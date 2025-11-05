Российские лыжные гонки стали выгоднее международных: призовые бьют рекорды

4:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вице-чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал, что финансовая ситуация на российских стартах в последние годы заметно изменилась. По его словам, суммы призовых на внутренних соревнованиях сегодня не уступают, а иногда и превосходят выплаты на международных турнирах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Открытие зимнего сезона в Шерегеше

Российские призовые против мировых

Спортсмен отметил, что прямое сравнение затруднительно, однако тенденция очевидна: даже спортсмены, не входящие в тройку лидеров, получают достойные выплаты.

"Сложно приравнять. Если мы говорим о спортсменах, которые занимают третьи, четвертые, пятые, шестые места на кубках России, то сейчас они зарабатывают больше. Эти места сопоставимы с пятнадцатыми, двадцатыми, тридцатыми позициями на Кубке мира. Я думаю, что их призовые такие же или даже больше, чем они бы зарабатывали на международном уровне", — заявил лыжник Александр Панжинский.

По его словам, внутренняя система мотивации и поддержка со стороны организаторов российских соревнований помогают удерживать интерес спортсменов, особенно в условиях ограниченного участия в зарубежных турнирах, пишет NEWS.ru.

Деньги не главная цель

Несмотря на рост призовых, Панжинский подчеркнул, что лыжные гонки остаются в первую очередь спортом идейных, а не финансово ориентированных людей.

"Если бы [Александр] Большунов одерживал победу практически на каждом старте на Кубке мира, то он бы терял в призовых деньгах. Думаю, что он и все остальные в первую очередь думают не о деньгах. Лыжные гонки — это вообще не про деньги, а про самореализацию, медали, победы, чемпионства. И только потом призовые доходы и средства на дальнейшее существование", — добавил спортсмен.

Контекст: экономика лыжных стартов

Эксперты отмечают, что уровень призовых в зимних видах спорта традиционно уступает показателям более коммерческих дисциплин — например, тенниса, биатлона или фигурного катания. В лыжных гонках значительная часть дохода спортсменов формируется не за счёт победных выплат, а благодаря контрактам с регионами, спонсорской поддержке и грантам спортивных федераций.

При этом внутренняя спортивная система России в последние годы усилила финансовую составляющую соревнований. Призовые фонды крупных стартов — чемпионатов России, кубков и коммерческих турниров — стабильно растут. Это позволяет лыжникам, не имеющим возможности стартовать на Кубке мира, сохранять профессиональный уровень и мотивацию.

Сравнение призовых

Уровень соревнований Места с выплатами Средний призовой фонд Примерная сумма за топ-3 Кубок России 1-6 3-5 млн рублей за этап до 500 тыс. рублей Кубок мира (FIS) 1-30 100-150 тыс. евро за этап около 10-15 тыс. евро за победу Коммерческие старты в РФ 1-5 до 2 млн рублей до 300 тыс. рублей

По оценкам специалистов, при пересчёте на налоги и расходы на выезды за рубеж российские призовые становятся выгоднее, особенно для спортсменов второй и третьей десятки.

Взгляд на перспективу

Панжинский убеждён, что деньги не должны становиться мерилом успеха в лыжных гонках. Настоящая мотивация, по его мнению, — в личных победах и преодолении себя. Однако экономические стимулы помогают удерживать спортсменов в спорте и дают возможность профессионально развиваться в России.

Эксперты добавляют, что сохранение финансовой устойчивости российских стартов может стать важным шагом для дальнейшего развития лыжного спорта в стране, особенно если удастся создать долгосрочную систему поддержки для всех категорий участников.