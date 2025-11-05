Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда

Память о товарище обернулась резонансом: игрок НХЛ попал в украинский чёрный список

2:15
Спорт

Нападающий клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Никита Гребенкин был внесён в базу украинского сайта "Миротворец"*. Поводом для включения спортсмена в список стало участие в акции памяти хабаровчанина Алексея Чаплыгина, погибшего в зоне специальной военной операции. Хоккеиста внесли в базу 2 ноября 2025 года.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

Акция прошла ещё в 2023 году, когда Гребенкин выступал за хабаровский клуб "Амур". Перед матчем с омским "Авангардом" игроки и тренеры обеих команд почтили память погибшего. Матч начался с символического вбрасывания шайбы, проведённого сыном и супругой Чаплыгина.

Повторение ситуации с другим российским игроком

Ранее в аналогичную ситуацию попал Иван Мирошниченко, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Постньюс". Его также внесли в список "Миротворца" за участие в подобных мероприятиях. В отношении Гребенкина сайт обвинил спортсмена в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийств граждан Украины" и "покушении на суверенитет страны".

Символичное совпадение для Гребенкина

Интересно, что в ночь с 4 на 5 ноября Гребенкин забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. В матче против "Монреаля" российский нападающий сравнял счёт, а его команда одержала победу в серии буллитов. Этот гол стал важным моментом в его карьере и пришёлся на дни, когда имя игрока появилось в спорной украинской базе.

Реакция и контекст

На момент публикации никакой официальной реакции от клуба "Филадельфия Флайерз" или от самого спортсмена не последовало. В профессиональном сообществе инцидент вызвал обсуждения о том, насколько участие спортсменов в мемориальных акциях может трактоваться как политический жест. Подобные случаи становятся всё более частыми среди российских хоккеистов, выступающих в зарубежных лигах.

* Ресурс "Миротворец" признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
