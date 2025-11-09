Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
План действий против ос: как избавиться от гнезд на даче и обезопасить свой участок
Бекон миллионера делает яйца, картошку и супы роскошными: простой рецепт из сахара и специй
Ливень, туман и первая каша на асфальте: автомобили, которые не сдаются, когда погода объявляет войну
Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев
Кошка молча терпит боль, пока хозяин в неведении: главные признаки, что питомцу плохо
Враг оказался другом: иммунные клетки мозга могут спасти от Альцгеймера
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Праздничные рейсы без хаоса: лайфхаки, которые спасают нервы в новогодние перелёты
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут

Бег остался в прошлом: пять упражнений, которые держат тело в форме без километров кардио

6:05
Спорт

Бег традиционно считается лучшим способом укрепить сердце и запустить метаболизм. Но он подходит не каждому: кто-то не может бегать из-за проблем с суставами, у других нет подходящих условий или просто желания. К счастью, кардио-нагрузку можно получить и без бега — мягко, безопасно и с удовольствием.

Кардио после силовой тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кардио после силовой тренировки

Ниже — пять динамичных упражнений без прыжков, которые разогреют мышцы, улучшат выносливость и помогут оставаться в форме. Они подойдут и новичкам, и тем, кто уже активно занимается фитнесом.

Почему стоит заменить бег

Эти упражнения активизируют сердечно-сосудистую систему, улучшают координацию, прорабатывают мышцы кора и ног. В отличие от классического бега, они не перегружают колени и голеностопы, что особенно важно для людей с избыточным весом или после травм.

Кроме того, тренировки без ударной нагрузки можно выполнять где угодно — дома, в офисе или на свежем воздухе. Всё, что нужно — немного пространства и желание двигаться.

Сравнение: бег и упражнения без прыжков

Критерий Бег Упражнения без прыжков
Нагрузка на суставы Высокая Минимальная
Интенсивность Средняя-высокая Средняя, регулируемая
Необходимое пространство Большое Минимальное
Доступность для начинающих Ограниченная Подходит всем
Кардиоэффект Да Да, при правильном темпе

Шаг в сторону с подъёмом колена

Зачем: помогает укрепить ноги, ягодицы и пресс, развивает равновесие и улучшает кровообращение.
Как выполнять:

  • встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки перед грудью;
  • подтяните левое колено к правой ладони;
  • затем шагните в сторону и соедините ноги;
  • повторите на другую сторону, сохраняя ровную спину и напряжённый пресс.

Рекомендации: выполняйте по 20-25 подъёмов колена на каждую сторону.

Захлёсты голени с отведением локтей назад

Зачем: активизирует мышцы задней поверхности бедра, рук и спины, улучшает осанку и разгоняет пульс.
Как выполнять:

  • стоя на месте, поочерёдно подтягивайте пятки к ягодицам;
  • одновременно отводите локти назад, раскрывая грудную клетку;
  • следите, чтобы плечи не поднимались к ушам.

Рекомендации: делайте 25-30 повторений в комфортном темпе.

Подтягивание колена на одной ноге

Зачем: укрепляет мышцы живота и бедёр, развивает координацию.
Как выполнять:

  • опор на правую ногу, левую отведите назад;
  • подтяните колено к груди, помогая руками, как при беге;
  • вернитесь в исходное положение и повторите.

Рекомендации: 20-25 повторов на каждую сторону, дыхание — выдох на подъёме, вдох при опускании.

Двойной шаг и мах ногой в сторону

Зачем: развивает гибкость тазобедренных суставов, укрепляет внутреннюю и внешнюю часть бедра, способствует сжиганию калорий.
Как выполнять:

  • сделайте два шага вправо, затем выполните мах левой ногой вбок;
  • повторите в противоположную сторону;
  • руки двигаются вдоль тела, спина остаётся прямой.

Рекомендации: выполняйте 14-16 махов ногами, контролируя амплитуду.

Подтягивание колена к локтям

Зачем: мощное кардио-упражнение для мышц кора, рук и ягодиц.
Как выполнять:

  • встаньте прямо, поднимите руки над головой;
  • подтяните колено к груди, одновременно опуская руки;
  • чередуйте стороны, соблюдая ритм дыхания.

Рекомендации: 20-25 повторов в среднем темпе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Сутулость во время упражнений → напряжение в пояснице → держите плечи расправленными, взгляд — вперёд.

  2. Слишком быстрый темп → сбивается дыхание → сократите амплитуду и восстановите ритм.

  3. Недостаточная разминка → риск травмы → начинайте с лёгких вращений суставов и наклонов.

А что если тренироваться утром

Утренние кардио-комплексы без прыжков активизируют кровообращение, пробуждают мышцы и поднимают настроение. Чтобы не перегружать сердце, выполняйте упражнения на полупустой желудок и постепенно увеличивайте темп.

Плюсы и минусы кардио без бега

Плюсы Минусы
Щадящая нагрузка для суставов Меньше калорий, чем при длительном беге
Подходит для домашних тренировок Требуется контроль за техникой
Развивает координацию и гибкость Эффект зависит от регулярности занятий

Советы шаг за шагом

  • Разогрейтесь перед выполнением — 3-5 минут лёгких наклонов и вращений.
  • Делайте упражнения в комплексе 3-4 раза в неделю.
  • Сохраняйте дыхание равномерным, не задерживайте его при усилии.
  • Постепенно увеличивайте количество повторений.
  • После тренировки выполните растяжку для ног и спины.

FAQ

Можно ли заменить этими упражнениями бег полностью?
Да, при регулярных занятиях они дадут схожий кардиоэффект и помогут поддерживать форму.

Сколько времени длится тренировка?
Около 20 минут, включая разминку и заминку.

Можно ли выполнять при лишнем весе?
Да, упражнения без прыжков безопасны для суставов и подходят людям любой комплекции.

Мифы и правда

Миф: кардио без бега неэффективно.
Правда: при правильном темпе и регулярности упражнения отлично развивают выносливость.

Миф: без прыжков невозможно сбросить вес.
Правда: всё зависит от интенсивности и частоты тренировок.

Миф: такие упражнения скучны.
Правда: их можно комбинировать и менять порядок, делая каждую тренировку уникальной.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Наука и техника
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Последние материалы
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов
Любовь прошла, осталась царапина: как кошка показывает, что вы — уже не её человек
Нет балкона и сушилки? Простой лайфхак, чтобы высушить постельное белье даже зимой
Смартфон держит мозг на коротком поводке: как уведомления тихо воруют интеллект и концентрацию
Код жизни оказался обманом: у ДНК нашли секретную функцию, которая изменит медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.