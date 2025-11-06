Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Землю штормит, а тревога растет: насколько опасна магнитная буря на самом деле
Бумага и вода сошлись в раковине — результат удивил даже тех, кто не верил в чудеса
Последний разговор Маккартни с Ленноном: почему он стал утешением для музыканта
Запеканка из картофеля по-итальянски: домашний рецепт с сыром и беконом
Хвостатые лингвисты: собаки группируют слова по смыслу как маленькие дети
Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются
Тропики на подоконнике: косточка, которая перерастает в дерево мечты — без теплицы и чудес
У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину
Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды

Треки заменяют таймер и план: Bodypump снимает страх штанги и выстраивает понятную прогрессию

9:22
Спорт

Тренировки Bodypump — это простой способ почувствовать себя сильнее и подтянутее без "кача" огромных мышц. Формат сочетает аэробику и упражнения со штангой в быстром ритме, поэтому за час вы успеваете сделать сотни повторений и дать телу мощный, но контролируемый стимул. Методика родилась в Les Mills International и опирается на идею частых повторов с небольшими весами и музыкальной периодизацией. Именно поэтому Bodypump любят те, кому нужна энергия группового класса и предсказуемая, безопасная прогрессия.

Аэробные занятия
Фото: Desingned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аэробные занятия

Что такое Bodypump и почему он работает

В основе урока — чередование треков для ключевых мышечных групп: ноги и ягодицы, грудь, спина, трицепсы, бицепсы, плечи, корпус и растяжка. Рабочий вес чаще всего умеренный, а темп высокий. Такой подход тренирует силовую выносливость, помогает тратить много энергии и развивает технику базовых движений: присед, становая тяга, жим, тяга к поясу, выпад, отжимания, подъёмы на бицепс и упражнения на плечи.

Принцип часто описывают как "The Pep Effect": частые повторения с небольшими свободными весами укрепляют мышцы и формируют рельеф без заметного увеличения объёмов рук. За занятие суммарно набегает 800-1000 повторений — именно из‑за объёма работы Bodypump нередко сжигает до 600 ккал в час при хорошей технике и подходящем темпе.

Как устроено занятие

Музыка — не фон, а метроном тренировки. Каждый трек длится 4-5 минут и диктует ритм, под который вы выполняете серию подходов с короткими паузами. Инструктор заранее сообщает схему: темп, амплитуду, постановку ног и хвата, высоту степ‑платформы, где это нужно. Такой формат снимает лишние сомнения — думать о ресттаймах и повторениях не придётся.

Новичкам рекомендуют начинать с укороченной версии на 4-6 треков и работать с пустым грифом или самыми лёгкими блинами. Каждую неделю можно добавлять по одному треку, чтобы отточить технику и без спешки поднять нагрузку. Опытным подойдёт классический час: разминка, ноги/ягодицы, грудь, спина, трицепсы, бицепсы, плечи, корпус, растяжка.

Инвентарь минимальный: гриф со сменными дисками, замки, степ‑платформа, коврик. Из экипировки пригодятся фитнес‑кроссовки с нескользящей подошвой, полотенце из микрофибры, бутылка 0,7-1 л и, по желанию, фитнес‑трекер или умные часы для контроля пульса.

"Сравнение"

Критерий Bodypump Классическая силовая HIIT/кроссфит
Главная цель Силовая выносливость, рельеф Сила/гипертрофия Взрывная мощь, метаболический стресс
Инвентарь Штанга с блинами, степ Тренажёры, гантели, штанга Разн. инвентарь, время
Длительность ~60 минут 45-90 минут 10-30 минут
Пульс Средний/высокий Низкий/средний Высокий
Энергозатраты Высокие Средние Очень высокие
Кому подходит Начинающим и продолжающим Тем, кто хочет силу и массу Опытным, без ограничений

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Сформулируйте цель: "минус вес", "выносливость", "тонус". От этого зависит выбор веса и частота занятий.

  2. Выберите формат: лицензированный фитнес‑клуб или онлайн‑платформа с выпусками Les Mills; попросите пробное занятие.

  3. Соберите инвентарь: гриф 2-5 кг, диски 1,25/2,5/5 кг, замки, степ‑платформа, коврик TPE/ЭВА, бутылка, полотенце.

  4. Подберите обувь: фитнес‑кроссовки с цепким протектором и устойчивой пяткой.

  5. Начните с лёгких весов: последние 10-12 повторов должны быть "трудными, но техничными". Для ног вес выше, для плеч — ниже.

  6. Держите ритм музыки: амплитуда и темп важнее "героического" веса. Двигайтесь плавно, контролируйте дыхание.

