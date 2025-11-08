Красно-белые застряли между прошлым и будущим: Станковичу больше не верят даже свои

Команда остаётся без прогресса, а тренер говорит об усталости — так описал ситуацию в "Спартаке" бывший полузащитник клуба Максим Деменко.

Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деян Станкович

Его слова стали реакцией на высказывания главного тренера красно-белых Деяна Станковича, который после победы над "Локомотивом" (3:1) заявил, что устал и готов покинуть пост.

Критика в адрес наставника

Деменко отметил, что сербский специалист прекрасно понимает уровень требований, предъявляемых к клубу. По его словам, первый сезон под руководством Станковича завершился четвёртым местом, что нельзя считать провалом, но и успехом тоже не назовёшь.

"Он профессиональный тренер, всё понимает прекрасно. Первый год отыграл, а команда заняла четвёртое место. В тройку не попали, но команда в конце показала, может, характер, зубы", — сказал бывший полузащитник Максим Деменко.

По мнению экс-игрока, доверие к тренеру со стороны руководства клуба сохранялось, несмотря на нестабильные результаты. Ему предоставили футболистов, которых он сам запросил для усиления состава. Однако, добавил Деменко, после 17 туров нового чемпионата команда вновь откатилась вниз и сейчас идёт лишь на шестом месте, не демонстрируя прогресса, пишет Газета.Ru.

Станкович и его позиция

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович ранее признался, что чувствует усталость и не исключает ухода с поста. Его слова прозвучали после успешного выступления в Кубке России, где красно-белые обыграли "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ.

Контракт сербского специалиста продолжает действовать, и руководство клуба пока не делало официальных заявлений относительно его возможной отставки. Однако, как подчеркнул Деменко, разговоры о "психологическом выгорании" тренера не могут служить оправданием отсутствия результата: команда получила все необходимые ресурсы и поддержку.

Результаты и ожидания

В прошлом сезоне "Спартак" до последнего боролся за медали и даже приблизился к лидировавшему "Краснодару" после победы над "Зенитом". Тем не менее завершил чемпионат только на четвёртой строчке. Сейчас отставание от "Краснодара" уже достигло десяти очков, а болельщики всё чаще выражают недовольство нестабильной игрой команды.

Руководство клуба не спешит принимать решения и рассчитывает, что оставшиеся матчи осенней части сезона позволят оценить перспективы. Судьба Станковича может решиться уже в ближайшие недели — в зависимости от того, сумеет ли команда выйти из кризиса и вернуться в зону еврокубков.