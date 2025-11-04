Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кушанашвили не удержался: свежая порция сарказма о скандале Дмитрия и Полины Дибровых
Растут как на дрожжах: 5 натуральных средств, которые творят чудеса с волосами
Мозг, который не умеет останавливаться: как иллюзии становятся симптомом болезни
Эта добавка стала хитом в спортзалах — но вот чем оборачивается приём на практике
Нежные и воздушные овсяные блины для ЗОЖ: рецепт, который изменит ваши завтраки навсегда
Живой символ исчезновения: сайгак стоит на грани, где миф встречается с реальностью
Китайская глубинка: семья из Шибин бросает вызов современности и выбирает автономию
Кошка мурлыкает не для вас: раскрыт эгоистичный секрет самого ласкового звука
Авто, которые умирают молодыми: почему даже новые машины не выдерживают российских дорог

Психологический капкан: почему Краснодару будет сложнее, чем в прошлом сезоне

5:31
Спорт

После завершения 14-го тура Российской премьер-лиги бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о шансах "Краснодара" на второе подряд чемпионство.

ФК "Краснодар"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК "Краснодар"

По его словам, действующему чемпиону будет сложно выдержать высокий темп до конца сезона, несмотря на уверенный старт и лидерство в таблице.

"Чемпионами они второй год подряд не станут, не хватит им сил, думаю, отыграть до конца сезона так же, как они играют сейчас. Это очень сложно — поддерживать такой темп и ритм игры, быть морально готовым к каждому матчу. Они просядут, не станут чемпионами, но в тройке будут однозначно", — заявил Владимир Пономарёв.

Как прошёл матч "Краснодара" и "Спартака"

Игра между командами состоялась 2 ноября на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Матч выдался напряжённым и эмоциональным, с обилием фолов и спорных эпизодов. В концовке встречи арбитр удалил сразу двух игроков — Джона Кордобу и Дугласа Аугусто, что сделало концовку особенно драматичной.

Победа позволила "Краснодару" удержать лидерство в чемпионате, однако, по мнению экспертов, команда испытывает повышенное давление — соперники усиливают борьбу, а плотность в верхней части таблицы остаётся высокой, сообщает Газета.Ru.

Положение лидеров после 14 туров РПЛ

Место Команда Очки Победы Ничьи Поражения
1 Краснодар 32 10 2 2
2 ЦСКА Москва 30 9 3 2
3 Зенит СПБ 29 9 2 3
4 Ростов 28 8 4 2
5 Локомотив 27 8 3 3
6 Спартак Москва 22 6 4 4

"Спартак" после поражения остался на шестом месте, отставая от лидеров уже на десять очков. Команда всё чаще теряет очки в концовке матчей, что вызывает вопросы к физической подготовке и стабильности состава.

Что мешает "Краснодару" удерживать чемпионский темп

Главным вызовом для команды остаётся плотный график и ограниченная ротация. Игроки основы проводят большинство матчей без замены, а календарь РПЛ не оставляет времени на восстановление. Эксперты отмечают, что без усиления состава "быкам" будет трудно пройти дистанцию сезона в прежнем темпе.

Кроме того, психологическое давление лидера также играет роль. Соперники настраиваются на "Краснодар" с особым настроем, а любая осечка воспринимается как сигнал к потере уверенности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Играть без ротации Усталость, спад формы Расширить состав, задействовать молодёжь
Недооценка соперников из низа таблицы Потеря очков Удерживать концентрацию в каждом туре
Игнорирование физической подготовки Спады во второй половине сезона Планировать нагрузки и отдых
Излишнее давление на лидеров Эмоциональное выгорание Распределить ответственность в команде

А что если прогноз Пономарёва оправдается?

Если "Краснодар" действительно не сможет удержать темп, борьба за чемпионство может обостриться. На подступах к первому месту уже находятся ЦСКА и "Зенит", которые набирают форму. К тому же оба клуба имеют более широкий выбор игроков и опыт ведения борьбы за титул на длинной дистанции.

Плюсы и минусы игры лидеров

Команда Плюсы Минусы
Краснодар Лучшая атака лиги, сыгранный состав Усталость, узкая скамейка запасных
ЦСКА Глубина состава, стабильность Сложный календарь, потеря концентрации
Зенит Опыт побед, качественная защита Проблемы с реализацией

Мифы и правда о "Краснодаре"

  1. Миф: Команда легко удержит чемпионский темп.
    Правда: Даже лидеры теряют очки при плотном календаре и без достаточной ротации.

  2. Миф: "Краснодар" зависит от Кордобы.
    Правда: Команда демонстрирует вариативность в атаке, но потеря форварда всё же критична.

  3. Миф: После 14 туров можно заранее назвать чемпиона.
    Правда: Вторая часть сезона традиционно сложнее, и расклад может измениться.

Исторический контекст

"Краснодар" стал чемпионом России в сезоне 2024/25 впервые в истории клуба, опередив традиционных грандов — "Зенит" и ЦСКА. Успех команды Сергея Ташуева стал символом новой волны в РПЛ, но повторить достижение всегда труднее, чем добиться его впервые. Второй год подряд команде придётся бороться не только с соперниками, но и с ожиданиями.

Победа над "Спартаком" укрепила лидерство "Краснодара", но эксперты, включая Владимира Пономарёва, сомневаются, что команда сумеет сохранить темп до конца сезона. Несмотря на уверенную игру и стабильность в результатах, сезон ещё только в середине, а борьба за чемпионство обещает быть напряжённой. "Быки" остаются фаворитом, но им предстоит доказать, что прошлогодний успех не был случайностью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Авто
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
Последние материалы
Кушанашвили не удержался: свежая порция сарказма о скандале Дмитрия и Полины Дибровых
Растут как на дрожжах: 5 натуральных средств, которые творят чудеса с волосами
Мозг, который не умеет останавливаться: как иллюзии становятся симптомом болезни
Эта добавка стала хитом в спортзалах — но вот чем оборачивается приём на практике
Нежные и воздушные овсяные блины для ЗОЖ: рецепт, который изменит ваши завтраки навсегда
Живой символ исчезновения: сайгак стоит на грани, где миф встречается с реальностью
Китайская глубинка: семья из Шибин бросает вызов современности и выбирает автономию
Кошка мурлыкает не для вас: раскрыт эгоистичный секрет самого ласкового звука
Авто, которые умирают молодыми: почему даже новые машины не выдерживают российских дорог
Ядовитый полумесяц вторгся в воды Японии: что стоит за этим климатическим кошмаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.