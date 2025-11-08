Ошибки, которые старят мышцы: как тренировки превращаются в испытание после сорока

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Существует множество списков "запрещённых упражнений для женщин после сорока". Эти советы часто создают иллюзию безопасности, но в действительности мешают сохранять активность. Тело не превращается в "зону ограничений" с возрастом — оно просто требует большего внимания к технике, дыханию и восстановлению. Правильный подход к тренировкам пресса не только укрепит мышцы, но и поддержит здоровье позвоночника и тазового дна.

Измерение талии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Измерение талии

Таблица "Сравнение сценариев тренировок после 40"

Сценарий Можно ли делать скручивания Основные рекомендации
Вы здоровы Да, при соблюдении техники Комбинируйте упражнения, укрепляйте поясницу, делайте базовые движения
Остеопения или остеопороз Нет Избегайте сгибаний позвоночника, добавьте планки и силовые тренировки
Дисфункция тазового дна Не рекомендуется без подготовки Освойте дыхание и контроль мышц тазового дна
Диастаз прямых мышц С осторожностью Контролируйте технику, укрепляйте поперечную мышцу живота

Если вы здоровы

При отсутствии остеопороза, недержания и диастаза можно выполнять классические упражнения на пресс, включая скручивания. Они не вредны, если соблюдается техника и отсутствуют болевые ощущения.

Полезные советы:

  1. комбинируйте упражнения. Не ограничивайтесь скручиваниями — добавляйте планки, "мёртвого жука" и стабилизацию корпуса;

  2. не забывайте про базу. Приседания, становая тяга и выпады развивают мышцы кора даже лучше изолированных упражнений;

  3. контролируйте дыхание. На усилии — выдох, на расслаблении — вдох.

Если диагностирована остеопения или остеопороз

Это единственный случай, когда запрет категоричен. Любые упражнения, вызывающие сгибание позвоночника под нагрузкой, повышают риск компрессионных переломов.

Полезные советы:

  • уберите из программы скручивания и подъемы корпуса;

  • делайте упражнения на стабилизацию позвоночника — планку, "мертвого жука", "птицу-собаку";

  • добавьте силовые тренировки 2-3 раза в неделю — именно они помогают укрепить кости.

Если есть симптомы дисфункции тазового дна

К ним относятся недержание мочи, ощущение тяжести внизу живота или давление в промежности. В этом случае традиционные скручивания противопоказаны без предварительной подготовки.

Они резко повышают внутрибрюшное давление и могут усугубить проблему.

Полезные советы:

  1. обратитесь к специалисту по тазовому дну. Реабилитация включает дыхательные и координационные упражнения, а не просто "упражнения Кегеля";

  2. исключите подъёмы ног, двойные скручивания и задержку дыхания;

  3. освойте координированное дыхание: выдох на усилие, вдох на расслаблении.

Если у вас диастаз прямых мышц живота

Диастаз - расхождение прямых мышц живота. Раньше считалось, что любые скручивания при нём вредны, но современные исследования это опровергают.

Согласно обзору Physical Therapy (2022), правильно выполненные скручивания помогают укрепить мышцы и уменьшить диастаз.

Полезные советы:

  1. научитесь активировать поперечную мышцу живота — она отвечает за поддержку брюшной стенки;

  2. начинайте с упражнений вроде "мёртвого жука" и тазовых наклонов;

  3. если добавляете скручивания, делайте это постепенно — сначала поднимайте только голову, потом плечи. При появлении "домика" на животе нагрузку нужно уменьшить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слепо следовать запретам из интернета.
    Последствие: потеря силы и функциональности.
    Альтернатива: консультируйтесь со специалистом и адаптируйте движения.

  2. Ошибка: делать сложные упражнения без контроля дыхания.
    Последствие: повышенное давление на тазовое дно.
    Альтернатива: выдох на усилие, контроль корпуса.

  3. Ошибка: игнорировать базовые силовые упражнения.
    Последствие: ослабление кора и потеря плотности костей.
    Альтернатива: включайте приседания, тяги и жимы в программу.

Плюсы и минусы тренировок пресса после 40

Плюсы Минусы
Улучшение осанки и стабильности позвоночника Риск травм при неправильной технике
Поддержание метаболизма и плотности костей Повышенное давление на тазовое дно при плохом контроле дыхания
Эстетический результат — подтянутый живот Необходимость индивидуального подхода
Повышение уверенности и тонуса Медленное восстановление после нагрузок

FAQ

1. Можно ли качать пресс каждый день?
Нет, мышцам нужно время на восстановление. Оптимально — 2-3 раза в неделю.

2. Как узнать, есть ли у меня диастаз или слабость тазового дна?
Проконсультируйтесь у физиотерапевта — он проведёт диагностику и подберёт упражнения.

3. Что эффективнее после 40 — скручивания или планка?
Оба варианта полезны, но планка безопаснее при большинстве ограничений.

Мифы и правда

Миф 1: после 40 пресс качать нельзя

Правда: можно, но с корректировкой нагрузки и техникой под контроль.

Миф 2: скручивания вредят спине

Правда: при отсутствии остеопороза и правильной технике они безопасны.

Миф 3: упражнения на пресс — это только эстетика

Правда: сильный пресс — это прежде всего защита позвоночника и стабильность тела.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
