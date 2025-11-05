Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы

Приседания — это не просто упражнение, которое когда-то делали на школьной физкультуре. Это фундаментальное движение, заложенное в нашей биомеханике. Оно задействует практически все крупные мышцы тела и помогает укрепить суставы, сухожилия, сердечно-сосудистую систему. При этом вокруг приседаний до сих пор ходит множество мифов, которые мешают людям включать их в программу тренировок. Разберёмся, где правда, а где — не совсем.

Почему приседания — база любого фитнеса

Присед помогает не только нарастить мышцы ног и ягодиц, но и улучшить координацию, гибкость, ускорить обмен веществ. Это одно из тех упражнений, которое одинаково полезно и мужчинам, и женщинам, и подросткам. С его помощью можно прокачать силу, выносливость, сбросить лишний вес и даже скорректировать осанку.

Главное — подходить к тренировкам осознанно: не гнаться за весами и не копировать чужую технику, а выстраивать собственный прогресс постепенно. Именно из-за нарушений техники и переоценки своих возможностей появляются травмы и мифы.

Миф 1. Приседания вредят коленям

Многие боятся приседать, считая, что это прямой путь к боли и проблемам в суставах. На деле же опасность возникает только при неправильной технике и чрезмерных нагрузках.

"Неприятных ощущений в коленях не избежать если ты приседаешь с весом, превышающий твой собственный в 3-4 раза", — отмечает тренер.

Даже частичные приседы (на половину или на треть амплитуды) при неправильной постановке ног могут спровоцировать дискомфорт. Тренеры советуют уделять внимание положению коленей — они не должны выходить далеко за носки. При выполнении выпадов колено задней ноги должно лишь слегка касаться пола. Тогда суставы не пострадают, а мышцы получат нужную нагрузку.

Полезно использовать аксессуары: наколенники, компрессионные леггинсы, эластичные бинты - они помогают стабилизировать суставы и уменьшить нагрузку при работе с весом.

Миф 2. От приседаний растут слишком большие ягодицы

Эта боязнь чаще встречается у девушек, опасающихся потерять "женственность". На самом деле, чрезмерное увеличение ягодиц — редкость и зависит в первую очередь от генетики и типа телосложения.

Если таз шире бёдер в 1,5-1,6 раза, визуально мышцы действительно могут выглядеть массивнее, но при грамотной программе (чередование классических приседаний, болгарских выпадов и упражнений с резинками) фигура приобретает гармоничные очертания.

Важно помнить: приседания формируют не только ягодицы, но и ноги, пресс, поясницу. Они делают тело пропорциональным и подтянутым, особенно при сочетании с умеренным кардио и правильным питанием.

Миф 3. Приседы тормозят рост у подростков

Родители часто запрещают своим детям тренировки со штангой, полагая, что давление на позвоночник может "остановить рост". Этот миф пришёл из старых представлений, когда не существовало научных данных о влиянии силы тяжести на зоны роста.

Современные исследования показывают, что адекватные силовые нагрузки при контроле тренера не вредят подросткам. Проблемы с ростом возникают из-за гормональных нарушений, недостатка сна, стрессов и вредных привычек.

Чтобы тренировки были безопасными, подросткам достаточно выполнять приседы без веса или с лёгкой штангой, акцентируя внимание на технике и дыхании.

Миф 4. Приседания вызывают радикулит

Радикулит — это воспаление корешков нервов, возникающее при перегрузке или травмах позвоночника. Многие ошибочно связывают его с приседаниями и другими упражнениями, где задействована поясница.

"На самом деле эти упражнения не вредят позвоночнику и поясничным мышцам", — пояснил специалист.

Боль возникает из-за перенапряжения мышц или попытки работать с весом, который превышает реальные возможности спортсмена. При соблюдении техники, использовании поясничного пояса и умеренных нагрузок приседы становятся не врагом спины, а её лучшим другом.

Советы шаг за шагом

Разминка. Перед приседами сделай суставную разминку: махи ногами, лёгкие выпады, вращения тазом. Постановка ног. Стопы чуть шире плеч, носки — под лёгким углом наружу. Положение корпуса. Спина прямая, грудь вперёд, взгляд — перед собой. Амплитуда. Приседай до параллели бёдер с полом, не заваливаясь вперёд. Контроль веса. Начни с собственного тела, затем добавь гантели или штангу. Восстановление. Не тренируй ноги ежедневно. Оптимум — 2-3 раза в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: приседания без разминки → Последствие: травмы связок → Альтернатива: 5-7 минут активной подготовки.

• Ошибка: чрезмерный вес → Последствие: боли в пояснице → Альтернатива: постепенное увеличение нагрузки.

• Ошибка: узкая постановка ног → Последствие: нагрузка на колени → Альтернатива: шире плеч, носки наружу.

А что если болят колени?

Попробуй заменить классические приседы на фронтальные (со штангой спереди) или приседы с собственным весом у стены. Они меньше нагружают суставы, но дают отличную проработку мышц. Добавь массаж, компрессы и витамины группы B для восстановления.

Плюсы и минусы приседаний

Плюсы Минусы Укрепляют мышцы и суставы Требуют строгой техники Улучшают обмен веществ Возможны боли при неправильном исполнении Повышают выносливость Не подходят при острых травмах Формируют красивую фигуру Могут вызывать переутомление без отдыха

Интересный факт

В армии США приседания входят в тест физподготовки.

Мифы и правда

Миф Правда Приседы вредят коленям Нет, если соблюдать технику и умеренный вес От них растут огромные ягодицы Только при генетической предрасположенности Подросткам нельзя приседать Можно, но под контролем тренера Приседы вызывают радикулит Неправда, при правильной технике укрепляют спину

FAQ

Как часто можно приседать?

Оптимально — 2-3 раза в неделю, оставляя хотя бы день на восстановление.

Сколько калорий сжигают приседы?

В среднем 100-150 калорий за 15 минут динамичных приседаний.

Что выбрать — штангу или гантели?

Штанга развивает силу, гантели — координацию и баланс. Комбинируй оба варианта.