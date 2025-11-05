Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира, поделилась эмоциями после победы над американкой Джессикой Пегулой (пятая в рейтинге WTA) в матче Итогового чемпионата WTA. Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Арина Соболенко
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арина Соболенко

"Она отлично играла у сетки. Каждый раз, когда я пыталась играть немного медленнее и шире, она была там, показывая, почему она так хороша в парном разряде", — сказала Арина Соболенко в интервью на корте.

По словам теннисистки, в какой-то момент она поняла, что не может позволить себе осторожную игру и решила действовать максимально агрессивно, делая ставку на мощные и точные удары.

"Я подумала, что мне нечего терять — буду просто бить как можно сильнее и точнее по линиям. И да, мне очень понравилось, что она подтолкнула меня к новому уровню", — добавила спортсменка.

Как проходил матч

Первая партия осталась за Соболенко, которая уверенно реализовала брейк-пойнт на старте и удержала преимущество до конца. Во втором сете Пегула усилила подачу и действовала более разнообразно, заставляя соперницу часто ошибаться. Однако решающая третья партия вновь прошла под контролем белоруски — она стабилизировала подачу, усилила игру на приёме и довела матч до победы.

Ключевые статистические показатели матча

Показатель Соболенко Пегула
Эйсы 7 3
Двойные ошибки 6 4
Реализованные брейк-пойнты 3/5 2/6
Выигранные очки на подаче 74% 68%
Невынужденные ошибки 24 29

Анализ игры

Соболенко показала характер и сумела перестроиться в ходе матча. В ключевые моменты она действовала агрессивно, демонстрируя мощный форхенд и стабильность на своей подаче. Пегула, известная своей игрой у сетки, пыталась сбивать ритм соперницы, но мощь белоруски оказалась решающим фактором.

Эта победа укрепила позиции Соболенко на Итоговом чемпионате и позволила ей сохранить статус первой ракетки мира по итогам сезона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Пегулы Последствие Альтернатива
Слишком частые выходы к сетке Потеря ритма и уязвимость в розыгрышах Играть глубже, заставляя Соболенко двигаться
Медленные подачи Дала сопернице больше времени на приём Увеличить скорость и разнообразие подачи
Ранние ошибки в розыгрышах Потеря уверенности в решающем сете Делать акцент на длинных розыгрышах

Мифы и правда о Соболенко

  1. Миф: Соболенко играет только силой.
    Правда: Её успех основан не только на мощи, но и на тактической гибкости.

  2. Миф: Она плохо действует в решающих сетах.
    Правда: В 2025 году белоруска выиграла более 70% трёхсетовых матчей.

  3. Миф: Ей трудно играть против Пегулы.
    Правда: Соболенко лидирует в личных встречах и адаптируется к стилю соперницы.

Исторический контекст

Арина Соболенко — первая белорусская теннисистка, удерживающая звание первой ракетки мира на протяжении более 12 месяцев. В 2023–2025 годах она выиграла четыре турнира "Большого шлема" и неоднократно доходила до финалов крупных соревнований. Её победа на Итоговом чемпионате WTA подтверждает стабильность и лидерство в женском теннисе.

Матч с Джессикой Пегулой стал для Арины Соболенко испытанием и возможностью продемонстрировать силу характера. В решающие моменты она не дрогнула и, как сама отметила, "вышла на новый уровень". Победа в этом матче ещё раз доказала, почему именно она по праву занимает первое место в мировом рейтинге.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
