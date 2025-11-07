Ваша тренировка вызывает головокружение? Вот что нужно сделать, чтобы избежать этого

Головокружение во время физической активности может возникнуть по множеству причин. Это может быть связано как с неправильной техникой дыхания, так и с изменениями давления в организме. Важно понимать, что именно вызывает дискомфорт, чтобы в будущем избежать таких ситуаций.
Неправильное дыхание, особенно при выполнении силовых упражнений, — одна из частых причин головокружений. Многие люди забывают правильно дышать, задерживая дыхание на усилии, что снижает приток кислорода к мозгу.
Что делать:
следите за дыханием: вдох — на расслаблении, выдох — на усилии;
между подходами делайте глубокие дыхательные паузы.
Когда вы резко меняете положение тела, например, встаёте после сидячей или лежачей позы, может произойти ортостатическая гипотензия — кратковременное падение давления. Это вызывает головокружение и слабость.
Что делать:
начинайте тренировку с лёгкой разминки;
избегайте резких вставаний.
Если тренировка начинается на голодный желудок или после кофе, уровень сахара в крови может резко упасть, что тоже приведёт к головокружению. Недостаток воды ухудшает циркуляцию крови.
Что делать:
съешьте лёгкий перекус за час до тренировки;
пейте воду за 30-60 минут до тренировки.
Интенсивные тренировки в жарком и душном зале или после тяжёлого дня могут перегрузить организм. Это может вызвать перегрев, отток крови от мозга и головокружение.
Что делать:
делайте паузы во время тренировки;
используйте одежду, которая позволяет телу дышать.
Если головокружение возникает регулярно при любых нагрузках, это может быть признаком заболеваний, таких как анемия или нарушения работы щитовидной железы.
Что делать:
следите за дополнительными симптомами, такими как усталость и одышка;
проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы.
Если тренировка слишком тяжёлая или непродуманная, тело может перегрузиться, и даже простая разминка может вызвать неприятные ощущения.
Что делать:
разрабатывайте тренировочный план с учётом своего уровня физической подготовки;
включайте время для восстановления.
|Причина
|Описание
|Что делать
|Недостаток кислорода
|Задержка дыхания при силовых упражнениях, недостаток кислорода в мозге.
|Следить за дыханием, вдох на расслаблении, выдох на усилии.
|Резкие изменения положения тела
|Падение давления при быстром вставании после сидячей или лёжачей позы.
|Начинать с разминки, избегать резких движений.
|Недоедание и обезвоживание
|Недостаток пищи и воды снижает уровень глюкозы и ухудшает циркуляцию.
|Съесть лёгкий перекус до тренировки, пить воду за 30-60 минут.
|Перегрев и переутомление
|Интенсивные тренировки в жаркой обстановке перегружают организм.
|Делать паузы, носить дышащую одежду.
|Медицинские причины
|Проблемы с железами, анемия или другие заболевания.
|Следить за симптомами, проконсультироваться с врачом.
|Ошибки в тренировочном плане
|Перегрузка при неправильной тренировочной программе.
|Подбирать нагрузку по уровню, включать время для отдыха.
Правильное дыхание. Всегда следите за дыханием: вдох на расслаблении, выдох — на усилии.
Плавный старт. Начинайте тренировку с разминки, чтобы тело привыкло к нагрузке.
Питание и гидратация. За 60-90 минут до тренировки съешьте лёгкий перекус и выпейте воды.
Перерывы. В жару делайте паузы, чтобы не перегреться.
Следите за самочувствием. Если головокружение повторяется часто, обратитесь к врачу.
Ошибка: начало тренировки без разминки.
Последствия: скачки давления, головокружение.
Альтернатива: лёгкая разминка перед основной нагрузкой.
Ошибка: тренировка на голодный желудок.
Последствия: недостаток энергии, головокружение.
Альтернатива: лёгкий перекус перед тренировкой.
Ошибка: чрезмерно интенсивная тренировка без восстановления.
Последствия: переутомление, головокружение.
Альтернатива: разработка сбалансированной программы с периодами отдыха.
Если головокружения случаются регулярно, даже если вы следуете всем рекомендациям, это может быть сигналом к более глубокому анализу состояния здоровья. Обратитесь к врачу для проведения необходимых анализов и исключения заболеваний, таких как анемия или гормональные сбои.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Разминка перед тренировкой
|Подготавливает тело, снижает риск травм и головокружений.
|Требует дополнительного времени.
|Лёгкий перекус перед тренировкой
|Поддерживает уровень энергии, предотвращает головокружение.
|Может требовать дополнительной подготовки.
|Обильное питьё
|Улучшает циркуляцию, предотвращает обезвоживание.
|Требует времени для регулирования питьевого режима.
|Перерывы в тренировке
|Предотвращают перегрев, помогают восстановить силы.
|Могут уменьшить интенсивность тренировки.
Как правильно дышать на тренировке, чтобы не было головокружения?
Следите за ритмом дыхания: вдох на расслаблении, выдох на усилии. Это поможет поддерживать нормальное поступление кислорода в мозг.
Что делать, если голова кружится после кардио-тренировки?
Это может быть связано с обезвоживанием или низким уровнем сахара в крови. Обязательно пейте воду перед тренировкой и ешьте лёгкий перекус.
Можно ли продолжать тренировку, если появилась головная боль и головокружение?
Если симптомы не проходят, лучше сделать паузу, выпить воды и отдохнуть. Если головокружение повторяется часто, стоит обратиться к врачу.
Правда: Головокружение может быть связано с неправильным дыханием или нарушением водного баланса, а не всегда с чрезмерной нагрузкой.
Правда: В большинстве случаев это временное явление, которое связано с физиологическими реакциями организма. Однако, если симптомы повторяются, это может свидетельствовать о заболеваниях.
Правда: Головокружение можно предотвратить, если скорректировать тренировочный процесс и следить за состоянием здоровья.
