Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбрасываете деньги в окно — буквально: как простая ошибка крадёт 30% тепла
Ваш больничный может быть больше: факторы, влияющие на размер пособия по нетрудоспособности
Всего 2 ингредиента заставят ваше дрожжевое тесто подняться вдвое быстрее: больше не нужно ждать часами
Как продлить идеальный маникюр: простые секреты, которые сделают его стойким на недели
Шесть дней — шесть чудес: диета 6 лепестков плавит килограммы быстрее, чем недели в спортзале
Стоять или бежать — одна ошибка решает всё: гадюка не прощает тех, кто теряет самообладание
Улыбка, с которой начиналось утро: каким запомнят Юрия Николаева зрители и коллеги
Проглотила звезду и вызвала вспышку: эта чёрная дыра удивила учёных своей прожорливостью
Тихая угроза женского здоровья: главный признак железодефицита, который часто игнорируют

Боль в боку после тренировки: что скрывает молчаливый симптом

3:51
Спорт

Боль в левом боку после тренировки или падения нередко воспринимается как мышечное растяжение, но в некоторых случаях она может указывать на серьёзное внутреннее повреждение.

Утренняя пробежка на природе
Фото: https://unsplash.com by Arek Adeoye is licensed under Free
Утренняя пробежка на природе

По словам хирурга Скандинавского Центра Здоровья Дмитрия Монахова, даже лёгкий удар в подреберье способен привести к скрытой травме селезёнки.

"При падении или ударе твердый предмет может попасть точно в левое подреберье и сжать селезёнку между рёбрами и позвоночником", — пояснил Дмитрий Монахов.

Как развивается травма

Селезёнка расположена под девятым — одиннадцатым рёбрами и крайне чувствительна к механическим воздействиям. После травмы возможно повреждение капсулы органа или сосудов с формированием внутренней гематомы. Иногда кровотечение развивается не сразу — симптомы появляются через несколько часов.

"Первичные УЗИ или рентген могут не показать патологию, так как кровь скапливается под капсулой без свободной жидкости", — отметил врач.

Золотым стандартом диагностики остаётся КТ брюшной полости с контрастом, которое выявляет даже минимальные разрывы тканей, сообщает Газета.Ru.

Основные симптомы травмы селезёнки

Симптом Возможная причина
Усиливающаяся боль в левом боку Повреждение капсулы или сосудов
Слабость, бледность, пот Внутреннее кровотечение
Головокружение, тошнота Потеря крови, снижение давления
Боль в левом плече Симптом Кера (раздражение диафрагмы)

"Характерный сигнал — боль в левом плече из-за раздражения диафрагмы кровью. При таких симптомах нужно срочно обращаться к врачу", — предупредил Дмитрий Монахов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать боль в боку Внутреннее кровотечение Срочно пройти обследование
Делать УЗИ без контраста Пропуск скрытой гематомы КТ с внутривенным контрастом
Продолжать тренировки Ухудшение травмы, разрыв органа Временно исключить физическую нагрузку
Принимать антикоагулянты без контроля Усиление кровотечения Сообщить врачу о приёме препаратов

Диагностика и лечение

"При стабильных показателях проводится КТ, при нестабильных — экстренное УЗИ и срочные меры", — уточнил Монахов.

Лёгкие повреждения лечат консервативно — наблюдение, контроль анализов и динамическое КТ. При активном кровотечении выполняют ангиоэмболизацию — перекрывают повреждённый сосуд, сохраняя орган.

"Если развивается массивная кровопотеря или перитонит, выполняют операцию и проводят вакцинацию против капсульных бактерий", — пояснил эксперт.

А что если травма лёгкая?

В лёгких случаях восстановление занимает несколько недель, при более тяжёлых — месяцы. После эмболизации или операции период реабилитации увеличивается, но при своевременном обращении прогноз остаётся благоприятным.

Факторы риска осложнений

Фактор Комментарий
Приём антикоагулянтов Повышенный риск кровотечения
Пожилой возраст Замедленное восстановление
Увеличенная селезёнка после инфекций Хрупкость тканей органа
Сочетанные травмы живота Вероятность скрытых повреждений

Как снизить риск травмы

"На велосипеде помогает защита корпуса и плотный хват руля. В зале используйте страховку при работе со штангой и не кладите телефон в передние карманы", — резюмировал Дмитрий Монахов.

Безопасность при тренировках — ключ к сохранению здоровья. Любая боль в левом боку после падения или удара — повод немедленно пройти обследование, а не откладывать визит к врачу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Шесть дней — шесть чудес: диета 6 лепестков плавит килограммы быстрее, чем недели в спортзале
Стоять или бежать — одна ошибка решает всё: гадюка не прощает тех, кто теряет самообладание
Улыбка, с которой начиналось утро: каким запомнят Юрия Николаева зрители и коллеги
Проглотила звезду и вызвала вспышку: эта чёрная дыра удивила учёных своей прожорливостью
Тихая угроза женского здоровья: главный признак железодефицита, который часто игнорируют
Бесключевой доступ становится ловушкой для владельцев авто — угонщики уже нашли способ взлома
Они пришли из-за океана: 7 иноземных вредителей, которые атакуют российские растения
Осеннее меню или золотой ключик: почему средний чек в ресторанах показывает рост
Существа без паники и сна: мегаполис создал форму выживания, которой не знала природа
Тыква пролежит до весны: 5 ошибок хранения, которые лишат вас урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.