Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шифры вместо слов и звериные клички: как ГАИ разговаривает с коллегами, не раскрывая сути
Спартак в тупике: уволить тренера — заплатить миллионы, оставить — рисковать сезоном
Ваш телефон не только разряжает батарею — он разряжает молодость вашей кожи
Искал, искал и наконец-то нашёл: как одна мошка из Австралии переписала историю эволюции
Первый взлёт поп-дивы и спорный итог: что осталось за кадром сотрудничества Грымова с Алсу
Воскресенье превращается в день охоты за уникальными вещами: гид по берлинским блошиным рынкам
Рис с курицей и кукурузой за 35 минут: потрясающий вкус, который покорит вашу семью
Ваши бабушки были правы, но не знали всей правды: раскрыт современный смысл домашних примет
Земля ещё дышит теплом, а вы уже сеете будущее: что сажают под зиму, чтобы весной не догонять соседей

Ягодицы просыпаются с первого подхода: шесть вариаций мостика, что лепят фигуру без приседаний

6:28
Спорт

Ягодичный мостик — одно из тех упражнений, которое не теряет актуальности ни в домашнем фитнесе, ни в зале. Он прост, не требует дополнительного оборудования и даёт ощутимый результат уже через несколько недель регулярных тренировок. Это движение укрепляет мышцы ягодиц, улучшает осанку и помогает избавиться от болей в пояснице.

Ягодичный мостик
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ягодичный мостик

Главный плюс упражнения в том, что оно подходит людям любого уровня подготовки. Мостик можно выполнять утром, в перерывах между делами или добавить в силовую тренировку — везде он будет одинаково полезен.

Почему ягодичный мостик так эффективен

Мостик активно включает в работу не только ягодицы, но и заднюю поверхность бедра, поясницу и мышцы кора. За счёт этого улучшается кровообращение, повышается подвижность тазобедренных суставов и снижается риск болей в спине. К тому же это одно из немногих упражнений, которое помогает "проснуться" ягодичным мышцам после долгого сидения.

Регулярное выполнение повышает тонус тела, делает походку увереннее и улучшает баланс.

Сравнение: классический мостик и вариации

Вариант Основная нагрузка Уровень сложности
Классический Ягодицы, задняя поверхность бедра Лёгкий
На пятках Ягодицы и бицепс бедра Средний
С поднятой ногой Баланс, кора и ягодицы Средний-сложный
Пульсирующий Глубокая проработка ягодиц Средний
"Бабочка" Внешняя и внутренняя поверхность бедра Средний
Со скрещёнными ногами Акцент на одной ягодице Средний

Мостик на пятках

Для чего: усиливает работу ягодиц и задней поверхности бедра.
Как выполнять:

  • лягте на спину, согните колени, поставьте пятки на пол, носки приподнимите;
  • на выдохе поднимайте таз, напрягая ягодицы, опираясь только на пятки;
  • на вдохе медленно опустите таз, не касаясь пола.

Сколько: 10-12 повторений.

Пульсирующий мостик

Для чего: помогает глубоко проработать ягодичные мышцы.
Как выполнять:

  • примите положение классического мостика;
  • поднимите таз вверх и оставайтесь в верхней точке;
  • выполняйте короткие пульсирующие движения вверх-вниз, не опуская таз полностью.

Сколько: 18-20 повторений.

Мостик со скрещёнными ногами

Для чего: улучшает баланс и позволяет акцентировать нагрузку на одной ягодице.
Как выполнять:

  • лягте на спину, положите голень одной ноги на бедро другой;
  • на выдохе поднимайте таз вверх, чувствуя сокращение ягодиц;
  • на вдохе плавно опускайтесь вниз.

Сколько: 10-12 повторений на каждую сторону.

Мостик с выталкиванием ноги вверх

Для чего: развивает силу ягодиц и кора, улучшает координацию.
Как выполнять:

  • лягте на спину, одну ногу согните, другую вытяните вверх;
  • поднимите таз, напрягая ягодицы;
  • на выдохе выталкивайте вытянутую ногу вверх, словно "толкаете" потолок;
  • на вдохе опускайтесь вниз, не касаясь пола.

Сколько: 14-16 повторений на каждую сторону.

