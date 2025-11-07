Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь

Плавание и ходьба — два универсальных способа укрепить тело и улучшить самочувствие. Оба вида активности безопасны, подходят людям любого возраста и уровня подготовки, однако воздействуют на организм по-разному.

Женский физиотерапевт, тренер по бегу и диетолог Сара Кампус объяснила, в чём преимущества каждого и как выбрать оптимальный вариант в зависимости от целей — будь то похудение, развитие силы или забота о сердце.

"Плавание и ходьба укрепляют физическое и психическое здоровье, а также улучшают равновесие и координацию. Главное — понимать, какой формат подходит именно вам", — отмечает Сара Кампус.

Польза плавания

Плавание обеспечивает полноценную тренировку всего тела. Это низкоударная нагрузка, которая укрепляет мышцы, сердце и лёгкие, развивает гибкость и выносливость.

Основные преимущества:

тренирует все группы мышц - руки, спину, грудь, ноги и пресс;

улучшает работу сердечно-сосудистой системы и объём лёгких;

способствует сжиганию калорий (до 400 за 30 минут умеренного темпа);

укрепляет суставы и снижает риск травм благодаря выталкивающей силе воды;

помогает при артрите и проблемах с опорно-двигательным аппаратом ;

снижает стресс, улучшает сон и повышает настроение за счёт выработки эндорфинов.

"Плавание особенно полезно людям с ограниченной подвижностью или после травм. Оно не перегружает суставы и мягко развивает силу и выносливость", — подчёркивает эксперт.

Польза ходьбы

Ходьба — самое доступное и естественное упражнение. Её можно включить в повседневную жизнь, не посещая спортзал и не покупая специальное оборудование, напоминает womenshealthmag.com.

Основные преимущества:

укрепляет сердце, лёгкие и сосуды ;

повышает плотность костей и помогает поддерживать здоровый вес;

снижает давление и уровень холестерина;

улучшает кровообращение и пищеварение;

способствует психическому расслаблению и помогает бороться со стрессом;

прогулки на свежем воздухе обеспечивают контакт с природой и солнечным светом.

"Ходьба — это универсальное средство для профилактики хронических заболеваний. Она подходит даже тем, кто никогда не занимался спортом", — объясняет Кампус.

Что эффективнее: плавание или ходьба?

По уровню нагрузки

Плавание задействует больше мышц и требует большей энергии, так как вода создаёт естественное сопротивление. Это делает тренировку более интенсивной, даже если движения кажутся плавными.

По времени

30 минут умеренного плавания эквивалентны 45-60 минутам быстрой ходьбы.

"Плавание эффективнее, поскольку задействует больше групп мышц и оказывает большее сопротивление — вода плотнее воздуха", — поясняет Кампус.

По расходу калорий

Плавание: 250-400 ккал за 30 минут (в зависимости от стиля, массы тела и температуры воды).

Ходьба: 150-250 ккал при темпе 5-6 км/ч.

Таким образом, плавание сжигает больше калорий за то же время, но ходьба выигрывает в регулярности и доступности.

Что выбрать для похудения

Плавание действительно помогает быстрее сжигать калории, однако не всем оно подходит по условиям — нужен бассейн, время и постоянство. Ходьба, напротив, легко вписывается в ежедневный график и потому даёт устойчивый результат.

"Плавание сжигает больше калорий в минуту, но ходьба практичнее. Те, кто ходит каждый день, часто теряют больше веса за счёт стабильности нагрузки", — говорит Кампус.

Оптимальный вариант — сочетать оба вида активности: плавание 2-3 раза в неделю и ежедневные прогулки.

Для наращивания мышц

Плавание — это почти силовая тренировка в воде. Оно укрепляет верхнюю часть тела, улучшает осанку и развивает мышцы спины, груди и рук. Ходьба же больше работает на ноги и ягодицы, но при ходьбе в гору или с ускорением она тоже помогает поддерживать мышечный тонус.

Вид активности Основные зоны воздействия Тип нагрузки Плавание всё тело — руки, плечи, пресс, спина, ноги комплексная Ходьба ноги, ягодицы аэробная, лёгкая

Для здоровья сердца

И плавание, и ходьба считаются отличными способами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

"Плавание заставляет сердце работать активнее, поскольку вода создаёт сопротивление, а ходьба даёт устойчивый результат без перегрузки", — объясняет Кампус.

Плавание повышает выносливость и тренирует дыхательную систему, а ходьба снижает давление и уровень холестерина, улучшая кровообращение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заниматься плаванием без разминки.

Последствие: риск судорог и травм мышц.

Альтернатива: лёгкая растяжка и дыхательная разминка перед заплывом. Ошибка: пренебрегать обувью при ходьбе.

Последствие: боль в стопах и коленях.

Альтернатива: выбирайте удобные кроссовки с амортизацией. Ошибка: переоценивать интенсивность.

Последствие: перегрузка сердца и суставов.

Альтернатива: увеличивайте нагрузку постепенно, контролируя пульс.

А что если совместить оба вида активности?

Сочетание плавания и ходьбы — идеальный способ поддерживать тело в форме. Ходьба укрепляет выносливость и метаболизм, а плавание развивает мышцы и гибкость, защищая суставы. Это особенно полезно при сидячем образе жизни или восстановлении после травм.

Плюсы и минусы обоих видов спорта

Критерий Плавание Ходьба Сжигание калорий выше умеренное Доступность требуется бассейн можно везде Воздействие на суставы минимальное лёгкое Воздействие на мышцы всё тело преимущественно ноги Психологическая польза снимает стресс, улучшает сон улучшает настроение и концентрацию

FAQ: частые вопросы

Сколько раз в неделю нужно плавать для результата?

Достаточно 2-3 тренировок по 30-45 минут.

Какую ходьбу выбрать — быструю или спокойную?

Быстрая ходьба (5-6 км/ч) эффективнее для похудения и тренировки сердца, спокойная — для восстановления.

Можно ли чередовать плавание и ходьбу?

Да, это лучший вариант для сбалансированной нагрузки и профилактики травм.

Мифы и правда

Миф: плавание безопасно для всех.

Правда: при проблемах с сердцем или давлением важно консультироваться с врачом.

Миф: ходьба не укрепляет мышцы.

Правда: быстрая ходьба по пересечённой местности развивает ноги не хуже бега.

Миф: плавание не помогает худеть.

Правда: при регулярных тренировках оно сжигает калорий больше, чем большинство кардио-нагрузок.

3 интересных факта

За час интенсивного плавания можно сжечь столько же калорий, сколько при пробежке на 8 км. При ходьбе на свежем воздухе организм получает витамин D, необходимый для здоровья костей. Плавание снижает уровень гормона стресса кортизола, улучшая качество сна и настроение.