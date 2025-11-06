Кардио сжигает калории сегодня, силовые — завтра: как тренироваться, чтобы вес не вернулся

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Чтобы похудеть, нужно понимать простую формулу: вес уходит только при отрицательном энергетическом балансе — то есть когда вы расходуете больше калорий, чем потребляете. Физическая активность — это лишь одна часть уравнения, но она играет ключевую роль в том, чтобы потеря веса была здоровой и устойчивой.

Похудение мужчины и женщины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Похудение мужчины и женщины

Упражнения и похудение: что действительно работает

Многие полагают, что можно "перетренировать" плохое питание, но исследования показывают: около 80% успеха зависит от диеты, и только 20% — от тренировок. Физическая активность помогает ускорить метаболизм, улучшает чувствительность к инсулину и гарантирует, что теряется жир, а не мышечная масса.

"Упражнения нельзя рассматривать как компенсацию переедания. Они счасть здорового образа жизни, а не наказание за еду", — отмечают специалисты Американского колледжа спортивной медицины (ACSM).

Минимум для здоровья — не равно похудение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для общего поддержания здоровья взрослым необходимо от 150 до 300 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю — например, быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание.

Также ВОЗ рекомендует добавлять силовые тренировки не менее двух раз в неделю, чтобы укреплять мышцы, кости и суставы.

Однако, как подчёркивают исследования, этого минимума часто недостаточно, чтобы похудеть — он поддерживает здоровье, но не создаёт значимого дефицита калорий.

Сколько минут нужно, чтобы реально похудеть

Исследования Американского колледжа спортивной медицины (ACSM) и данные JAMA Network показывают, что для эффективной потери веса нужно увеличить объём активности.

Уровень активности в неделю Основное внимание Ожидаемый результат
150-300 минут (умеренные тренировки) Поддержание здоровья, небольшая потеря веса без диеты Незначительное снижение массы тела
250-350+ минут (умеренные или комбинированные) Потеря жира при диете Оптимальный дефицит калорий и устойчивый результат

Таким образом, 250 минут в неделю — это нижний порог для значимого похудения. Это примерно 45-60 минут умеренной активности 5 дней в неделю.

Если цель — ускорить процесс, можно включать высокоинтенсивные тренировки (HIIT), силовые упражнения и кардио в разные дни недели.

Кардио или силовые: что выбрать?

Лучший вариант — комбинация обоих видов.

  • Кардио (ходьба, бег, плавание, велосипед) сжигает больше калорий во время тренировки, создавая прямой дефицит.

  • Силовые тренировки (с весом тела или в зале) помогают сохранить и нарастить мышечную массу, что повышает базовый метаболизм (BMR).

  • HIIT (высокоинтенсивные интервалы) усиливает эффект EPOC - организм продолжает сжигать калории даже после завершения тренировки.

"Кардио сжигает калории здесь и сейчас, силовые тренировки создают тело, которое будет сжигать их завтра", — резюмируют тренеры ACSM.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: тренироваться усердно, но без контроля питания.
    Последствие: вес стоит, несмотря на усилия.
    Альтернатива: создать дефицит калорий через питание (уменьшить 300-500 ккал в день).

  2. Ошибка: концентрироваться только на кардио.
    Последствие: потеря мышц, замедление метаболизма.
    Альтернатива: сочетайте кардио с силовыми и растяжкой.

  3. Ошибка: тренироваться нерегулярно.
    Последствие: отсутствует накопительный эффект.
    Альтернатива: ставьте реалистичные цели — 4-5 дней активности в неделю.

Плюсы и минусы разных типов тренировок

Тип активности Плюсы Минусы
Кардио (аэробика) Сжигает калории, улучшает выносливость Может привести к потере мышц при нехватке белка
Силовые тренировки Укрепляют мышцы, ускоряют метаболизм Эффект требует времени
HIIT Короткие, интенсивные, эффективные Высокая нагрузка на сердце и суставы
Комбинированный подход Максимальный результат для здоровья и фигуры Требует планирования и восстановления

Как сделать тренировки эффективными

  1. Создайте калорийный дефицит — питание играет ключевую роль.

  2. Сохраняйте регулярность — лучше меньше, но чаще.

  3. Контролируйте сон и стресс — недостаток сна повышает уровень кортизола и тормозит жиросжигание.

  4. Следите за водой — гидратация поддерживает обмен веществ.

  5. Не забывайте о восстановлении — отдых — часть процесса.

FAQ

Можно ли похудеть только тренировками?
Очень сложно. Без корректировки рациона тренировки дают лишь небольшой эффект.

Какой тип тренировок эффективнее для похудения?
Комбинация умеренного кардио, силовых упражнений и периодических HIIT-сессий.

Сколько минут тренироваться в день?
В среднем 45-60 минут, 5 раз в неделю — оптимальный баланс.

Когда появляются первые результаты?
При регулярных тренировках и контроле питания — через 3-4 недели.

Как не вернуть вес обратно?
Постепенно снижайте интенсивность диеты, сохраняйте уровень активности 200-300 минут в неделю.

Интересные факты

• Согласно исследованию JAMA Network Open (2024), 300 минут умеренных кардио-нагрузок в неделю приводят к устойчивому снижению жировой массы.
• 1 час быстрой ходьбы ежедневно может сжечь до 250 ккал — это около 1 кг жира в месяц при сохранении рациона.
• Люди, совмещающие тренировки и сон не менее 7 часов, теряют в 2 раза больше жира, чем те, кто спит меньше.

Формула похудения проста: двигайтесь больше, ешьте осознанно и сохраняйте баланс. 250-300 минут активности в неделю — не просто цифра, а реальный инструмент, который помогает телу стать легче, сильнее и здоровее.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
