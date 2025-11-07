Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши духи могут вредить коже: аромат, который оставляет не только шлейф
Обычная специя меняет исход сезона: что добавить в бак, чтобы лист держал защитную плёнку
Ваша тренировка вызывает головокружение? Вот что нужно сделать, чтобы избежать этого
Фразы, которые моментально делают ремонт дороже: строители распознают неопытных заказчиков с первых минут
Неудача или новый старт? Татьяна Буланова объяснила закрытие своего ресторана
Сыр живёт, пока дышит: простое правило, которое продлевает ему жизнь
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Когда время равно здоровью: экспресс-диагностика гепатита С экономит часы и предотвращает осложнения
Мотор просит больше, чем должен: признаки скрытых неполадок, о которых не скажет компьютер

Плоский живот за минуты в день: секрет, который прячется в одном вдохе

0:14
Спорт

Иногда самое действенное решение оказывается самым незаметным. Одно несложное упражнение, выполняемое всего несколько минут в день, способно ускорить сжигание жира эффективнее, чем привычные тренировки. Это упражнение называется вакуум, и оно активно укрепляет внутренние мышцы живота, улучшает осанку и активизирует обмен веществ.

Обхват талии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Обхват талии

Что такое "вакуум" и как он работает

"Вакуум" — это изометрическое упражнение, направленное на сокращение поперечной мышцы живота, самой глубокой и ключевой в поддержании внутреннего тонуса.

Поперечная мышца живота влияет на стабильность тела и состояние осанки.

Во время выполнения вакуума происходит активная работа диафрагмы, что не только подтягивает живот, но и улучшает работу внутренних органов. Регулярная практика помогает избавиться от жировых отложений в области талии и улучшить пищеварение, особенно при малоподвижном образе жизни, пишет centrum.cz.

Почему именно вакуум помогает убрать живот

Основная причина накопления жира в брюшной зоне часто связана не только с перееданием, но и с нарушением перистальтики кишечника. Когда работа кишечника замедляется, организм хуже выводит токсины, возникает отёчность и нарушается баланс микрофлоры.

До 95% серотонина, гормона счастья, вырабатывается именно в кишечнике.

Стимуляция перистальтики при помощи вакуума запускает естественные процессы очищения. Это улучшает не только внешний вид, но и общее самочувствие — исчезают вздутие, усталость, тяжесть после еды.

Как правильно выполнять упражнение

Для начала выберите спокойное место, где вы сможете сосредоточиться на дыхании. Оптимально выполнять вакуум утром, натощак, предварительно выпив стакан тёплой воды.

  1. Встаньте прямо или слегка наклонитесь вперёд, положив ладони на бёдра выше колен.

  2. Сделайте два глубоких вдоха и выдоха, чтобы полностью освободить лёгкие.

  3. На последнем выдохе втяните живот максимально глубоко — словно пытаетесь "прижать" пупок к позвоночнику.

  4. Задержите дыхание и оставайтесь в этом положении 5-10 секунд, концентрируясь на ощущении давления внизу живота.

  5. Медленно вдохните и расслабьте мышцы.

Для заметного результата делайте 3 подхода каждое утро. Со временем можно увеличить длительность задержки или количество повторов до 10. Более продвинутые практикующие добавляют чередование напряжения и расслабления мышц — это обеспечивает своеобразный массаж внутренних органов и повышает контроль над телом.

Варианты выполнения

Уровень Положение тела Длительность
Начальный Стоя или сидя, руки на бёдрах 3 подхода по 5 секунд
Средний В наклоне под прямым углом 5 подходов по 10 секунд
Продвинутый Лёжа на спине, ноги согнуты 10 подходов по 15 секунд

Ошибки при выполнении → последствия → альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнение после еды.
    Последствие: тяжесть и вздутие.
    Альтернатива: делайте вакуум утром до завтрака.

  • Ошибка: задерживать дыхание слишком долго.
    Последствие: головокружение.
    Альтернатива: увеличивайте длительность задержки постепенно.

  • Ошибка: втягивать живот без контроля дыхания.
    Последствие: отсутствие эффекта.
    Альтернатива: концентрируйтесь на равномерном дыхательном ритме.

Сок для стимуляции перистальтики

Чтобы усилить эффект от вакуума, важно не только тренировать мышцы, но и поддерживать кишечник изнутри. Простое средство — овощной сок, который можно пить каждое утро перед завтраком. Он стимулирует перистальтику и улучшает обмен веществ.

Для приготовления понадобится:

  • 400 мл морковного сока;

  • 30 мл сока брокколи;

  • немного сырого картофеля;

  • капустный сок.

Смешайте ингредиенты в блендере до однородной массы и выпейте за 30-60 минут до еды. Такой напиток поддерживает полезную микрофлору, способствует очищению и повышает уровень энергии на день.

А что если нет времени?

Даже одна минута в день способна изменить фигуру и самочувствие. Главное — регулярность. Если нет возможности делать утреннюю практику, выполните вакуум вечером натощак или между приёмами пищи, когда желудок пуст. Это займёт меньше времени, чем прокрутить ленту в телефоне, но принесёт ощутимый результат.

Плюсы и минусы упражнения "вакуум"

Плюсы Минусы
Укрепляет внутренние мышцы живота Требует регулярности
Улучшает осанку и пищеварение Нельзя выполнять после еды
Не требует оборудования Результат не моментальный
Подходит для любых возрастов Возможен дискомфорт при неправильном дыхании

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с малого: втягивайте живот на 5 секунд.

  2. Делайте упражнение в одно и то же время ежедневно.

  3. Следите за дыханием — не допускайте гипервентиляции.

  4. Постепенно увеличивайте продолжительность.

  5. Поддерживайте результат правильным питанием и достаточным сном.

Мифы и правда

  • Миф: вакуум не помогает похудеть.
    Правда: он укрепляет мышцы, ускоряет обмен веществ и визуально уменьшает талию.

  • Миф: это женское упражнение.
    Правда: вакуум одинаково полезен и мужчинам, особенно для укрепления спины и осанки.

  • Миф: эффект виден только при строгой диете.
    Правда: даже без жёстких ограничений вакуум улучшает тонус живота.

3 интересных факта

  1. Поперечная мышца живота работает как естественный "пояс", удерживающий внутренние органы.

  2. Вакуум часто используется в профессиональном бодибилдинге для создания визуально узкой талии.

  3. Регулярная практика помогает снизить стресс благодаря глубокому дыханию и мягкому воздействию на нервную систему.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых

Пейзаж осенней тайги Красноярского края в последние недели напоминает декорацию к тревожной хронике. В тех же местах, где месяц ищут без вести пропавшую семью Усольцевых, обнаружили тело 54-летнего рыбака Станислава.

Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Сыр живёт, пока дышит: простое правило, которое продлевает ему жизнь
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Когда время равно здоровью: экспресс-диагностика гепатита С экономит часы и предотвращает осложнения
Мотор просит больше, чем должен: признаки скрытых неполадок, о которых не скажет компьютер
Плоский живот за минуты в день: секрет, который прячется в одном вдохе
Витрины как доменные печи: челябинская розница удерживает жар после летнего разгона
Дачные хитрости осени: 12 шагов к успешной подготовке участка к холодам и новому сезону
Хороших саек больше не пекут: старинный рецепт, который спасёт утраченную классику
Юрий Лоза уверен: первую гитару нужно не учить, а лечить — и только потом играть
Вы меня взяли: что Анна Седокова ответила на заявление Николая Картозии о плохом эссе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.