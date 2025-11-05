Уйти нельзя остаться: судьба Сафонова в ПСЖ решится в ближайшее время

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов не должен покидать Европу.

По словам Масалитина, сейчас для российского вратаря открываются перспективы в ведущих чемпионатах — Германии, Испании и Португалии, где он мог бы продолжить карьеру на высоком уровне.

Варианты для продолжения карьеры

Масалитин отметил, что Сафонову стоит внимательно подойти к выбору нового клуба, если поступят конкретные предложения.

"Конечно, Сафонову лучше оставаться в Европе, если есть предложения. Можно рассмотреть Германию, Испанию… Можно рассмотреть топ-3 Португалии. Но все зависит от предложений", — сказал бывший полузащитник ЦСКА.

По его словам, переход в слабую команду, борющуюся за выживание, не имеет смысла для футболиста, который уже добился серьёзных успехов в Лиге чемпионов. Масалитин подчеркнул, что Сафонов "вкусил вкус победы" и должен искать проект, соответствующий его амбициям и уровню игры, сообщает Газета.Ru.

Успехи Сафонова в составе "ПСЖ"

Французский клуб приобрёл российского голкипера летом 2024 года у "Краснодара" за €20 млн. За сезон Сафонов провёл 14 матчей во всех турнирах и выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА. Его адаптация в Париже прошла успешно: Сафонов стал надёжным дублёром основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и несколько раз выходил на поле в ключевых встречах.

Конкуренция за место в составе

Летом 2025 года ситуация изменилась: Доннарумма перешёл в английский "Манчестер Сити", а "ПСЖ" приобрёл у "Лилля" Люку Шевалье за €45 млн. Именно француз сейчас занимает позицию первого номера, что существенно ограничивает игровое время Сафонова.

По мнению Масалитина, это подходящий момент для того, чтобы рассмотреть альтернативы. Он подчеркнул, что Сафонов уже зарекомендовал себя как "хороший, надёжный вратарь", и может успешно проявить себя в другом европейском клубе, где ему будет гарантировано место в основном составе.

Перспективы

С учётом возраста и уровня Сафонова эксперты считают, что интерес к нему может проявить ряд клубов из Бундеслиги и Ла Лиги, нуждающихся в стабильном голкипере. Сам факт выступления за "ПСЖ" и побед в Лиге чемпионов усиливает его позиции на трансферном рынке Европы.

Пока официальных сообщений о переговорах не поступало, однако возможный переход россиянина за пределы Франции выглядит логичным продолжением карьеры игрока, который уже доказал свой профессиональный уровень.