Арина Соболенко разбита: слёзы и признание после рокового финала

3:05
Спорт

Эмоциональная речь после поражения порой говорит о спортсмене больше, чем триумфальная. Именно это продемонстрировала лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко, не сумевшая сдержать слёз после проигрыша в финале Итогового турнира 2025 года в Эр-Рияде.

Арина Соболенко
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арина Соболенко

Финал в Саудовской Аравии

Поединок против Елены Рыбакиной из Казахстана завершился со счётом 3:6, 6:7 (0:7) в пользу соперницы. Для Соболенко это поражение стало особенно горьким, так как оно повторило её неудачу 2022 года, когда в решающем матче Итогового турнира она уступила француженке Каролин Гарсии. На церемонии награждения белорусская теннисиста не смогла скрыть разочарования, что вызвало волну поддержки от болельщиков.

Несмотря на слёзы, Соболенко нашла в себе силы обратиться к победительнице с искренними словами признания.

"Не лучшее выступление в моём исполнении, но, Елена, ты определённо сыграла сегодня лучше. Ты буквально смела меня с корта, большая молодец. Рада, что ты снова показываешь свой лучший теннис", — сказала Соболенко в речи финалистки.

Эта фраза подчеркнула её уважение к сильной сопернице.

Анализ выступления и игры Рыбакиной

Победа Елены Рыбакиной со счётом 6:3, 7:6 (7:0) стала для неё знаковым достижением. Чемпионка Уимблдона-2022 и шестая ракетка мира продемонстрировала мощный и точный теннис, не оставившей лидеру рейтинга шансов на успех. Её агрессивная подача и уверенная игра с задней линии стали ключевыми факторами, которые позволили контролировать ход матча с первых геймов.

Для Соболенко этот финал стал испытанием на прочность. Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" не смогла найти эффективной тактики против напора Рыбакиной. Особенно показательным стал тай-брейк во втором сете, где белорусская теннисистка не взяла ни одного очка, что и предопределило итоговый результат матча в Саудовской Аравии.

Контекст карьеры и будущие цели

Поражение в Эр-Рияде стало для Арины Соболенко второй неудачей в финале Итогового турнира WTA. Однако её реакция и способность отдать должное сопернице говорят о зрелости спортсменки. Сохраняя лидерство в мировой классификации, она демонстрирует не только спортивное мастерство, но и силу характера, необходимую для будущих побед.

Этот проигрыш, несомненно, станет важным этапом в карьере теннисистки. Способность анализировать ошибки и работать над их исправлением всегда отличала чемпионов. Для Рыбакиной же эта победа знаменует возвращение на вершину мирового тенниса и укрепляет её статус одной из сильнейших теннисисток современности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
