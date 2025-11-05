Боль в боку после тренировки: что скрывает молчаливый симптом

Боль в левом боку после тренировки или падения нередко воспринимается как мышечное растяжение, но в некоторых случаях она может указывать на серьёзное внутреннее повреждение.
По словам хирурга Скандинавского Центра Здоровья Дмитрия Монахова, даже лёгкий удар в подреберье способен привести к скрытой травме селезёнки.
"При падении или ударе твердый предмет может попасть точно в левое подреберье и сжать селезёнку между рёбрами и позвоночником", — пояснил Дмитрий Монахов.
Селезёнка расположена под девятым — одиннадцатым рёбрами и крайне чувствительна к механическим воздействиям. После травмы возможно повреждение капсулы органа или сосудов с формированием внутренней гематомы. Иногда кровотечение развивается не сразу — симптомы появляются через несколько часов.
"Первичные УЗИ или рентген могут не показать патологию, так как кровь скапливается под капсулой без свободной жидкости", — отметил врач.
Золотым стандартом диагностики остаётся КТ брюшной полости с контрастом, которое выявляет даже минимальные разрывы тканей, сообщает Газета.Ru.
|Симптом
|Возможная причина
|Усиливающаяся боль в левом боку
|Повреждение капсулы или сосудов
|Слабость, бледность, пот
|Внутреннее кровотечение
|Головокружение, тошнота
|Потеря крови, снижение давления
|Боль в левом плече
|Симптом Кера (раздражение диафрагмы)
"Характерный сигнал — боль в левом плече из-за раздражения диафрагмы кровью. При таких симптомах нужно срочно обращаться к врачу", — предупредил Дмитрий Монахов.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать боль в боку
|Внутреннее кровотечение
|Срочно пройти обследование
|Делать УЗИ без контраста
|Пропуск скрытой гематомы
|КТ с внутривенным контрастом
|Продолжать тренировки
|Ухудшение травмы, разрыв органа
|Временно исключить физическую нагрузку
|Принимать антикоагулянты без контроля
|Усиление кровотечения
|Сообщить врачу о приёме препаратов
"При стабильных показателях проводится КТ, при нестабильных — экстренное УЗИ и срочные меры", — уточнил Монахов.
Лёгкие повреждения лечат консервативно — наблюдение, контроль анализов и динамическое КТ. При активном кровотечении выполняют ангиоэмболизацию — перекрывают повреждённый сосуд, сохраняя орган.
"Если развивается массивная кровопотеря или перитонит, выполняют операцию и проводят вакцинацию против капсульных бактерий", — пояснил эксперт.
В лёгких случаях восстановление занимает несколько недель, при более тяжёлых — месяцы. После эмболизации или операции период реабилитации увеличивается, но при своевременном обращении прогноз остаётся благоприятным.
|Фактор
|Комментарий
|Приём антикоагулянтов
|Повышенный риск кровотечения
|Пожилой возраст
|Замедленное восстановление
|Увеличенная селезёнка после инфекций
|Хрупкость тканей органа
|Сочетанные травмы живота
|Вероятность скрытых повреждений
"На велосипеде помогает защита корпуса и плотный хват руля. В зале используйте страховку при работе со штангой и не кладите телефон в передние карманы", — резюмировал Дмитрий Монахов.
Безопасность при тренировках — ключ к сохранению здоровья. Любая боль в левом боку после падения или удара — повод немедленно пройти обследование, а не откладывать визит к врачу.
