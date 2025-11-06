Россияне застряли в замкнутом круге усталости: как движение спасает от выгорания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Современный ритм жизни заставляет многих россиян откладывать заботу о теле "на потом". Рабочие графики, хроническая усталость и бесконечные дела создают впечатление, что на фитнес просто не остаётся времени. Но, как выяснилось, дело не только в нехватке часов в сутках — часто мешают внутренние барьеры, которые формируются годами.

Упражнения с гантелями
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Упражнения с гантелями

Почему россияне откладывают фитнес

Согласно опросу федеральной сети DDX Fitness, 37% россиян признались, что им мешает заниматься спортом усталость. Почти треть — 30% — указали на занятость на работе. Эти две причины тесно связаны: чем меньше активности, тем быстрее накапливается утомление, а сил на движение остаётся всё меньше.

"Без регулярной активности энергии становится меньше, а утомляемости — выше", — пояснили эксперты DDX Fitness.

Ещё 20% опрошенных назвали главной преградой банальную лень, а по 6% респондентов отметили нехватку денег и отсутствие подходящей программы занятий.

Замкнутый круг усталости

Физиологи называют это явление "энергетическим парадоксом": человек устает из-за того, что не двигается. Без физической активности замедляется обмен веществ, ухудшается сон, снижается уровень эндорфинов — и организм просто не успевает восстанавливаться.

"Добавление физической активности в распорядок дня — это не только вклад в здоровье, но и профилактика метаболического синдрома, гипертонии, атеросклероза и даже диабета", — подчеркнула фитнес-тренер DDX Fitness Алена Аверьянова.

По её словам, достаточно начать с малого — короткой зарядки или 15-минутной прогулки. Уже через несколько недель появляется лёгкость, повышается настроение и исчезает ощущение постоянной усталости.

Москва и регионы: разные темпы, разные приоритеты

Жители Москвы, по данным опроса, чаще других уделяют внимание здоровью — 68% респондентов считают его приоритетом. Это неудивительно: темп жизни в столице выше, нагрузка больше, стресс постоянный. Чтобы не "сгореть" в этом ритме, москвичи ищут баланс — записываются в фитнес-клубы, йога-студии и велнес-программы.

В регионах ситуация иная: там причиной отказа от спорта чаще становится нехватка денег. До 23% жителей Санкт-Петербурга, Поволжья, Сибири, Тюмени и Алтайского края признались, что регулярные занятия просто не вписываются в бюджет.

Что влияет на желание заняться спортом

Когда россияне всё же решают "взяться за себя", источники мотивации у всех разные.
• 30% полагаются на собственный опыт.
• 29% — следуют советам врачей.
• 17% читают научную литературу.
• 13% ищут информацию в интернете.
• 11% доверяют советам друзей.

Такая статистика показывает: привычка к движению формируется не мгновенно. Люди чаще начинают заниматься после болезни, стресса или по совету специалиста.

Советы шаг за шагом: как преодолеть лень и усталость

  1. Сократите время сидения. Если работа за компьютером, вставание каждые 45 минут уже снизит уровень усталости.

  2. Начните с мини-привычек. Десятиминутная зарядка или вечерняя прогулка — лучший старт.

  3. Запланируйте тренировки. Относитесь к ним как к деловой встрече — фиксируйте время.

  4. Не ждите мотивации. Начните движение, и мотивация появится в процессе.

  5. Выберите занятие по душе. Танцы, плавание, фитнес, йога — главное, чтобы вам нравилось.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать вдохновения для начала тренировок.
    Последствие: проходит неделя, месяц — ничего не меняется.
    Альтернатива: начать с короткой разминки уже сегодня.

  • Ошибка: пытаться с первого дня тренироваться по часу.
    Последствие: перегрузка и отказ от идеи.
    Альтернатива: начните с 15-20 минут и увеличивайте постепенно.

  • Ошибка: считать, что фитнес — дорогое удовольствие.
    Последствие: отказ от любой активности.
    Альтернатива: бесплатные тренировки на YouTube, прогулки, бег, домашние эспандеры.

А что если…

Если спорт вызывает скуку, попробуйте формат групповых занятий. Совместная энергия и поддержка помогают втянуться даже тем, кто раньше избегал тренировок. А если времени нет вовсе — занимайтесь по 5-10 минут утром и вечером. Это лучше, чем ничего, и тело всё равно почувствует разницу.

Плюсы и минусы регулярных тренировок

Плюсы Минусы
Улучшение сна, памяти и настроения Требуется время и дисциплина
Повышение энергии и работоспособности Возможны лёгкие боли в начале пути
Снижение риска хронических болезней Нужна адаптация под свой график
Улучшение внешнего вида и самооценки Иногда сложно сохранять регулярность

Мифы и правда о фитнесе

  • Миф: фитнес нужен только для похудения.
    Правда: главная цель — здоровье, гибкость и энергия.

  • Миф: эффективная тренировка — минимум час.
    Правда: даже 20 минут в день дают результат.

  • Миф: без спортзала невозможно добиться формы.
    Правда: домашние тренировки и прогулки вполне справляются.

Интересные факты

• По данным ВОЗ, 60% людей в мире двигаются меньше, чем требуется для здоровья.
• 20 минут ходьбы в день снижают риск сердечных заболеваний на 30%.
• Регулярная физическая активность повышает уровень серотонина — гормона счастья.

Когда усталость кажется непреодолимой, именно движение становится спасением. Начните с малого — и почувствуете, как тело благодарит вас за каждый шаг. Главное не ждать "идеального момента": лучшая тренировка — та, которая началась сегодня.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
