Протеин — инструмент, не идол: простая схема, которая экономит время, деньги и нервы

Спортивное питание давно перестало быть уделом профессиональных атлетов. Сегодня протеиновые порошки можно встретить не только в фитнес-клубах, но и на кухнях у людей, которые просто хотят питаться сбалансированно. Однако вместе с популярностью появились десятки мифов. Что из этого правда, а что — результат маркетинга? Разберёмся подробно.
Белок — это основа жизни. Без него невозможен рост, восстановление и поддержание здоровья. В 1838 году шведский химик Якоб Йенс Берцелиус ввёл термин "протеин", исследуя химическую структуру белков. Но только в конце XX века началась активная работа над добавками для спортсменов, а в 1993 году на рынке появился первый сывороточный протеин.
Протеин — это концентрированный источник аминокислот, из которых строятся ткани, в том числе мышцы. Получают его из молока, яиц, сои и других натуральных источников.
Сывороточный - быстро усваивается, популярен среди спортсменов.
Казеиновый - усваивается медленно, подходит для приёма перед сном.
Гидролизат - максимально быстро усваиваемая форма.
Яичный - богат аминокислотами, универсален.
Соевый - растительный источник белка, но усваивается хуже.
Комплексный - сочетает несколько типов для постепенного поступления аминокислот.
После употребления протеин распадается на аминокислоты, которые организм использует для восстановления клеток и синтеза собственных белков. Его цель — восполнить недостаток белка в рационе, а не заменить полноценное питание. Поэтому важно понимать, когда и как его применять.
Реальность: без тренировок и правильного питания рост мышц невозможен. Протеин лишь помогает восполнить белок, если его не хватает в пище.
Реальность: стероиды — это гормональные вещества, вмешивающиеся в работу организма. Протеин же является обычным пищевым продуктом.
"Протеин — строительный материал для роста мышц", — отметил химик Якоб Йенс Берцелиус.
Реальность: если рацион богат белком, добавки не нужны. Избыточное употребление не принесёт пользы, а только опустошит банку.
Реальность: после нагрузки организму нужнее углеводы для восстановления гликогена. Белок эффективнее принимать за 1-2 часа до тренировки.
Реальность: мышцы растут при избытке калорий и наличии жиров, углеводов и витаминов. Протеин — лишь часть этого уравнения.
Реальность: оптимальное количество — около 25 граммов. Но организм усвоит и большее количество, просто часть не будет использована эффективно.
Реальность: качественные белковые добавки не содержат гормонов. Проблемы с потенцией возможны только при злоупотреблении стероидами.
Реальность: вред возможен только при индивидуальной непереносимости, низком качестве продукта или чрезмерном употреблении. Как и в случае с любыми продуктами, важна мера.
1838 год - введён термин "протеин".
1980-е - началось промышленное производство добавок.
1993 год - создан первый сывороточный протеин, использовавшийся и в медицине.
2000-е - массовое распространение среди любителей спорта.
|Вид протеина
|Преимущества
|Недостатки
|Сывороточный
|Быстро усваивается, приятный вкус
|Может содержать лактозу
|Казеин
|Подходит для ночного приёма
|Медленно усваивается
|Гидролизат
|Лучшая биодоступность
|Высокая цена
|Яичный
|Полный аминокислотный профиль
|Аллергичен для некоторых
|Соевый
|Подходит вегетарианцам
|Слабое усвоение
|Комплексный
|Долгое действие
|Высокая стоимость
Оцени рацион. Если получаешь достаточно белка из пищи — добавка не нужна.
Выбирай проверенный бренд. Изучай состав, избегай дешёвых аналогов с лишними примесями.
Следи за временем приёма. До тренировки — для поддержки энергии, после — при нехватке белка в рационе.
Не превышай дозу. Избыток белка перегружает почки и не даёт дополнительных преимуществ.
Комбинируй. Добавь в шейк молоко, овсянку или фрукты — получится полноценный перекус.
Если рацион разнообразный и содержит мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и бобовые — организму хватает белка. Протеиновые порошки не обязательны, но могут стать удобным вариантом для занятых людей.
Как выбрать протеин?
Ориентируйся на цели: для набора массы — сывороточный, для контроля веса — комплексный, для веганов — соевый или гороховый.
Сколько стоит хороший протеин?
Качественный продукт стоит от 2500 до 6000 рублей за килограмм. Цена зависит от бренда, состава и степени очистки.
Можно ли пить протеин без тренировок?
Да, если не хватает белка в рационе. Но мышцы от этого не вырастут — без физической нагрузки они не развиваются.
У спортсменов, регулярно употребляющих протеин, ускоряется восстановление после травм.
В медицине белковые коктейли используют для поддержки пациентов после операций.
Уровень белка в крови напрямую влияет на иммунитет и качество сна.
