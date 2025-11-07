Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетический мотор в икре: эта крошечная мышца делает то, что не под силу тренировкам и диетам
Сладкий аромат, горькие последствия: как не отравиться выпечкой из супермаркета
Запрет или защита? Как Мария Погребняк отнеслась к идее входить в интернет через Госуслуги
Опасность под соусом майонеза: какие готовые блюда из магазинов превращаются в рассадник бактерий
Кислоты, ретинол и отдых по часам: формула ухода, которая не терпит самодеятельности
Пригласите детей на магию: премьерный показ Бременских музыкантов уже скоро
Карнакский храм оказался детищем Нила: археологи нашли следы древнего острова под Луксором
Пески фараонов сдвинулись к югу: как Марса-Алам перетянул Хургаду из света в тень
Семейное волшебство начинается здесь: Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня

2:53
Спорт

Российский нападающий Виталий Кравцов вновь оказался в центре внимания. После завершения контракта с "Ванкувером" и статуса свободного агента в НХЛ форвард действительно вернулся в Россию, однако не в Челябинск, как предполагали фанаты, а во Владивосток.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

Возвращение без сенсации

Появившееся в соцсетях видео, на котором Кравцов якобы прилетает в Челябинск, вызвало бурю комментариев среди болельщиков "Трактора". Однако источник из руководства клуба сообщил изданию "Курс дела", что кадры старые и не имеют отношения к текущему возвращению игрока.

Таким образом, вопрос о том, когда именно форвард присоединится к "Трактору", остаётся открытым.

Кравцов и "Трактор": история продолжается

Кравцов — воспитанник челябинской школы хоккея и один из самых ярких игроков последнего десятилетия для клуба. В прошлом сезоне он стал одним из ключевых нападающих "Трактора", помог команде дойти до финала Кубка Гагарина и был включён в десятку лучших российских хоккеистов по версии спортивных журналистов, сообщает kursdela.biz.

Несмотря на неудавшуюся попытку закрепиться в НХЛ, интерес к нему в КХЛ по-прежнему высок. Спортивные права на хоккеиста принадлежат именно "Трактору", и клуб не скрывает заинтересованности в его возвращении.

Контрактные перспективы

По данным портала "Чемпионат", стороны уже обсуждают условия нового соглашения. Предполагается, что контракт будет рассчитан на три года, и игрок станет одной из центральных фигур обновлённого состава.

Пока Кравцов восстанавливает форму и оценивает перспективы, болельщики челябинского клуба ждут официального подтверждения сделки. Если соглашение будет подписано, это станет одним из самых громких трансферов межсезонья в КХЛ.

FAQ

Почему Кравцов покинул НХЛ?
После ухода из "Ванкувера" игрок не получил предложений от других клубов лиги, поэтому стал свободным агентом.

Когда он может вернуться в "Трактор"?
Пока переговоры продолжаются. Официальное подтверждение ожидается после согласования условий контракта.

В каком состоянии находится игрок?
По данным источников, Кравцов поддерживает форму и готов начать тренировки в ближайшее время.

Мифы и правда

Миф: Кравцов уже подписал контракт с "Трактором".
Правда: Переговоры ещё ведутся, окончательное соглашение не объявлено.

Миф: Хоккеист прилетел прямо в Челябинск.
Правда: Он находится во Владивостоке, видео прибытия — старое.

Миф: Игрок завершает карьеру за океаном.
Правда: Он планирует продолжать профессиональные выступления в России.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Военные новости
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Мир. Новости мира
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа Любовь Степушова Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Последние материалы
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Этот лук зимует с комфортом: лучшие сорта для осенней посадки и долгосрочного хранения
Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру
Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек
Тайны детского сна: как Александра Трусова наладила режим для своего трёхмесячного малыша
Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня
Одна щепотка — минус жирный блеск и шелушение: рабочая схема умывания быстро и без переплат
Огонь, рождающийся в бездне: как учёные научились повторять космические явления на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.