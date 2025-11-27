Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саженец оливы сформировал побеги после весенней обрезки
Некорректный угол фар увеличил блики для встречных по оценке автоинспекторов
Чеснок помогает иммунной системе, но не лечит простуду — диетолог Алекса Маллейн
Рэпер Macan направлен в спецназ "Витязь"
Каждый знак зодиака имеет свой праздничный стиль — астролог Меган Роуз
Анастасия Решетова заявила, что красива, потому что любима
Чаще всего в аварии попадают автомобили марки Toyota — Ингосстрах
Россия может лишиться ржаного хлеба уже завтра — президент РСМКП Свириденко
Пористая структура кухонных губок способствует росту бактерий — Nomega

Кардио зимой топит жир быстрее снега: как короткие тренировки заменяют час в зале

Кардиотренировки улучшили выносливость у тренирующихся сказано специалистом
5:20
Спорт

Начинать кардиотренировки всегда немного волнительно: кажется, что нужно сразу выбрать идеальный темп, разобраться в десятках рекомендаций и подобрать подходящую экипировку. Но на деле первый шаг гораздо проще — важно настроиться, понимать свои цели и двигаться постепенно. Осень плавно перешла в зиму, за окном уже холодно, поэтому тренировки требуют чуть более внимательного подхода к одежде и выбору места. Но именно сейчас — отличный момент, чтобы начать работать над выносливостью и укреплением сердца.

Парные упражнения
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парные упражнения

Почему кардионагрузки важны

Кардиотренировки помогают увеличить запас энергии, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, поддерживать здоровый вес и легче справляться со стрессом. Даже умеренные нагрузки, вроде быстрой ходьбы или плавного бега, заметно повышают тонус.

"Кардиотренировки — это эффективный способ улучшить здоровье, повысить выносливость и поддерживать физическую форму", — было сказано специалистом.

Если вы новичок, особенно важно тщательно подойти к старту, последовательности и выбору упражнений.

Что нужно подготовить заранее

Перед началом занятий стоит уделить внимание нескольким моментам — это сэкономит силы и снизит риск травм.

  1. Уточните состояние здоровья, если есть хронические заболевания.

  2. Подберите зимнюю экипировку — термобельё, ветровку, тёплые перчатки. На холоде мышцы дольше разогреваются, поэтому одежда — часть безопасности.

  3. Решите, какой результат хотите получить: сброс веса, повышение выносливости, поддержание формы.

  4. Настройтесь увеличивать нагрузку медленно: тело лучше реагирует на постепенность.

Какие виды кардио подходят начинающим

Ходьба

Один из самых доступных вариантов. Можно начинать прямо сегодня, даже если на улице мороз — достаточно тёплой обуви с нескользящей подошвой.

Бег трусцой

Если вы только начинаете, чередуйте бег и ходьбу. Такой подход помогает избежать перегрузки суставов и быстрее адаптироваться.

Велосипед

Для зимы идеально подойдёт велотренажёр. Если планируете кататься на улице весной, сейчас можно заложить базу.

Плавание

Подходит для тех, кому важна щадящая нагрузка. Тёплый бассейн — отличный способ не зависеть от погоды.

Танцевальная аэробика

Разнообразные классы в фитнес-клубах помогают не заскучать и хорошо включают все мышцы.

План тренировок для старта

Разминка — 5–10 минут

Плавная ходьба, лёгкие наклоны и вращения суставами — важны особенно зимой, когда тело разогревается медленнее.

Основная часть — 20–30 минут

Подойдёт любой вид кардио: ходьба, бег, тренажёры, плавание. Можно комбинировать.

Заминка — 5–10 минут

Медленная ходьба и мягкий стретчинг помогут восстановить дыхание и снизить напряжение в мышцах.

Оптимальный график — 3–4 тренировки в неделю, а через несколько недель можно увеличить частоту до 5–6.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите комфортную зимнюю обувь — кроссовки с амортизацией, анатомической стелькой и нескользящей подошвой.

  2. Купите термобельё и лёгкую куртку-ветровку — одежда должна сохранять тепло, но не перегревать.

  3. Заранее составьте расписание тренировок, чтобы не пропускать занятия.

  4. Заведите фитнес-браслет или приложение для отслеживания дистанции и пульса.

  5. Добавляйте новые упражнения каждые 2–3 недели, чтобы избежать адаптации.

FAQ

Как выбрать обувь для зимних кардиотренировок?

Смотрите на амортизацию, устойчивую подошву и плотный верх, который не пропускает влагу.

Что лучше для новичка — беговая дорожка или улица?

Зимой дорожка безопаснее: нет льда, нет перепадов температур, легче контролировать темп.

Мифы и правда

Миф: кардио обязательно должно быть интенсивным.
Правда: умеренная нагрузка приносит не меньше пользы, особенно новичкам.

Миф: зимой лучше не тренироваться на улице.
Правда: можно, если подобрать одежду и избегать гололёда.

Сон и психология

Регулярные кардиотренировки улучшают качество сна: засыпание становится быстрее, а глубина сна — выше. Нагрузки помогают снизить эмоциональное напряжение, что особенно актуально зимой, когда световой день короткий.

Интересныq факт

  • Быстрая ходьба на морозе увеличивает расход калорий, потому что телу нужно сохранять тепло.

Исторический контекст

• Первые аэробные программы были популяризированы в 1960-х годах и предназначались для подготовки пилотов.
• В 1980-е аэробика стала массовым фитнес-направлением благодаря видеокасетам.
• Сегодня кардио объединяет десятки видов активности — от танцевальных студий до зимних уличных тренировок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Наука и техника
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Последние материалы
Анастасия Решетова заявила, что красива, потому что любима
Чаще всего в аварии попадают автомобили марки Toyota — Ингосстрах
Россия может лишиться ржаного хлеба уже завтра — президент РСМКП Свириденко
Пористая структура кухонных губок способствует росту бактерий — Nomega
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Белок черных бобов помогает укреплять и ускорять рост волос
Выращивание чеснока в два яруса даёт высокий урожай
Кардиотренировки улучшили выносливость у тренирующихся сказано специалистом
Молоко делает домашний батон мягче по данным кулинарных технологов
Татуировки связаны с риском развития меланомы — учёные из Лундского университета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.