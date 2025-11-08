Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экс-защитник ЦСКА раскрыл судьбу Карпина в Динамо: терпеть или увольнять

Спорт

В непростой для московского "Динамо" период мнения о судьбе главного тренера Валерия Карпина разделились. В то время как некоторые требуют его отставки из-за нестабильных результатов, другие призывают к терпению.

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Об этом высказался экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, который убеждён, что руководству клуба не стоит идти на радикальные шаги.

Критерий для принятия решения

Пономарев считает, что текущее турнирное положение не должно быть главным аргументом для увольнения. По его мнению, единственной веской причиной для сиюминутного решения может стать лишь полная потеря взаимопонимания с командой. Эксперт настаивает, что если в коллективе сохраняется здоровая атмосфера, то тренеру необходимо дать время на реализацию своих идей.

"Если у него нет беспорядка с коллективом — значит, нужно продолжать работать. Если уже случились какие-то недоразумения с футболистами, уже возникли группировки в команде, то все, надо тренера менять", — заявил Пономарев.

Он подчеркнул, что при отсутствии внутренних конфликтов трогать Карпина нельзя ни в коем случае, предоставив ему возможность спокойно работать, пишет Газета.Ru.

Анализ текущей ситуации

Недавнее домашнее поражение от "Акрона" лишь усугубило кризис. Встреча в Москве 8 ноября завершилась со счётом 1:2 в пользу тольяттинской команды. Единственный гол хозяев на 87-й минуте отыграл Иван Сергеев, но этого оказалось недостаточно. После 15 туров чемпионата России "Динамо" располагается на восьмом месте в таблице, имея в активе 17 очков.

Валерий Карпин, который совмещает работу в клубе с руководством сборной России, возглавил бело-голубых летом 2025 года. Период адаптации и выстраивания новой игры требует времени, а частая смена тренеров редко приносит стабильность. Сложное совмещение двух постов является дополнительным вызовом для специалиста, что также стоит учитывать при оценке его работы.

Перспективы и риски

Решение об отставке тренера, особенно в середине сезона, всегда связано с большими рисками. Оно может привести к дестабилизации и необходимости начинать все сначала. Пономарев убеждён, что ключевым показателем является не таблица, а обстановка внутри команды. Если игроки продолжают верить в идеи наставника и борются до конца, как это было в матче с "Акроном", то стоит проявить выдержку.

Ситуация в "Динамо" сейчас — это проверка на прочность как для тренера, так и для руководства. Принятое ими решение определит вектор развития клуба на ближайшее будущее. Карпину, в свою очередь, необходимо как можно скорее исправить игровые проблемы и доказать свою состоятельность результатами, чтобы снять все вопросы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
