Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина стирает, а пахнет болотом: одно средство из кухни возвращает свежесть за час
Влад Листьев и Юрий Николаев: архивное фото вызвало волну воспоминаний
Город, где металл светился как золото богов: найдены мастерские, изменившие историю искусства
Загадочный гость из космоса: что несет Земле пролет межзвездного объекта 3I/ATLAS
Эти сапоги не просто греют — они вытягивают силуэт и самооценку одним движением ноги
Природные насосы для дачи: деревья, которые решат ваши проблемы с избыточной влагой
Netflix ликует: Франкенштейн Гильермо дель Торо установил новый рекорд
Море вспыхнуло изнутри: загадочные зелёные огни оказались сигналом от неизвестного вида
Поддержка промышленности обернулась ударом по кошелькам: что скрывается за технологическим сбором

Главная ошибка тренирующих спину: энергия уходит, а результат стоит на месте

Спорт

Сильная спина — это не только красивая форма, но и стабильность, сила и здоровье. Широчайшие мышцы участвуют почти во всех движениях верхней части тела, помогают подтягиваться, держать осанку и стабилизировать корпус. Но чаще всего спортсмены прорабатывают верх спины, забывая о нижней части.

Тяга Т-образного грифа в тренажёрном зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тяга Т-образного грифа в тренажёрном зале

Такой подход приводит к мышечному дисбалансу: спина теряет гармонию, снижается сила в тягах, а риск травм растёт. Чтобы этого избежать, нужно целенаправленно тренировать нижние пучки широчайших мышц. Разберём, какие упражнения работают лучше всего и как их выполнять без ошибок.

Почему важно тренировать нижние широчайшие

Низ широчайших — это основа спины. Его развитие влияет сразу на три аспекта:

  1. силу. Укреплённые нижние пучки позволяют поднимать больший вес и устойчивее держать корпус;

  2. форму. Именно они придают спине V-образный силуэт;

  3. функциональность. Сильная нижняя часть улучшает координацию и снижает нагрузку на поясницу.

Базовые упражнения: сила и объём

Тяга Т-штанги

Одно из самых мощных упражнений для низа спины и широчайших. Оно даёт глубокое сокращение мышц и работает по широкой амплитуде. Чтобы техника была безопасной, держите корпус под углом 45°, локти двигайте вдоль тела.
Цель: развитие массы и силы.
Режим: 4 подхода по 6-8 повторений.

Тяга штанги в наклоне (обратный хват)

Обратный хват помогает сместить акцент на нижние волокна. Чем уже хват, тем сильнее активация. Работайте плавно, не поднимая корпус в конце движения.
Ошибка: рывки и "дёрганье" корпусом.
Режим: 4 подхода по 6-8 повторений.

Вспомогательные упражнения: детализация и выносливость

Тяга блока к поясу (сидя)

Изолированное упражнение, позволяющее прочувствовать движение от начала до конца. Контролируйте спину, не отклоняйтесь назад. Лучше выполнять в конце тренировки для "добивания" мышц.
Режим: 3 подхода по 10-12 повторений.

Тяга гантели одной рукой

Помогает устранить перекос в силе между сторонами тела. Растягивайте спину в нижней точке и выдыхайте при тяге.
Режим: 3 подхода по 10-12 повторений на каждую руку.

Сравнение: базовые и вспомогательные упражнения

Тип упражнения Цель Примеры Нагрузка
Базовые Масса, сила Тяга Т-штанги, тяга штанги обратным хватом Высокая
Вспомогательные Рельеф, контроль Тяга блока, тяга гантели Средняя

Советы шаг за шагом

  1. Разминка. Начинайте с лёгкого кардио (5-7 минут) и динамической растяжки.

  2. Выберите 2 базовых и 2 вспомогательных упражнения. Это создаст баланс между силой и выносливостью.

  3. Следите за техникой. Лучше взять меньший вес, но проработать движение медленно и точно.

  4. Завершите тренировку растяжкой. Это поможет снять напряжение и ускорит восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком широкий хват Перенос нагрузки на плечи и трапеции Узкий или средний обратный хват
Подъём корпуса в тяге Потеря напряжения в широчайших Зафиксируйте корпус, двигайтесь из плеча
Пропуск растяжки Укороченные мышцы, травмы Выполняйте растяжку спины после тренировки

А что если тренироваться дома

Даже без спортзала можно эффективно включить низ широчайших. Для этого подойдут:

  • резиновые эспандеры — заменят блочный тренажёр;
  • гантели — подойдут для одноручных тяг;
  • турник — поможет развить спину в подтягиваниях с узким хватом.

Главное — соблюдать технику и избегать инерции. Движение должно быть медленным, с фокусом на мышцах, а не на руках.

Плюсы и минусы тренировки низа спины

Плюсы Минусы
Улучшение формы и симметрии спины Требует постоянства
Повышение силы корпуса Замедленный визуальный прогресс
Профилактика болей в пояснице Нужна внимательная техника

FAQ

Как часто тренировать широчайшие?
Достаточно 1-2 раз в неделю. Остальные тренировки можно посвятить груди и ногам.

Нужны ли изолированные упражнения?
Да, если цель — рельеф и симметрия. Базовые дают массу, изоляция — детализацию.

Сколько времени займёт результат?
Первые изменения заметны уже через 6-8 недель при стабильных нагрузках и правильном питании.

Мифы и правда

Миф 1: низ широчайших нельзя прокачать отдельно.
Правда: изменяя угол корпуса и хват, можно сместить акцент именно на нижнюю часть.

Миф 2: эти упражнения делают спину слишком массивной.
Правда: при умеренных весах они создают подтянутую форму и укрепляют мышцы.

Миф 3: девушкам не стоит тренировать спину.
Правда: напротив, сильная спина формирует правильную осанку и визуально сужает талию.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Садоводство, цветоводство
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Море вспыхнуло изнутри: загадочные зелёные огни оказались сигналом от неизвестного вида
Поддержка промышленности обернулась ударом по кошелькам: что скрывается за технологическим сбором
Тонкая шкурка и лёгкий аромат дымка: старинный способ засолки сала, проверенный временем
Продажи Kia растут как на дрожжах — но почему именно в сегменте EV скрывается главный провал года
Бизнес в красной зоне: почему владелец магазина в Глазго боится каждого нового дня
Роза Сябитова открыла глаза на секреты бабушек: стоит ли навязывать опыт молодым родителям
Тело остыло изнутри: четыре причины, почему не греют ни варежки, ни чай
Если муж всё время играет в танчики — меняйте мужа: Мария Арбатова — о семье, гаджетах и демографии
Греция, которую не покажут путеводители: тайные места, где легенды оживают среди скал
Любимый аромат живёт всего час: духи не виноваты — эта мелочь на коже решает всё
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.