Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня

Российский нападающий Виталий Кравцов вновь оказался в центре внимания. После завершения контракта с "Ванкувером" и статуса свободного агента в НХЛ форвард действительно вернулся в Россию, однако не в Челябинск, как предполагали фанаты, а во Владивосток.
Появившееся в соцсетях видео, на котором Кравцов якобы прилетает в Челябинск, вызвало бурю комментариев среди болельщиков "Трактора". Однако источник из руководства клуба сообщил изданию "Курс дела", что кадры старые и не имеют отношения к текущему возвращению игрока.
Таким образом, вопрос о том, когда именно форвард присоединится к "Трактору", остаётся открытым.
Кравцов — воспитанник челябинской школы хоккея и один из самых ярких игроков последнего десятилетия для клуба. В прошлом сезоне он стал одним из ключевых нападающих "Трактора", помог команде дойти до финала Кубка Гагарина и был включён в десятку лучших российских хоккеистов по версии спортивных журналистов, сообщает kursdela.biz.
Несмотря на неудавшуюся попытку закрепиться в НХЛ, интерес к нему в КХЛ по-прежнему высок. Спортивные права на хоккеиста принадлежат именно "Трактору", и клуб не скрывает заинтересованности в его возвращении.
По данным портала "Чемпионат", стороны уже обсуждают условия нового соглашения. Предполагается, что контракт будет рассчитан на три года, и игрок станет одной из центральных фигур обновлённого состава.
Пока Кравцов восстанавливает форму и оценивает перспективы, болельщики челябинского клуба ждут официального подтверждения сделки. Если соглашение будет подписано, это станет одним из самых громких трансферов межсезонья в КХЛ.
Почему Кравцов покинул НХЛ?
После ухода из "Ванкувера" игрок не получил предложений от других клубов лиги, поэтому стал свободным агентом.
Когда он может вернуться в "Трактор"?
Пока переговоры продолжаются. Официальное подтверждение ожидается после согласования условий контракта.
В каком состоянии находится игрок?
По данным источников, Кравцов поддерживает форму и готов начать тренировки в ближайшее время.
Миф: Кравцов уже подписал контракт с "Трактором".
Правда: Переговоры ещё ведутся, окончательное соглашение не объявлено.
Миф: Хоккеист прилетел прямо в Челябинск.
Правда: Он находится во Владивостоке, видео прибытия — старое.
Миф: Игрок завершает карьеру за океаном.
Правда: Он планирует продолжать профессиональные выступления в России.
