Десять минут, которые выбивают душу: это упражнение сжигает жир быстрее часовой тренировки

Берпи — упражнение, которое любят не все, но результат неоспорим. Уже через несколько минут интенсивной работы вы чувствуете, как ускоряется обмен веществ, кровь бежит быстрее, а мышцы наполняются силой. Это простое, но мощное движение заставляет работать всё тело — от груди до ног, включая сердечно-сосудистую систему.
История берпи началась в 1930-е годы. Американский физиолог Ройал Х. Бёрпи разработал упражнение для оценки физической формы. Чуть позже его методику подхватила армия США, используя берпи для проверки выносливости и координации новобранцев.
Со временем этот функциональный тест превратился в культовое упражнение, обязательное во многих фитнес-программах. Берпи — это сочетание четырёх базовых движений: приседания, планки, отжимания и прыжка. Одно короткое, но интенсивное упражнение, которое задействует мышцы ног, ягодиц, пресса, груди, рук и спины.
"Если хотите проверить, на что вы способны, сделайте 50 берпи подряд — и всё станет ясно", — отметил тренер по функциональному фитнесу Алексей Ветров.
В спортивных сообществах берпи стали символом дисциплины и силы духа. Например, в "спартанских гонках" это не награда, а наказание: за каждый неудачный барьер участники обязаны выполнить 30 берпи. Такое правило не случайно — оно проверяет не только физическую форму, но и умение бороться с усталостью и стрессом.
Интенсивная тренировка берпи сочетает в себе аэробную и силовую нагрузку. Динамичные движения разгоняют пульс и включают все основные группы мышц. В среднем за 10 минут можно сжечь около 100 калорий, а за полную часовую сессию — до 650-750 калорий в зависимости от веса и темпа.
Регулярное выполнение берпи улучшает выносливость, координацию и общую физическую подготовку, укрепляет сердечно-сосудистую систему и развивает дыхательную функцию. По данным исследований 2014 года, упражнения с собственным весом, включая берпи, снижают риск гипертонии и улучшают состояние сосудов.
укрепляют мышцы ног, рук, груди и корпуса;
повышают выносливость и скорость реакции;
улучшают осанку и гибкость;
стимулируют обмен веществ;
повышают тонус и энергию на целый день.
На первый взгляд кажется, что берпи — это просто. Но техника имеет решающее значение, особенно для новичков.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Присядьте, положив ладони на пол перед собой.
Оттолкнитесь ногами назад и примите положение планки.
Сделайте отжимание (по желанию).
Вернитесь в положение приседа.
Выпрыгните вверх, вытянув руки над головой.
Повторяйте в ритме, который сможете удержать хотя бы 30 секунд без паузы.
"Главное — не количество, а техника. Лучше 10 идеальных берпи, чем 50 сделанных кое-как", — подчёркивает инструктор по кроссфиту Елена Мишина.
Начинающим достаточно 5-10 повторов в одном подходе. Постепенно можно довести количество до 50 и даже 100 — в зависимости от уровня подготовки. Продвинутые спортсмены выполняют берпи блоками по 20-30 повторений с короткими перерывами. Главное — сохранять темп и не терять форму движения.
Через две недели регулярных тренировок заметно улучшается дыхание, выносливость и тонус мышц. Через месяц уменьшается жировая прослойка, а тело становится более подтянутым. При этом берпи не требует оборудования — только собственный вес и немного пространства.
Ошибка: выполнять упражнение на скорость без контроля техники.
Последствие: перегрузка коленей и поясницы.
Альтернатива: следите за положением спины, держите корпус в тонусе и увеличивайте темп постепенно.
|Плюсы
|Минусы
|Развивает все группы мышц
|Высокая нагрузка на суставы
|Сжигает много калорий
|Требует выносливости и координации
|Не требует оборудования
|Не подходит при проблемах с сердцем
|Можно выполнять дома
|Быстро вызывает усталость
Разогрейтесь 5-7 минут (бег на месте, махи, вращения суставов).
Выполните 3-4 подхода по 10 берпи с минутным отдыхом между ними.
Следите за дыханием — вдох при приседе, выдох при прыжке.
После тренировки сделайте растяжку, чтобы снять нагрузку с мышц.
Миф: берпи — только для профессионалов.
Правда: есть адаптированные версии без прыжка или отжимания.
Миф: эффект появляется только при длительных сессиях.
Правда: даже 10 минут интенсивных берпи активируют метаболизм.
Миф: это вредно для суставов.
Правда: при правильной технике упражнение безопасно и укрепляет связки.
За 10 минут берпи активирует до 70% мышечных волокон тела.
Мировой рекорд — 951 повторение за один час.
Термин burpee официально вошёл в словари английского языка в 1940-х.
Первый тест Бёрпи состоял всего из четырёх движений и применялся для оценки физической формы сотрудников в Нью-Йоркском университете. Спустя десятилетия берпи превратился в символ функционального тренинга и стал обязательным элементом в программах CrossFit, HIIT и армейской подготовки.
