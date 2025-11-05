Боль в боку после тренировки: что скрывает молчаливый симптом

Боль в левом боку после тренировки или падения нередко воспринимается как мышечное растяжение, но в некоторых случаях она может указывать на серьёзное внутреннее повреждение.

Фото: https://unsplash.com by Arek Adeoye is licensed under Free Утренняя пробежка на природе

По словам хирурга Скандинавского Центра Здоровья Дмитрия Монахова, даже лёгкий удар в подреберье способен привести к скрытой травме селезёнки.

"При падении или ударе твердый предмет может попасть точно в левое подреберье и сжать селезёнку между рёбрами и позвоночником", — пояснил Дмитрий Монахов.

Как развивается травма

Селезёнка расположена под девятым — одиннадцатым рёбрами и крайне чувствительна к механическим воздействиям. После травмы возможно повреждение капсулы органа или сосудов с формированием внутренней гематомы. Иногда кровотечение развивается не сразу — симптомы появляются через несколько часов.

"Первичные УЗИ или рентген могут не показать патологию, так как кровь скапливается под капсулой без свободной жидкости", — отметил врач.

Золотым стандартом диагностики остаётся КТ брюшной полости с контрастом, которое выявляет даже минимальные разрывы тканей, сообщает Газета.Ru.

Основные симптомы травмы селезёнки

Симптом Возможная причина Усиливающаяся боль в левом боку Повреждение капсулы или сосудов Слабость, бледность, пот Внутреннее кровотечение Головокружение, тошнота Потеря крови, снижение давления Боль в левом плече Симптом Кера (раздражение диафрагмы)

"Характерный сигнал — боль в левом плече из-за раздражения диафрагмы кровью. При таких симптомах нужно срочно обращаться к врачу", — предупредил Дмитрий Монахов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать боль в боку Внутреннее кровотечение Срочно пройти обследование Делать УЗИ без контраста Пропуск скрытой гематомы КТ с внутривенным контрастом Продолжать тренировки Ухудшение травмы, разрыв органа Временно исключить физическую нагрузку Принимать антикоагулянты без контроля Усиление кровотечения Сообщить врачу о приёме препаратов

Диагностика и лечение

"При стабильных показателях проводится КТ, при нестабильных — экстренное УЗИ и срочные меры", — уточнил Монахов.

Лёгкие повреждения лечат консервативно — наблюдение, контроль анализов и динамическое КТ. При активном кровотечении выполняют ангиоэмболизацию — перекрывают повреждённый сосуд, сохраняя орган.

"Если развивается массивная кровопотеря или перитонит, выполняют операцию и проводят вакцинацию против капсульных бактерий", — пояснил эксперт.

А что если травма лёгкая?

В лёгких случаях восстановление занимает несколько недель, при более тяжёлых — месяцы. После эмболизации или операции период реабилитации увеличивается, но при своевременном обращении прогноз остаётся благоприятным.

Факторы риска осложнений

Фактор Комментарий Приём антикоагулянтов Повышенный риск кровотечения Пожилой возраст Замедленное восстановление Увеличенная селезёнка после инфекций Хрупкость тканей органа Сочетанные травмы живота Вероятность скрытых повреждений

Как снизить риск травмы

"На велосипеде помогает защита корпуса и плотный хват руля. В зале используйте страховку при работе со штангой и не кладите телефон в передние карманы", — резюмировал Дмитрий Монахов.

Безопасность при тренировках — ключ к сохранению здоровья. Любая боль в левом боку после падения или удара — повод немедленно пройти обследование, а не откладывать визит к врачу.