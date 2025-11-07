Ваша тренировка вызывает головокружение? Вот что нужно сделать, чтобы избежать этого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Спорт

Головокружение во время физической активности может возникнуть по множеству причин. Это может быть связано как с неправильной техникой дыхания, так и с изменениями давления в организме. Важно понимать, что именно вызывает дискомфорт, чтобы в будущем избежать таких ситуаций.

Головокружение у спортсменки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Головокружение у спортсменки

Недостаток кислорода — неправильное дыхание

Неправильное дыхание, особенно при выполнении силовых упражнений, — одна из частых причин головокружений. Многие люди забывают правильно дышать, задерживая дыхание на усилии, что снижает приток кислорода к мозгу.

Что делать:

  1. следите за дыханием: вдох — на расслаблении, выдох — на усилии;

  2. между подходами делайте глубокие дыхательные паузы.

Резкие изменения положения тела — скачки давления

Когда вы резко меняете положение тела, например, встаёте после сидячей или лежачей позы, может произойти ортостатическая гипотензия — кратковременное падение давления. Это вызывает головокружение и слабость.

Что делать:

  1. начинайте тренировку с лёгкой разминки;

  2. избегайте резких вставаний.

Недоедание и обезвоживание

Если тренировка начинается на голодный желудок или после кофе, уровень сахара в крови может резко упасть, что тоже приведёт к головокружению. Недостаток воды ухудшает циркуляцию крови.

Что делать:

  1. съешьте лёгкий перекус за час до тренировки;

  2. пейте воду за 30-60 минут до тренировки.

Перегрев и переутомление

Интенсивные тренировки в жарком и душном зале или после тяжёлого дня могут перегрузить организм. Это может вызвать перегрев, отток крови от мозга и головокружение.

Что делать:

  1. делайте паузы во время тренировки;

  2. используйте одежду, которая позволяет телу дышать.

Медицинские причины

Если головокружение возникает регулярно при любых нагрузках, это может быть признаком заболеваний, таких как анемия или нарушения работы щитовидной железы.

Что делать:

  1. следите за дополнительными симптомами, такими как усталость и одышка;

  2. проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы.

Ошибки в тренировочном плане

Если тренировка слишком тяжёлая или непродуманная, тело может перегрузиться, и даже простая разминка может вызвать неприятные ощущения.

Что делать:

  1. разрабатывайте тренировочный план с учётом своего уровня физической подготовки;

  2. включайте время для восстановления.

Таблица "Сравнение причин головокружения"

Причина Описание Что делать
Недостаток кислорода Задержка дыхания при силовых упражнениях, недостаток кислорода в мозге. Следить за дыханием, вдох на расслаблении, выдох на усилии.
Резкие изменения положения тела Падение давления при быстром вставании после сидячей или лёжачей позы. Начинать с разминки, избегать резких движений.
Недоедание и обезвоживание Недостаток пищи и воды снижает уровень глюкозы и ухудшает циркуляцию. Съесть лёгкий перекус до тренировки, пить воду за 30-60 минут.
Перегрев и переутомление Интенсивные тренировки в жаркой обстановке перегружают организм. Делать паузы, носить дышащую одежду.
Медицинские причины Проблемы с железами, анемия или другие заболевания. Следить за симптомами, проконсультироваться с врачом.
Ошибки в тренировочном плане Перегрузка при неправильной тренировочной программе. Подбирать нагрузку по уровню, включать время для отдыха.

Советы шаг за шагом: как избежать головокружения

  1. Правильное дыхание. Всегда следите за дыханием: вдох на расслаблении, выдох — на усилии.

  2. Плавный старт. Начинайте тренировку с разминки, чтобы тело привыкло к нагрузке.

  3. Питание и гидратация. За 60-90 минут до тренировки съешьте лёгкий перекус и выпейте воды.

  4. Перерывы. В жару делайте паузы, чтобы не перегреться.

  5. Следите за самочувствием. Если головокружение повторяется часто, обратитесь к врачу.

Ошибки → Последствия → Альтернативы

  1. Ошибка: начало тренировки без разминки.
    Последствия: скачки давления, головокружение.
    Альтернатива: лёгкая разминка перед основной нагрузкой.

  2. Ошибка: тренировка на голодный желудок.
    Последствия: недостаток энергии, головокружение.
    Альтернатива: лёгкий перекус перед тренировкой.

  3. Ошибка: чрезмерно интенсивная тренировка без восстановления.
    Последствия: переутомление, головокружение.
    Альтернатива: разработка сбалансированной программы с периодами отдыха.

А что если не получается полностью избежать головокружений

Если головокружения случаются регулярно, даже если вы следуете всем рекомендациям, это может быть сигналом к более глубокому анализу состояния здоровья. Обратитесь к врачу для проведения необходимых анализов и исключения заболеваний, таких как анемия или гормональные сбои.

Плюсы и минусы разных подходов

Метод Плюсы Минусы
Разминка перед тренировкой Подготавливает тело, снижает риск травм и головокружений. Требует дополнительного времени.
Лёгкий перекус перед тренировкой Поддерживает уровень энергии, предотвращает головокружение. Может требовать дополнительной подготовки.
Обильное питьё Улучшает циркуляцию, предотвращает обезвоживание. Требует времени для регулирования питьевого режима.
Перерывы в тренировке Предотвращают перегрев, помогают восстановить силы. Могут уменьшить интенсивность тренировки.

FAQ

  1. Как правильно дышать на тренировке, чтобы не было головокружения?
    Следите за ритмом дыхания: вдох на расслаблении, выдох на усилии. Это поможет поддерживать нормальное поступление кислорода в мозг.

  2. Что делать, если голова кружится после кардио-тренировки?
    Это может быть связано с обезвоживанием или низким уровнем сахара в крови. Обязательно пейте воду перед тренировкой и ешьте лёгкий перекус.

  3. Можно ли продолжать тренировку, если появилась головная боль и головокружение?
    Если симптомы не проходят, лучше сделать паузу, выпить воды и отдохнуть. Если головокружение повторяется часто, стоит обратиться к врачу.

Мифы и правда о головокружении на тренировке

Миф 1: Если голова кружится, тренировка была слишком тяжёлой

Правда: Головокружение может быть связано с неправильным дыханием или нарушением водного баланса, а не всегда с чрезмерной нагрузкой.

Миф 2: Головокружение — это серьёзная угроза для здоровья

Правда: В большинстве случаев это временное явление, которое связано с физиологическими реакциями организма. Однако, если симптомы повторяются, это может свидетельствовать о заболеваниях.

Миф 3: Невозможно тренироваться, если часто кружится голова

Правда: Головокружение можно предотвратить, если скорректировать тренировочный процесс и следить за состоянием здоровья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