  7. Ведите дневник: фиксируйте диски на каждый трек, пульс, самочувствие. Рост на +1,25-2,5 кг суммарно каждые 1-2 недели — хороший ориентир.

  8. Восстанавливайтесь: сон 7-9 часов, белок 1,2-1,6 г/кг массы тела, прогулки и лёгкая растяжка в "нерабочие" дни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком тяжёлые диски → срыв техники, перегрузка коленей/поясницы → легче вес, больше контроль, добавьте повторы.

  2. Без замков на штанге → диски "уезжают" на тягах → используйте клипсы/замки, проверяйте фиксацию.

  3. Скольская обувь → риск падения на степе → фитнес‑кроссовки с цепкой подошвой.

  4. Рывковые движения → боль в плечах и локтях → уменьшите амплитуду, удерживайте нейтральное положение суставов.

  5. Пропуск воды → падение выносливости, судороги → глотки между треками, при жаре — напиток с электролитами.

  6. Нет растяжки → зажатость, задержка восстановления → 3-5 минут стретчинга в конце занятия.

А что если…

• Тренируюсь дома — замените штангу регулируемыми гантелями или резиновыми петлями; вместо степа используйте устойчивую платформу.
• Колени "чувствительные" — уменьшите высоту степа, приседайте до комфортной глубины, отдайте приоритет румынской тяге.
• Мало времени — выберите 30-45‑минутный формат, уберите 2-3 трека, но не пропускайте разминку и заминку.
• Беременность/послеродовой период — только с разрешения врача; избегайте задержки дыхания и избыточных нагрузок на пресс.
• Длительное плато — чередуйте недельки: одна с упором на технику, другая — со слегка большим весом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая энергозатрата и тонус Не лучший выбор для набора большой мышечной массы
Понятная структура и музыка Много повторов — повышенные требования к технике
Минимум инвентаря Монотонность для тех, кто любит разнообразие
Групповая мотивация Зависимость от расписания/лицензии клуба

FAQ

Как выбрать стартовый вес? Начните с пустого грифа на верх тела и добавьте по 1,25-2,5 кг на каждую сторону для ног. Последние повторения должны быть тяжёлыми, но контролируемыми.

Сколько калорий уходит за занятие? В среднем до 600 ккал за 60 минут. Число зависит от веса тела, темпа, техники и пульса.

Мифы и правда (ClaimReview)

• Миф: "Bodypump — это только для женщин". Правда: формат универсален; веса и амплитуда настраиваются под любого.

• Миф: "Нужны огромные веса, иначе нет эффекта". Правда: здесь работает объём и темп, а не рекорды на штанге.

Сон и психология

Регулярный сон — топ‑фактор прогресса: 7-9 часов ускоряют восстановление после большого числа повторений. Психологически помогает "эффект группы": музыку и синхронное движение проще выдержать, чем соло‑работу. Добавьте короткое дыхательное упражнение перед началом и в конце — это снижает частоту пульса и помогает лучше почувствовать тело.

Интересные факты

• Ритм музыки задаёт темп и амплитуду: проще держать технику, когда "слышишь" повтор.

• Программа регулярно обновляется: новые релизы поддерживают интерес и прогрессию.

Исторический контекст

• Начало 1990‑х: в Новой Зеландии появляется формат, который объединяет базовые силовые упражнения и музыку.


• Сегодня: занятия доступны в клубах и в онлайн‑формате; минимальный инвентарь делает порог входа низким.

Безопасность и противопоказания

Если у вас есть травмы плеч, коленей, спины, сердечно‑сосудистые заболевания или вы беременны — обсудите план с врачом и инструктором. Ориентируйтесь на самочувствие: резкая боль, головокружение, "мушки" перед глазами — причины остановиться и снизить нагрузку.

Bodypump дисциплинирует за счёт музыки, даёт высокую энергозатрату и прокачивает технику базовых движений. При правильной прогрессии он делает тело подтянутым, улучшает осанку и выносливость — и всё это с минимальным набором инвентаря и чёткой структурой урока.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Наука и техника
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Последние материалы
Bloomberg: Европа и Британия движутся к экономическому краху
Не нужно 10 000 шагов: вот когда мозг действительно начинает защищаться от деменции
Хвостатые лингвисты: собаки группируют слова по смыслу как маленькие дети
Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются
Тропики на подоконнике: косточка, которая перерастает в дерево мечты — без теплицы и чудес
У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину
Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды
Зачем платить за воздух: привычка менять масло слишком часто обходится дороже топлива
Треки заменяют таймер и план: Bodypump снимает страх штанги и выстраивает понятную прогрессию
Древний секрет, которым пользовались наши бабушки: средство для сияющих, густых волос снова в тренде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.