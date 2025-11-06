Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая жизнь сестры Тодоренко: почему она начала продавать откровенные снимки на Украине
Ледяная броня планеты тает снизу: и если процесс не остановить, мегаполисы уйдут под воду
На Западе предупредили Британию и Европу: ваши экономики движутся к краху
В Госдуме предупредили о рисках эксперимента по изменению порядка начисления детских пособий
Уборка не поможет: 7 источников визуального шума, которые есть в каждой квартире
Когда чистота калечит кузов: простая привычка, из-за которой страдает лак
Одно неверное движение — и минус пять лет молодости: как мы сами старим кожу вокруг глаз
Аромат, от которого соседи теряют терпение: генеральское сало выходит идеальным каждый раз
Сбережения тают на глазах? Венедиктов* сделал откровенное заявление о своих финансах

Российский лыжный спорт застрял на старте: что мешает выйти на мировую скорость

4:12
Спорт

Российский лыжный спорт давно привык к внутренним особенностям — но не все из них идут ему на пользу. Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский рассказал, что формат спринтерских гонок в стране стал одной из ключевых проблем, мешающих спортсменам сохранять высокий уровень конкурентоспособности.

Горнолыжный курорт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горнолыжный курорт

"Спринт аля рус": в чём суть проблемы

По словам Панжинского, российские спринтерские дистанции стали слишком длинными, и это негативно сказывается на результатах лыжников на международной арене.

"Конечно, дистанции спринтерских гонок слишком длинные для того, чтобы мы могли конкурировать на международном уровне. Там спортсмены бегут спринтерский круг от двух до трёх минут, в России зачастую — четыре-пять минут. Эти длинные спринты уже называют "спринт аля рус". Они хоть и ненамного отличаются, но по факту реальные ощущения скорости совсем другие. Нашим ребятам будет сложно в отсутствие тех скоростей и той плотной контактной борьбы", — заявил вице-чемпион Александр Панжинский.

Почему длина дистанции решает всё

Спринт в лыжных гонках — это прежде всего взрывная мощность и тактика на коротком участке. Когда дистанция растягивается, нагрузка становится выносливостной, и спортсмен теряет те самые секунды, которые решают исход соревнования. В Европе и Скандинавии формат гонок традиционно короче — именно поэтому их участники демонстрируют агрессивную динамику и плотную борьбу на трассе, пишет NEWS. ru.

Российские же спринтеры привыкают к более затяжным гонкам, где важна не столько скорость, сколько способность равномерно распределить силы. В результате, оказавшись на старте с зарубежными соперниками, они проигрывают в темпе и реактивности.

Как это влияет на подготовку

Панжинский отмечает, что при таких условиях тренировки внутри страны не дают нужного эффекта. Лыжники не могут адаптировать технику под короткие дистанции, а значит, теряют соревновательный ритм. Для спринта важны стартовая реакция, мощный толчок, умение маневрировать в плотной группе.

Если же спортсмен постоянно готовится на длинных участках, мышцы и дыхательная система подстраиваются под другую нагрузку. Это похоже на ситуацию, когда бегун на 400 метров вдруг выходит на старт стометровки — техника та же, но ритм и акценты совершенно разные.

Отсутствие горных баз — ещё один барьер

Проблема формата гонок — не единственная, на которую указывает Панжинский. Ранее он уже поднимал вопрос о том, что в России фактически нет полноценных тренировочных баз в горах.

Такая зависимость от зарубежных центров подготовки делает процесс не только дорогим, но и менее предсказуемым: организация сборов зависит от виз, логистики и международных условий.

Что можно изменить

Эксперты лыжного спорта давно говорят о необходимости реформировать календарь соревнований и привести формат российских гонок к международным стандартам. Это не потребует больших инвестиций, но даст ощутимый эффект — спортсмены начнут привыкать к нужному ритму и длине дистанций.

Переход к более коротким спринтам позволит отрабатывать взрывную скорость, а не общую выносливость. Кроме того, это привлечёт зрителей: динамичные гонки проще воспринимаются и вызывают больше эмоций.

FAQ

Почему длинные спринты вредят подготовке?
Потому что спортсмены теряют ощущение реальной скорости и не тренируют взрывную мощность.

Что такое "спринт аля рус"?
Так называют характерные для России спринты длиной до пяти минут — они длиннее стандартных мировых форматов.

Можно ли исправить ситуацию?
Да, если федерация пересмотрит регламент и сократит дистанции до международных стандартов. Это улучшит уровень и зрелищность соревнований.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Домашние животные
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Военные новости
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Уборка не поможет: 7 источников визуального шума, которые есть в каждой квартире
Когда чистота калечит кузов: простая привычка, из-за которой страдает лак
Одно неверное движение — и минус пять лет молодости: как мы сами старим кожу вокруг глаз
Сбережения тают на глазах? Венедиктов* сделал откровенное заявление о своих финансах
Разрушители почвы: что на самом деле стоит за плохим урожаем картошки
Аромат, от которого соседи теряют терпение: генеральское сало выходит идеальным каждый раз
Виктор Гор: Искусственный интеллект не ворует время — он освобождает мысли
Актёрская карьера под вопросом: звезда российских сериалов нашёл себя в неожиданном деле
До боя курантов ещё месяц, а список покупок уже готов: что можно взять без риска испортить праздник
Мать и дочь снова конфликтуют: почему дочь Даны Борисовой ушла к 35-летнему возлюбленному
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.