Десять минут, которые выбивают душу: это упражнение сжигает жир быстрее часовой тренировки

Спорт

Берпи — упражнение, которое любят не все, но результат неоспорим. Уже через несколько минут интенсивной работы вы чувствуете, как ускоряется обмен веществ, кровь бежит быстрее, а мышцы наполняются силой. Это простое, но мощное движение заставляет работать всё тело — от груди до ног, включая сердечно-сосудистую систему.

Выполнение упражнения берпи
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выполнение упражнения берпи

От армейского теста до фитнес-легенды

История берпи началась в 1930-е годы. Американский физиолог Ройал Х. Бёрпи разработал упражнение для оценки физической формы. Чуть позже его методику подхватила армия США, используя берпи для проверки выносливости и координации новобранцев.

Со временем этот функциональный тест превратился в культовое упражнение, обязательное во многих фитнес-программах. Берпи — это сочетание четырёх базовых движений: приседания, планки, отжимания и прыжка. Одно короткое, но интенсивное упражнение, которое задействует мышцы ног, ягодиц, пресса, груди, рук и спины.

"Если хотите проверить, на что вы способны, сделайте 50 берпи подряд — и всё станет ясно", — отметил тренер по функциональному фитнесу Алексей Ветров.

Почему берпи — испытание для всех

В спортивных сообществах берпи стали символом дисциплины и силы духа. Например, в "спартанских гонках" это не награда, а наказание: за каждый неудачный барьер участники обязаны выполнить 30 берпи. Такое правило не случайно — оно проверяет не только физическую форму, но и умение бороться с усталостью и стрессом.

10 минут — минус 100 калорий

Интенсивная тренировка берпи сочетает в себе аэробную и силовую нагрузку. Динамичные движения разгоняют пульс и включают все основные группы мышц. В среднем за 10 минут можно сжечь около 100 калорий, а за полную часовую сессию — до 650-750 калорий в зависимости от веса и темпа.

Регулярное выполнение берпи улучшает выносливость, координацию и общую физическую подготовку, укрепляет сердечно-сосудистую систему и развивает дыхательную функцию. По данным исследований 2014 года, упражнения с собственным весом, включая берпи, снижают риск гипертонии и улучшают состояние сосудов.

Эффекты от регулярных тренировок

  • укрепляют мышцы ног, рук, груди и корпуса;

  • повышают выносливость и скорость реакции;

  • улучшают осанку и гибкость;

  • стимулируют обмен веществ;

  • повышают тонус и энергию на целый день.

Как правильно выполнять берпи

На первый взгляд кажется, что берпи — это просто. Но техника имеет решающее значение, особенно для новичков.

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  2. Присядьте, положив ладони на пол перед собой.

  3. Оттолкнитесь ногами назад и примите положение планки.

  4. Сделайте отжимание (по желанию).

  5. Вернитесь в положение приседа.

  6. Выпрыгните вверх, вытянув руки над головой.

Повторяйте в ритме, который сможете удержать хотя бы 30 секунд без паузы.

"Главное — не количество, а техника. Лучше 10 идеальных берпи, чем 50 сделанных кое-как", — подчёркивает инструктор по кроссфиту Елена Мишина.

Сколько повторений нужно

Начинающим достаточно 5-10 повторов в одном подходе. Постепенно можно довести количество до 50 и даже 100 — в зависимости от уровня подготовки. Продвинутые спортсмены выполняют берпи блоками по 20-30 повторений с короткими перерывами. Главное — сохранять темп и не терять форму движения.

А что если выполнять берпи каждый день

Через две недели регулярных тренировок заметно улучшается дыхание, выносливость и тонус мышц. Через месяц уменьшается жировая прослойка, а тело становится более подтянутым. При этом берпи не требует оборудования — только собственный вес и немного пространства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять упражнение на скорость без контроля техники.
Последствие: перегрузка коленей и поясницы.
Альтернатива: следите за положением спины, держите корпус в тонусе и увеличивайте темп постепенно.

Плюсы и минусы берпи

Плюсы Минусы
Развивает все группы мышц Высокая нагрузка на суставы
Сжигает много калорий Требует выносливости и координации
Не требует оборудования Не подходит при проблемах с сердцем
Можно выполнять дома Быстро вызывает усталость

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь 5-7 минут (бег на месте, махи, вращения суставов).

  2. Выполните 3-4 подхода по 10 берпи с минутным отдыхом между ними.

  3. Следите за дыханием — вдох при приседе, выдох при прыжке.

  4. После тренировки сделайте растяжку, чтобы снять нагрузку с мышц.

Мифы и правда

  • Миф: берпи — только для профессионалов.
    Правда: есть адаптированные версии без прыжка или отжимания.

  • Миф: эффект появляется только при длительных сессиях.
    Правда: даже 10 минут интенсивных берпи активируют метаболизм.

  • Миф: это вредно для суставов.
    Правда: при правильной технике упражнение безопасно и укрепляет связки.

Интересные факты

  1. За 10 минут берпи активирует до 70% мышечных волокон тела.

  2. Мировой рекорд — 951 повторение за один час.

  3. Термин burpee официально вошёл в словари английского языка в 1940-х.

Исторический контекст

Первый тест Бёрпи состоял всего из четырёх движений и применялся для оценки физической формы сотрудников в Нью-Йоркском университете. Спустя десятилетия берпи превратился в символ функционального тренинга и стал обязательным элементом в программах CrossFit, HIIT и армейской подготовки.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
