Вода летит, тело парит: флоубординг — искусственная волна и настоящая адреналиновая зависимость

Флоубординг — это не просто эффектное катание на искусственной волне, а полноценный вид спорта, в котором сочетаются элементы серфинга, скейтбординга и сноубординга. Сегодня он развивается по всему миру, и Россия постепенно становится одной из новых точек притяжения для этого динамичного направления.
Флоубординг появился в начале 1990-х, когда американец Том Лохтефельд построил первую установку sheet wave в Техасе. Эта конструкция направляла мощный поток воды по эластичному полотну, имитируя форму настоящей волны. Так началась эра искусственных волн, позволившая тренироваться независимо от погоды и географии.
Сейчас флоубординг — самостоятельный вид спорта с профессиональными лигами, международными чемпионатами и собственным стилем катания. Спортсмены соревнуются на волновых установках, выполняя трюки, вращения и прыжки под музыку.
"Флоубординг — это синтез искусства и физики. Здесь важен не только контроль тела, но и чувство потока", — говорит чемпионка мира-2025 Александра Корнилова.
На первый взгляд флоубординг напоминает серфинг — та же стойка, доска, волна. Но разница огромна. В серфинге спортсмен "чтёт" океан, подстраиваясь под естественные волны, которые зависят от ветра, приливов и рельефа дна. Каждая волна уникальна, и доли секунды решают всё.
Во флоубординге же волна искусственная — стабильная, контролируемая и доступная в любой момент. Это позволяет отрабатывать трюки без ожидания идеальной волны и возвращаться к катанию сразу после падения.
|Параметр
|Серфинг
|Флоубординг
|Тип волны
|Природная, непредсказуемая
|Искусственная, регулируемая
|Место занятий
|Океан, море
|Волновая установка
|Тип доски
|Длинная/короткая, с плавниками
|Короткая, лёгкая, без плавников
|Акцент в технике
|Баланс, чтение волны
|Трюки, вращения, амплитуда
|Подготовка
|Зависит от погоды
|Доступна круглый год
По сути, флоубординг ближе к скейтбордингу: спортсмены используют те же принципы трюков, только на воде. Не случайно его часто называют "скейтом на волне".
Ошибка: думать, что флоубординг — это просто тренировка для серфинга.
Последствие: неправильная техника, потеря равновесия, ошибки в стойке.
Альтернатива: изучать флоубординг как отдельную дисциплину с собственными приёмами.
Ошибка: пытаться кататься без инструктора.
Последствие: высокая вероятность падений и травм.
Альтернатива: первые занятия проводить с тренером, который поможет поставить базовую стойку.
Ошибка: выбирать неподходящую доску.
Последствие: потеря контроля на волне.
Альтернатива: использовать специализированную короткую доску без плавников.
Ошибка: рассматривать флоубординг как аттракцион.
Последствие: низкий прогресс, поверхностное восприятие.
Альтернатива: тренироваться системно, работать над балансом и техникой.
Россия, несмотря на отсутствие океанов, имеет идеальные условия для развития этого спорта. Искусственные волны можно строить в спортивных центрах, ТРЦ и даже аквапарках. Это даёт возможность тренироваться круглый год, независимо от сезона и погоды.
С каждым годом открываются новые флоуборд-арены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. В стране уже есть профессиональные спортсмены, выступающие на международных турнирах.
"Флоубординг делает экстремальный спорт доступным даже в центре мегаполиса", — отметила Александра Корнилова.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность заниматься круглый год
|Требуется установка и техническое обслуживание
|Развитие баланса, выносливости, силы ног и кора
|Стоимость первых занятий выше, чем у фитнеса
|Безопаснее, чем океанический серфинг
|Ограниченное количество площадок в России
|Не зависит от погоды и волн
|Не заменяет ощущения океана
|Подходит новичкам и профессионалам
|Нужен инструктор на старте
Начните с лёгкого уровня волны. Не пытайтесь сразу выполнять трюки.
Поставьте стойку. Ноги — на ширине плеч, колени слегка согнуты.
Работайте над балансом. Сфокусируйтесь на центре тяжести.
Учитесь падать безопасно. Это часть тренировочного процесса.
Добавляйте трюки постепенно. Начните с простых поворотов и переходите к прыжкам.
Можно ли заниматься флоубордингом зимой?
Да, все волновые установки крытые и поддерживают комфортную температуру воды и воздуха.
Нужна ли специальная физическая подготовка?
Нет. Достаточно базовой выносливости и умения держать равновесие — техника приходит с практикой.
Подходит ли флоубординг детям?
Да, в некоторых центрах есть адаптированные установки для детей от 8 лет.
Что нужно для занятий?
Гидрошорты или купальник, доска (предоставляется на месте), полотенце и позитивный настрой.
Можно ли совмещать флоубординг с другими видами спорта?
Да, особенно полезен он для серферов, скейтеров и сноубордистов — помогает развивать баланс и реакцию.
Если нет доступа к волновому центру, можно начать с тренировок на баланс-борде. Он помогает развить те же группы мышц и чувство равновесия, которое потом пригодится на волне.
• Первый чемпионат мира по флоубордингу состоялся в 1998 году.
• Современные установки могут создавать волны высотой до 2,5 метров.
• Рекордная скорость потока воды — около 45 км/ч.
• Флоубординг включён в программу многих международных экстремальных фестивалей.
Флоубординг — это спорт будущего. Он объединяет эстетику движения, силу воды и креативность спортсмена. Это не просто альтернатива серфингу, а целая культура, где каждый может почувствовать свободу и энергию волны, не покидая города.
