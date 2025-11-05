Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира, поделилась эмоциями после победы над американкой Джессикой Пегулой (пятая в рейтинге WTA) в матче Итогового чемпионата WTA. Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 2:6, 6:3.
"Она отлично играла у сетки. Каждый раз, когда я пыталась играть немного медленнее и шире, она была там, показывая, почему она так хороша в парном разряде", — сказала Арина Соболенко в интервью на корте.
По словам теннисистки, в какой-то момент она поняла, что не может позволить себе осторожную игру и решила действовать максимально агрессивно, делая ставку на мощные и точные удары.
"Я подумала, что мне нечего терять — буду просто бить как можно сильнее и точнее по линиям. И да, мне очень понравилось, что она подтолкнула меня к новому уровню", — добавила спортсменка.
Первая партия осталась за Соболенко, которая уверенно реализовала брейк-пойнт на старте и удержала преимущество до конца. Во втором сете Пегула усилила подачу и действовала более разнообразно, заставляя соперницу часто ошибаться. Однако решающая третья партия вновь прошла под контролем белоруски — она стабилизировала подачу, усилила игру на приёме и довела матч до победы.
|Показатель
|Соболенко
|Пегула
|Эйсы
|7
|3
|Двойные ошибки
|6
|4
|Реализованные брейк-пойнты
|3/5
|2/6
|Выигранные очки на подаче
|74%
|68%
|Невынужденные ошибки
|24
|29
Соболенко показала характер и сумела перестроиться в ходе матча. В ключевые моменты она действовала агрессивно, демонстрируя мощный форхенд и стабильность на своей подаче. Пегула, известная своей игрой у сетки, пыталась сбивать ритм соперницы, но мощь белоруски оказалась решающим фактором.
Эта победа укрепила позиции Соболенко на Итоговом чемпионате и позволила ей сохранить статус первой ракетки мира по итогам сезона.
|Ошибка Пегулы
|Последствие
|Альтернатива
|Слишком частые выходы к сетке
|Потеря ритма и уязвимость в розыгрышах
|Играть глубже, заставляя Соболенко двигаться
|Медленные подачи
|Дала сопернице больше времени на приём
|Увеличить скорость и разнообразие подачи
|Ранние ошибки в розыгрышах
|Потеря уверенности в решающем сете
|Делать акцент на длинных розыгрышах
Миф: Соболенко играет только силой.
Правда: Её успех основан не только на мощи, но и на тактической гибкости.
Миф: Она плохо действует в решающих сетах.
Правда: В 2025 году белоруска выиграла более 70% трёхсетовых матчей.
Миф: Ей трудно играть против Пегулы.
Правда: Соболенко лидирует в личных встречах и адаптируется к стилю соперницы.
Арина Соболенко — первая белорусская теннисистка, удерживающая звание первой ракетки мира на протяжении более 12 месяцев. В 2023–2025 годах она выиграла четыре турнира "Большого шлема" и неоднократно доходила до финалов крупных соревнований. Её победа на Итоговом чемпионате WTA подтверждает стабильность и лидерство в женском теннисе.
Матч с Джессикой Пегулой стал для Арины Соболенко испытанием и возможностью продемонстрировать силу характера. В решающие моменты она не дрогнула и, как сама отметила, "вышла на новый уровень". Победа в этом матче ещё раз доказала, почему именно она по праву занимает первое место в мировом рейтинге.
