполняла лёгкие подходы — по 20-25 повторений с весом 30-50 % от максимального. Вторая работала с тяжёлым весом — 75-90 % от максимума, по 8-12 повторений. Главное условие — доводить каждый подход до отказа.

Чтобы исключить влияние питания, всем назначили одинаковый рацион и добавку: 30 граммов сывороточного белка дважды в день.

Результаты: мышцы выросли у всех

После трёх месяцев тренировок все участники прибавили в массе. Площадь волокон первого типа увеличилась примерно на 665 квадратных микрометров, второго типа — на 978. Безжировая масса тела (то есть мышцы без костей и жира) выросла в среднем на 1,2 кг.

Причём ни количество повторений, ни вес штанги не повлияли на итог: прогресс был одинаков в обеих группах. Это подтвердило простую истину — решает не число повторений, а усилие, приложенное в каждом подходе.

Проверка гормонов: миф развеян

Учёные брали кровь у участников до и после тренировок: в покое, сразу после, через 15, 30 и 60 минут. Измеряли тестостерон, свободный тестостерон, гормон роста, кортизол, ИФР-1 и другие показатели.

Оказалось, что всплески гормонов никак не влияли на рост мышц. Участники, у которых гормоны резко поднимались, не росли быстрее тех, у кого изменений почти не было. Даже кортизол, который обычно считают "врагом" прогресса, оказался связан с ростом мышц — он просто отражал, насколько интенсивно человек тренировался.

Кто растёт быстрее и почему

Учёные сравнили две крайние группы: десять участников, у которых мышцы выросли сильнее всего, и десять, у которых почти не изменились.

У первых волокна первого типа увеличились в среднем на 2106 квадратных микрометров, второго — на 2642. Безжировая масса выросла примерно на 2,1 кг. У вторых — рост был минимальным: минус 520 и минус 373 микрометра соответственно, при прибавке всего 0,6 кг.

Главное открытие — уровень гормонов в крови был одинаков у обеих групп. Разница оказалась в другом: в количестве андрогенных рецепторов в мышечных клетках. Это белки, которые "ловят" тестостерон и запускают процессы роста. У быстрорастущих участников их было изначально больше — 10 800 условных единиц против 7700 у остальных.

Кроме того, у тех, кто рос быстрее, активнее работал фермент, превращающий тестостерон в его более сильную форму — дигидротестостерон. У медленно растущих этот показатель почти не изменился.

Таблица сравнения: что влияет на рост мышц

Фактор Влияние Комментарий
Всплески гормонов после тренировки Не влияют Кратковременные изменения не дают эффекта
Количество андрогенных рецепторов Сильно влияет Генетическая особенность
Тип тренировки (тяжёлый/лёгкий вес) Одинаково эффективно Главное — довести до отказа
Белковое питание Важно Ускоряет восстановление
Сон и отдых Критически важны Мышцы растут во сне

Как тренироваться эффективно

  1. Ставьте нагрузку под себя. Не копируйте чужие программы — ориентируйтесь на собственный прогресс.

  2. Работайте до отказа. Независимо от веса, последние повторения должны даваться с усилием.

  3. Следите за питанием. Ешьте 1,6-2 г белка на килограмм веса.

  4. Не забывайте о сне. Отдых важнее самой тренировки — спите 7-9 часов.

  5. Держите ритм. Тренируйтесь стабильно, без длинных перерывов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком лёгкие тренировки Нет прогресса Работайте до отказа
Недостаток сна Замедление роста Уделяйте сну минимум 7 часов
Неправильное питание Потеря массы Добавьте белок и калории
Ожидание "гормонального эффекта" Разочарование Концентрируйтесь на нагрузке и восстановлении

А что если генетика не на вашей стороне

Да, количество андрогенных рецепторов — наследственный фактор. Но это не значит, что вы обречены на медленный прогресс. Даже с менее "отзывчивыми" мышцами можно добиться отличных результатов, если правильно тренироваться и восстанавливаться.

Регулярные тренировки, дисциплина, качественное питание и полноценный сон способны компенсировать генетические различия.

Плюсы и минусы наследственности

Плюсы Минусы
Помогает определить сильные стороны организма Количество рецепторов изменить нельзя
Позволяет подбирать индивидуальные программы Разные темпы роста у людей
Даёт понимание реакции на нагрузку Может демотивировать новичков

FAQ

Можно ли увеличить количество андрогенных рецепторов?
Нет напрямую, но регулярные тренировки делают мышцы чувствительнее к тестостерону.

Почему кто-то растёт даже без тренировок?
У таких людей изначально больше активных рецепторов и лучшая усвояемость белка.

Стоит ли принимать добавки для повышения тестостерона?
Нет, если уровень гормонов в норме. Без чувствительных рецепторов они не дадут эффекта.

Мифы и правда

Миф: чем больше гормонов, тем больше мышц.
Правда: без чувствительных рецепторов тестостерон бесполезен.

Миф: только тяжёлые веса дают рост.
Правда: мышцы растут и при лёгких, если доводить их до усталости.

Миф: кортизол разрушает мышцы.
Правда: это показатель нагрузки, а не враг прогресса.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