Мостик-бабочка

Для чего: задействует внутреннюю и внешнюю поверхность бедра, помогает округлить форму ягодиц.
Как выполнять:

  • лягте на спину, соедините стопы и разведите колени в стороны;
  • на выдохе поднимите таз, сжимая ягодицы;
  • на вдохе плавно опустите вниз.

Сколько: 10-12 повторений.

Мостик с вытянутой ногой

Для чего: развивает координацию и укрепляет ягодицы.
Как выполнять:

  • лягте на спину, согните одну ногу, другую вытяните прямо;
  • поднимайте таз, опираясь на одну ногу, задержитесь в верхней точке;
  • медленно опускайтесь вниз, не расслабляя мышцы.

Сколько: 10-12 повторений на каждую сторону.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейте мышцы перед тренировкой — лёгкая растяжка или приседания помогут избежать спазмов.

  2. Следите за дыханием: выдох при подъёме, вдох при опускании.

  3. Не поднимайте таз слишком высоко — важно чувствовать напряжение в ягодицах, а не в пояснице.

  4. Для усложнения можно использовать фитнес-резинку или положить утяжелитель на таз.

  5. После тренировки выполните растяжку — это снимет напряжение и ускорит восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком быстрые движения → теряется контроль → выполняйте медленно, с концентрацией.

  2. Работает поясница, а не ягодицы → риск боли → плотно прижимайте стопы к полу и держите корпус ровно.

  3. Неправильное дыхание → утомляемость и головокружение → синхронизируйте дыхание с движением.

А что если добавить нагрузку

Когда классический мостик перестаёт быть сложным, можно усложнить упражнение. Добавьте утяжеление — диск, гантель или бутылку с водой на таз. Альтернатива — использовать резиновую ленту вокруг бёдер: она усилит сопротивление и активирует боковые мышцы ягодиц.

Плюсы и минусы ягодичных мостиков

Плюсы Минусы
Простота выполнения Требует контроля техники
Подходит для занятий дома Может вызывать напряжение в пояснице при ошибках
Разнообразные вариации Эффект виден не сразу — нужна регулярность

FAQ

Как часто делать мостики?
Оптимально — 3-4 раза в неделю по 2-3 подхода.

Можно ли выполнять утром?
Да, мостик отлично подходит для утренней разминки и мягкого пробуждения тела.

Нужен ли коврик или оборудование?
Достаточно коврика, но при желании можно использовать резинки и утяжелители.

Мифы и правда

Миф: ягодичные мостики подходят только девушкам.
Правда: упражнение полезно всем — оно укрепляет спину и улучшает осанку.

Миф: без веса эффекта не будет.
Правда: собственный вес тела уже даёт нагрузку, особенно при правильной технике.

Миф: мостик вреден для поясницы.
Правда: при правильном положении таза и умеренном подъёме упражнение, наоборот, укрепляет поясничные мышцы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Антарктида замерзла навсегда: откуда берётся снег в месте, где небо никогда не плачет дождём
Наука и техника
Антарктида замерзла навсегда: откуда берётся снег в месте, где небо никогда не плачет дождём
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Популярное
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое

Почему одних прохожих собаки обходят стороной, а за другими идут целой стаей. Оказывается, причина не в еде и не в случайности — всё гораздо глубже.

Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Полный привод не всегда решает: кроссоверы становятся зимними ловушками на дороге
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Последние материалы
Земля ещё дышит теплом, а вы уже сеете будущее: что сажают под зиму, чтобы весной не догонять соседей
Яд в стеклянной банке: соленья превратились в смертельную угрозу — невидимый убийца под крышкой
Митя Фомин сорвал ЗОЖ-режим: гастро-спектакль превратился в праздник живота и вдохновения
Шоколадное чудо из микроволновки: десерт, который оживает от кипятка, словно магия на кухне
Париж стирает красно-белые щиты: чем их заменили и почему движение стало похожим на большой организм
Новый шаг к продовольственной независимости: о чём договорились Казахстан и Россия
Итальянский секрет стройности: они творят чудеса с фигурой — минус 5 кг в талии
Страна на скорости 360 км/ч: атомные посёлки, генетика и ВСМ уже меняют карту России
Роскошь без мрамора и позолоты: приёмы, которые делают спальню по-настоящему дорогой
Паспорт говорит больше, чем вы: отметки, из-за которых туристов разворачивают прямо в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.