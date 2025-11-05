Обычная планка устарела: этот новый вариант формирует идеальный силуэт

Не всегда нужно сложное оборудование, чтобы добиться заметного результата. Одно простое упражнение — боковая планка — способно не только визуально подтянуть талию, но и укрепить весь корпус, улучшить осанку и предотвратить боли в спине. Главное — освоить правильную технику и подобрать уровень сложности под себя.
Это упражнение активно включает в работу косые мышцы живота, пресс, поясницу, ягодицы и бедра. Также задействуются мышцы плечевого пояса — они удерживают корпус в стабильном положении.
При регулярном выполнении планка:
Лягте на бок. Нижний локоть расположите строго под плечом, ладонь упирается в пол. Ноги вытянуты и лежат одна на другой. Для устойчивости можно слегка выдвинуть верхнюю ногу вперёд.
Сделайте вдох, напрягите пресс и ягодицы, затем поднимите таз. Тело должно образовать прямую линию — от головы до пят.
Плечи остаются расслабленными, шея не напряжена. Взгляд направлен вперёд или вверх. Дышите спокойно — не задерживайте дыхание. Удерживайте позицию нужное время, затем плавно опуститесь.
Для начинающих. Согните нижнюю ногу и опирайтесь на колено. Это снизит нагрузку и поможет удерживать баланс.
Средний уровень. Вытяните верхнюю руку вверх или поднимите верхнюю ногу — это включит дополнительные мышцы.
Продвинутый уровень. Выполняйте динамические подъёмы и опускания таза, сохраняя прямую линию корпуса.
Новичкам подойдёт 2-3 подхода по 20-30 секунд на каждую сторону. Между подходами делайте паузу 30 секунд. Постепенно увеличивайте время удержания, добавляя по 5 секунд в неделю.
|Уровень
|Опора
|Длительность
|Основная цель
|Начальный
|Локоть + колено
|20 сек
|Освоить технику
|Средний
|Локоть + стопы
|30 сек
|Укрепить корпус
|Продвинутый
|Динамика
|40+ сек
|Развитие силы и выносливости
Провисание таза. Контролируйте пресс и ягодицы — корпус должен оставаться прямым.
Завал на плечо. Плечо всегда строго над локтем, иначе возрастает риск травмы.
Напряжённая шея. Не тяните голову вперёд — держите её в продолжении позвоночника.
Задержка дыхания. Регулярно дышите: вдох — через нос, выдох — через рот.
Если удерживать позу слишком тяжело, выполняйте короткие серии: 3-4 подхода по 10 секунд, постепенно увеличивая время. А если хотите повысить эффективность — добавьте вращение корпуса или используйте утяжелители на голени.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует оборудования
|Нужен контроль техники
|Быстро даёт результат
|При неправильной форме — нагрузка на плечо
|Занимает мало времени
|Может быть сложной для новичков
Разогрейте мышцы лёгкой разминкой перед выполнением.
Следите за положением плеча и таза.
Не делайте рывков — движение должно быть плавным.
После упражнения растяните боковые мышцы и спину.
Как часто делать боковую планку?
Достаточно 3-4 раз в неделю, включив её в основную тренировку или выполняя отдельно утром.
Можно ли делать при болях в пояснице?
Да, но только при отсутствии острых болей. При сомнениях — проконсультируйтесь с врачом.
Когда появится результат?
При регулярной практике первые изменения заметны уже через 2-3 недели: тело становится более устойчивым, осанка — ровнее.
Миф: боковая планка качает только пресс.
Правда: она укрепляет весь корпус, включая спину, бедра и плечи.
Миф: чтобы был эффект, нужно стоять несколько минут.
Правда: качество важнее времени. Даже 20 секунд при правильной технике дают результат.
Миф: это упражнение нельзя новичкам.
Правда: существует безопасная облегчённая версия на колене — с неё и стоит начать.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?