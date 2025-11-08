Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские алмазы уходят в кругосветку и возвращаются дороже: посредники поднимают цену до 200%
Тёплый пол: комфорт или ловушка? Этот способ отопления может стать худшим выбором для вашего дома
Вы плачете — и не догадываетесь, что слёзы делают с вашей кожей
Розмарин — магнит удачи и чистоты: простое растение, которое меняет энергетику дома
Мороз бьёт по мотору первым: как спасением может стать обычная сливная пробка
Экология в опасности: с каким призывом Леонардо ДиКаприо обратился к мировым лидерам
Экс-защитник ЦСКА раскрыл судьбу Карпина в Динамо: терпеть или увольнять
По случаю годовщины Октября рабочим, в течение многих месяцев не видевшим мяса, выдали по 2 килогр. мяса... — писала газета Последние Новости 9 ноября 1902 года
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола

Балтика идет ва-банк: названа главная причина возможной победы над Краснодаром

3:09
Спорт

В преддверии матча 15-го тура РПЛ между калининградской "Балтикой" и "Краснодаром" мнения о возможном победителе разделились. Несмотря на то что гости являются лидером чемпионата, у хозяев есть все шансы на победу, о чём заявил экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

ФК Краснодар
Фото: https://fckrasnodar.ru/ by ФК Краснодар, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ФК Краснодар

Его уверенность основана на впечатляющих результатах работы тренерского штаба балтийцев в этом сезоне.

Прогноз на матч

Владимир Пономарев не просто допускает победу "Балтики", но и даёт конкретный прогноз. Встреча пройдёт на "Ростех Арене" 9 ноября, начало в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча позволит узнать, прав ли экс-футболист.

"И они могут на кураже при при большом стечении зрителей, которые их будут поддерживать, победить. Естественно, они могут хорошо сыграть, если физика не подведет", — заявил Пономарев.

Эксперт подчеркивает, что для успешного выступления команде Андрея Талалаева необходимо сохранить физическую готовность. Именно этот компонент он называет ключевым в потенциальной победе над сильным соперником. "Балтика" демонстрирует яркий футбол, что делает её одним из главных открытий текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Сильные стороны "Балтики"

Анализируя игру калининградской команды, Пономарев выделяет несколько определяющих факторов её успеха. По его словам, Талалаев проводит грамотную работу и заслуженно ведёт команду в лидирующей группе. Особенно отмечается слаженность действий футболистов, их самоотдача на поле и отличная физическая форма.

"Талалаев здорово настраивает своих футболистов, они бегут отлично, борются, трудятся. Видно, что тренер управляет ситуацией, работает с каждым игроком", — пояснил свою позицию экс-защитник.

Такая индивидуальная работа с игроками приносит свои плоды, что отражается на командных результатах. Комбинационная игра команды выстроена на высоком уровне, что позволяет ей эффективно действовать в атаке, пишет Газета. Ru.

Турнирное положение команд

Перед предстоящей игрой "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу, однако отрыв от калининградцев минимален. "Балтика" после 14 туров располагается на пятой строчке, имея в своём активе 27 очков. Разрыв между командами составляет всего пять баллов, что делает предстоящую встречу принципиально важной в борьбе за лидерство.

Победа в этом матче позволит "Балтике" не только сократить отставание, но и заявить о серьёзных амбициях в чемпионате. Для "Краснодара" же это испытание на прочность, поскольку калининградская команда демонстрирует один из лучших показателей игры в атаке в лиге. Их умение быстро проходить середину поля и нагружать оборону соперника будет главной угрозой для гостей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Популярное
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума

Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.

Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Корейцы уходят, китайцы наступают: декабрь разделит водителей на прошлое и будущее
Российские алмазы уходят в кругосветку и возвращаются дороже: посредники поднимают цену до 200%
Тёплый пол: комфорт или ловушка? Этот способ отопления может стать худшим выбором для вашего дома
Вы плачете — и не догадываетесь, что слёзы делают с вашей кожей
Розмарин — магнит удачи и чистоты: простое растение, которое меняет энергетику дома
Мороз бьёт по мотору первым: как спасением может стать обычная сливная пробка
Экология в опасности: с каким призывом Леонардо ДиКаприо обратился к мировым лидерам
Экс-защитник ЦСКА раскрыл судьбу Карпина в Динамо: терпеть или увольнять
По случаю годовщины Октября рабочим, в течение многих месяцев не видевшим мяса, выдали по 2 килогр. мяса... — писала газета Последние Новости 9 ноября 1902 года
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.