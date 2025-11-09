Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В условиях, когда российские лыжники остаются отстранёнными от международных стартов, их тренеры открыто высказывают недоумение сложившейся ситуацией. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин признался, что не понимает логики недопуска своих подопечных даже в нейтральном статусе на предстоящие зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает шведское издание SVT.

Командный спринт на лыжных гонках
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Командный спринт на лыжных гонках

Позиция тренерского штаба

Егор Сорин акцентировал внимание на том, что спортсмены были готовы выступать без какой-либо национальной атрибутики. Он подчеркнул, что в таком формате не шло бы и речи о поддержке лыжников с национальными флагами, что полностью нивелировало бы политический контекст. Тренер задаётся вопросом о связи конфликта в Украине с атлетами, лишёнными возможности представлять свою страну.

"Причем тут Украина и спортсмены, которые могли поехать на Олимпиаду в статусе, в котором не было бы ни одного упоминания о стране? Они были бы настолько ограничены в своих правах, по сравнению с теми же норвежскими лыжниками", — отметил он.

Эта фраза ярко иллюстрирует ощущение двойных стандартов, которые, по мнению Сорина, применяются к российскому спорту.

История отстранения и текущий статус

Решение об отстранении российских лыжников от международных соревнований было первоначально принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в марте 2022 года. С тех пор запрет продлевался несколько раз, в том числе и на заседании организации в октябре 2025 года. Это решение лишило целое поколение гонщиков возможности соревноваться на высшем уровне.

Изначальным катализатором таких мер стала рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК), выпущенная в марте 2022 года. Она призывала международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Однако позже, в декабре 2023 года, МОК смягчил свою позицию, рекомендовав допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Прецедент нейтрального статуса

Опыт летних Игр в Париже показал, что участие в нейтральном статусе возможно, но сопряжено с серьёзными ограничениями. Во Францию в итоге отправились 15 российских атлетов, которым было категорически запрещено использовать любую символику РФ, включая флаг и гимн. Этот прецедент не был распространён на зимние виды спорта, что вызывает вопросы у спортивного сообщества.

Текущая ситуация создаёт правовую неопределённость и ставит под сомнение принцип равенства всех участников. Нейтральный статус, который должен был стать компромиссом, для лыжников так и остался недостижимым. При этом их коллеги из других стран продолжают готовиться к Олимпиаде, тогда как российские спортсмены лишены даже шанса на квалификацию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
