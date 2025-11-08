Мышцы перестают расти, когда скучно: три упражнения, которые рушат тренировочную рутину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:23
Спорт

Тренировки часто превращаются в рутину: одни и те же движения, одинаковая нагрузка, привычные ощущения. Но мышцы любят стресс и новизну — именно она заставляет тело развиваться. Поэтому время от времени стоит добавлять в программу необычные упражнения, чтобы встряхнуть организм и получить новый стимул к росту силы и выносливости. Сегодня разберём три эффективных варианта, которые помогут вам посмотреть на привычные тренировки под другим углом. Одно из них покажется вам и вовсе абсурдным — но попробуйте, и результат вас удивит.

Мышцы с повязками
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мышцы с повязками

Дрэгон Флэг — упражнение для сильного пресса

Дрэгон Флэг (Dragon Flag) — одно из самых эффективных движений для проработки всего кора. Оно напоминает обратные скручивания, но задействует мышцы значительно глубже.

При правильном выполнении в работе участвуют не только прямая мышца живота (тот самый "пресс из кубиков"), но и поперечная, зубчатые мышцы и даже латеральные волокна спины. Это упражнение требует огромного контроля и даёт ощутимую нагрузку даже тем, кто давно тренируется.

Как выполнять

  • Лягте на скамью, голова — у верхнего края.

  • Возьмитесь руками за край скамьи для опоры.

  • Ноги выпрямлены, корпус — прямой.

  • Поднимайте туловище вверх, сохраняя линию от плеч до ступней.

  • Поднимитесь примерно на 60-80 градусов, затем медленно опуститесь.

Работайте в 3 подхода по 8-12 повторений, близко к отказу.

"Пирамида" для новичков

  • Подъёмы ног лёжа.

  • Дрэгон Флэг с согнутыми ногами.

  • Полная версия упражнения.

Шраги Келсо — движение для спины, о котором мало кто знает

Шраги Келсо (Kelso Shrugs) — упражнение, придуманное как альтернатива классической тяге Т-грифа. Оно нацелено на развитие трапециевидных и ромбовидных мышц, исключая из работы бицепсы и задние дельты, которые обычно устают раньше спины.

Вместо того чтобы тянуть гриф к корпусу, вы выполняете только сведение и разведение лопаток. Это изолирует спину и делает акцент именно на тех мышцах, которые часто недополучают нагрузку.

Как выполнять

  • Встаньте в положение тяги Т-грифа или возьмите две гантели, опершись грудью в наклонную скамью.

  • Держите руки почти прямыми.

  • На вдохе сведите лопатки, словно хотите сжать между ними монетку.

  • На выдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Это простое движение развивает верхнюю часть спины, улучшает осанку и помогает лучше контролировать лопатки в любых тягующих упражнениях.

Становая горизонтальная тяга в блоке — для задней поверхности бедра

Самое необычное упражнение в подборке — становая горизонтальная тяга в блоке. На первый взгляд оно выглядит странно, но работает удивительно эффективно.

По сути, это гибрид становой тяги и румынского наклона, только выполняется в блочном тренажёре. Такой вариант снижает общую утомляемость, при этом позволяет качественно нагрузить мышцы задней поверхности бедра и ягодицы.

Техника выполнения

  • Возьмите длинную рукоять хватом чуть шире плеч.

  • Поставьте ноги на платформу, носки развернуты наружу.

  • Отклонитесь назад, разогнув бёдра.

  • Поднимайте корпус вверх, не скручивая спину, с лёгким сгибанием колен.

  • На верхней точке почувствуйте растяжение задней поверхности бёдер.

  • Опускайтесь вниз медленно, сохраняя грудь приподнятой.

3 подхода по 8-12 повторений — оптимальный диапазон для гипертрофии.

Главный плюс упражнения — стабильность корпуса. В отличие от работы со штангой, здесь не нужно удерживать равновесие, поэтому можно полностью сосредоточиться на активации целевых мышц.

Таблица "Сравнение: традиционные и альтернативные упражнения"

Цель Классическое упражнение Альтернатива из статьи Основной эффект
Качество пресса Подъёмы ног, скручивания Дрэгон Флэг Глубокая проработка кора
Верх спины Тяга Т-грифа Шраги Келсо Изоляция трапеций и ромбовидных
Бёдра и ягодицы Румынская тяга Становая горизонтальная тяга в блоке Мягкая, контролируемая нагрузка

FAQ

Можно ли выполнять эти упражнения дома?
Да, при наличии гантелей или тренажёра с блоком. Дрэгон Флэг можно делать на полу или диване.

Подойдут ли они новичкам?
Да, но с адаптацией — укороченный диапазон движения или меньший вес.

Как часто включать в программу?
1-2 раза в неделю, вместо привычных вариантов или в качестве дополнительной нагрузки.

Мифы и правда

Миф: необычные упражнения не дают результата.
Правда: наоборот, новые движения помогают активировать мышцы, которые вы не задействуете в стандартной программе.

Миф: для роста мышц нужно работать только с большими весами.
Правда: важнее качество и осознанность работы, а не только вес.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
