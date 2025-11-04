Эта добавка стала хитом в спортзалах — но вот чем оборачивается приём на практике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Йохимбин — вещество с репутацией почти легендарной. Когда-то его использовали как природный афродизиак, позже — как средство для повышения выносливости и жиросжигания. Сегодня эта добавка часто встречается на полках фитнес-энтузиастов и бодибилдеров, обещая "ускорить сушку" и добавить энергии перед тренировкой. Но действительно ли он работает, как утверждают производители, и безопасен ли этот стимулятор для здоровья?

Спортивное питание спортсмена
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивное питание спортсмена

Что такое йохимбин и как он действует

Йохимбин — это алкалоид, выделяемый из коры западноафриканского дерева Pausinystalia yohimbe. Его основное действие связано с блокировкой α2-адренорецепторов, которые регулируют выброс норадреналина — гормона, отвечающего за возбуждение, энергию и мобилизацию жиров.

Когда эти рецепторы блокируются, уровень норадреналина повышается. Это приводит к учащённому сердцебиению, улучшению концентрации и, что особенно важно для спортсменов, к активизации процесса липолиза — расщепления жировых клеток.

Йохимбин существует в двух формах: в виде экстракта коры йохимбе и в форме очищенного йохимбина гидрохлорида. Второй вариант предпочтителен для спортивного применения, так как обеспечивает точную дозировку и предсказуемый эффект.

Йохимбин и жиросжигание: миф или факт

Эта добавка не является анаболиком, но способна ускорить расщепление жира, особенно в сочетании с низким уровнем инсулина. Поэтому йохимбин часто используют перед утренними тренировками натощак, когда организм легче переключается на использование жира как источника энергии.

Однако важно понимать: сам по себе йохимбин не "топит" жир. Он работает только в комплексе с тренировками, дефицитом калорий и активным образом жизни. Его действие можно сравнить с эффектом L-карнитина — усиление метаболизма при правильных условиях, но не чудо-средство.

Йохимбин и набор мышечной массы

Несмотря на то, что йохимбин не способствует росту мышц напрямую, его стимулирующее действие может улучшить качество тренировочного процесса. Спортсмены отмечают:

  1. повышается концентрация и мотивация на тренировке, особенно при приёме вместе с кофеином;

  2. активируется нервная система — возрастает скорость реакции и тонус мышц;

  3. улучшается ощущение "включённости" в процесс даже при низкоуглеводной диете.

Тем не менее прирост силы или массы от йохимбина не подтверждён научно. Он помогает в краткосрочной перспективе, повышая уровень энергии, но не влияет на анаболические процессы.

Важно: только после консультации врача

Йохимбин — это сильнодействующее вещество, влияющее на сердечно-сосудистую и нервную систему. Его нельзя принимать "наугад" или по совету из интернета. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом или спортивным медиком, особенно если у вас есть хронические заболевания, повышенное давление, тревожность или вы принимаете лекарства.

Даже при хорошем здоровье возможны побочные реакции — учащённое сердцебиение, бессонница, раздражительность, скачки давления и панические атаки. Игнорирование этих рисков может привести к серьёзным последствиям. Йохимбин не относится к безобидным фитнес-добавкам, и самолечение здесь недопустимо.

Научные данные

Одно из известных исследований (Ostojic, 2006) наблюдало за профессиональными футболистами, принимавшими 20 мг йохимбина ежедневно в течение трёх недель. Результаты показали снижение жировой массы без потери силы или веса. Это подтверждает, что вещество действительно ускоряет липолиз, но не влияет на мышечную ткань.

Другие исследования также фиксируют рост активности норадреналина и повышение энергетического обмена, однако отмечают, что эффект йохимбина заметен только при низком уровне инсулина. То есть приём после еды делает его практически бесполезным.

Плюсы и минусы йохимбина

Плюсы Минусы
Усиливает липолиз, особенно натощак Может повышать давление и пульс
Повышает концентрацию и энергию Риск тревожности, раздражительности
Эффективен при низкоуглеводных диетах Не подходит при сердечно-сосудистых проблемах
Комбинируется с кофеином Требует строгого соблюдения дозировки
Поддерживает фокус на тренировке Нельзя без врачебного контроля

А что если вы чувствительны к стимуляторам

Если вы плохо переносите кофеин, энерготоники или другие стимуляторы, йохимбин может вызвать нежелательные реакции — беспокойство, дрожь, учащённое сердцебиение. В этом случае лучше выбрать альтернативы: экстракт зелёного чая, экстракт горького апельсина (синефрин) или просто увеличить долю кардио-нагрузок.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
