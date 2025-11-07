Спина больше не кричит от боли: всего 10 минут, и тело словно вспоминает, как жить без скованности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Боль в пояснице — частая проблема, с которой сталкиваются и офисные сотрудники, и люди, активно занимающиеся спортом. Сидячий образ жизни, неправильная техника упражнений, стресс и даже привычка сутулиться могут стать причиной хронического напряжения в поясничной зоне. Но вопреки распространённому мнению, лучший способ избавиться от неприятных ощущений — не покой, а движение. Главное — выбирать упражнения, которые укрепляют мышцы и восстанавливают подвижность.

Девушка делает упражнения для поясницы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает упражнения для поясницы

Почему болит поясница

Поясничный отдел позвоночника — своеобразный центр равновесия тела. Он соединяет усилия ног и верхней части корпуса. Когда мышцы кора ослабевают, нагрузка распределяется неправильно. Позвонки и суставы начинают работать с перегрузкой, а мышцы — спазмироваться, пытаясь удержать тело в балансе. Возникает боль, которая со временем становится постоянной.

К типичным причинам дискомфорта относятся:

  • слабость глубоких мышц спины и пресса;
  • малоподвижность тазобедренных суставов;
  • длительное сидение;
  • неправильная осанка;
  • стресс, вызывающий мышечные зажимы.

"Главный принцип — не «растянуть», а восстановить подвижность и устойчивость", — сказала тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.

Когда боль не связана с травмой, справиться с ней можно при помощи правильно подобранного комплекса упражнений.

Что помогает снять неприятные ощущения

Полный покой при боли в пояснице часто приносит обратный эффект. Движение, напротив, активизирует кровообращение, улучшает питание тканей и снимает спазмы. Главное — выбирать щадящие направления, где нет ударной или осевой нагрузки на позвоночник. Подойдут пилатес, йога, партерная гимнастика, стрейчинг и боди-балет.

Эти виды активности укрепляют мышцы-стабилизаторы, улучшают координацию, выравнивают осанку. Полезно также использовать фитнес-аксессуары — коврик, валик для миофасциального релиза, резиновые ленты и массажный мячик.

Сравнение видов тренировок

Направление Влияние на поясницу Риск перегрузки
Пилатес Активирует глубокие мышцы кора Минимальный
Йога Улучшает гибкость и баланс Средний при неправильной технике
Стрейчинг Снимает спазмы и улучшает подвижность Низкий
Боди-балет Формирует осанку и укрепляет спину Низкий
Силовой фитнес Развивает силу, но повышает нагрузку Высокий

Советы: комплекс упражнений

Этот комплекс можно выполнять дома, без специального оборудования. Он подойдёт для утренней разминки или завершения рабочего дня.

  1. Кошка-корова — мягко мобилизирует позвоночник. Встаньте на четвереньки, на вдохе прогнитесь, на выдохе — округлите спину. Повторите 8–10 циклов.
  2. Тазовые часы — включают глубокие мышцы живота. Лёжа на спине, подкручивайте таз, прижимая поясницу к полу, затем возвращайтесь в нейтральное положение. Повторите 10–12 раз.
  3. Скручивания таза в мостике — развивают контроль и симметрию. Поднимите таз, сохраняя плечи на полу, и медленно перекатывайте его вправо-влево.
  4. Скручивания позвоночника лёжа — расслабляют мышцы поясницы. Опускайте колени в стороны, удерживая плечи прижатыми к полу.
  5. Растяжка подвздошно-поясничной мышцы — разгружает таз и позвоночник. Встаньте в высокий выпад, таз направьте вперёд, почувствуйте мягкое вытяжение. Задержитесь на 30–40 секунд.
  6. Планка на коленях — укрепляет пресс и спину. Держите тело в линии, активируя мышцы живота.
  7. Поза ребёнка — завершает тренировку, вытягивая позвоночник. Таз на пятках, руки вытянуты вперёд, дыхание спокойное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком интенсивная тренировка Усиление боли Мягкие восстановительные упражнения
Выполнение растяжки без разогрева Спазм и микротравмы Лёгкая разминка перед растяжкой
Пренебрежение дыханием Потеря контроля и балансировки Осознанное дыхание на каждом движении

Если боль не проходит

Если неприятные ощущения сохраняются дольше двух недель, усиливаются при движении или сопровождаются онемением — это сигнал обратиться к врачу. Иногда за болью в пояснице скрываются проблемы с суставами, грыжи, воспаления или заболевания внутренних органов. В таких случаях помогает не фитнес, а консультация невролога или физиотерапевта.

Мифы и правда

  • Миф: При боли в спине нужно лежать и не двигаться.
    Правда: умеренная активность ускоряет восстановление, улучшая питание тканей.
  • Миф: Боль — признак, что мышцы работают правильно.
    Правда: боль сигнализирует о перенапряжении или неправильной технике.
  • Миф: Если боль прошла — можно снова качать пресс.
    Правда: возвращаться к нагрузкам нужно постепенно, начиная с стабилизационных упражнений.

Частые вопросы

Как часто делать комплекс?
Оптимально — ежедневно. Даже 15–20 минут в день помогут восстановить подвижность и снять спазмы.

Можно ли выполнять упражнения утром?
Да, особенно полезно начинать день с лёгкой разминки, чтобы активировать мышцы и позвоночник.

Какие аксессуары пригодятся?
Коврик для йоги, фитнес-резинки, валик для массажа и удобная одежда без сковывающих элементов.

Забота о пояснице — это не только упражнения. Важно менять привычки: делать паузы во время сидячей работы, регулировать высоту стула, спать на умеренно жёстком матрасе и использовать подушку правильной формы. Тогда мышцы спины будут работать естественно, а боль — уходить.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
