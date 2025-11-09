Спартак в тупике: уволить тренера — заплатить миллионы, оставить — рисковать сезоном

Сложная ситуация вокруг главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича продолжает оставаться в центре внимания российского футбольного сообщества. После его неоднозначного заявления об усталости и готовности покинуть пост многие задаются вопросом, является ли это искренним желанием или тактическим ходом.

Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деян Станкович

Финансовые аспекты возможного ухода

По мнению экспертов, ключевую роль в принятии решения играют финансовые условия контракта. Значительная неустойка, прописанная в соглашении со Станковичем, становится серьёзным препятствием для его добровольной отставки. Бывший футболист Максим Деменко в комментарии для издания высказал убеждённость, что тренер осознаёт свою защищённость с юридической и материальной точек зрения.

"Он прекрасно понимает, что у него неустойка в любом случае будет оплачиваться, бесплатно он не уйдет", — заявил экс-футболист Максим Деменко.

Деменко также отметил, что если бы у Станковича действительно было искреннее желание покинуть клуб, он мог бы решить вопрос простым написанием заявления по собственному желанию. Однако текущее положение дел, по его мнению, указывает на то, что специалист продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на внутренние проблемы и давление, сообщает Газета.Ru.

Влияние на команду и спортивные результаты

Нестабильность в тренерском штабе не может не сказываться на игроках и их результатах. Недавнее поражение "Спартака" от "Краснодара" со счётом 1:2 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги отбросило команду на шестое место в таблице. Отставание в десять очков от одного из лидеров чемпионата ставит под сомнение реализацию задач сезона.

При этом после победы в кубковом матче над "Локомотивом" (3:1) Станкович публично высказался о своей усталости. Это заявление создало дополнительную напряжённость вокруг клуба. Ситуация демонстрирует, как личные мотивации и контрактные нюансы могут напрямую влиять на спортивные показатели и атмосферу внутри коллектива.