Кажется, всё просто — но именно здесь 70% спортсменов получают проблемы с суставами

Жим лёжа — классика, без которой не обходится ни один тренировочный день. Это упражнение не просто качает грудные мышцы, оно развивает силу, стабильность и уверенность в собственных возможностях. Но как и в любой классике, всё решает техника. Даже самые сильные руки не спасут, если движение выполняется неправильно. Разберёмся по шагам, как сделать жим лёжа эффективным и безопасным.

Жим лёжа с тренером
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим лёжа с тренером

Почему жим лёжа — упражнение №1

Жим штанги от груди считается основой любого силового тренинга. Он одновременно включает в работу грудные мышцы, трицепсы, передние дельты и мышцы стабилизаторы корпуса. При правильной технике работает всё тело, а не только верхняя часть.

Неудивительно, что у штанги всегда очередь — от новичков до опытных атлетов. Ведь вопрос "Сколько жмёшь?" давно стал не просто спортивным, а почти социальным.

Но именно здесь чаще всего случаются ошибки, которые приводят к травмам. Около 70% проблем с плечевыми суставами (по наблюдениям тренеров) связаны не с махами гантелей, а именно с неправильным жимом лёжа.

Основные ошибки и правильная техника

Положение под грифом

Правильная стартовая позиция — половина успеха. Когда ложитесь на скамью, убедитесь, что гриф находится прямо над линией глаз. Это позволит удобно снять штангу и избежать удара о стойки при жиме.

Если гриф чуть ближе к носу — не страшно, но он точно не должен быть за головой или у груди. Такая ошибка сразу приведёт к неправильной траектории и перераспределению нагрузки.

Прогиб в пояснице

Сильный прогиб, как в пауэрлифтинге, в бодибилдинге не нужен. Но естественный изгиб поясницы обязателен. Он помогает создать стабильную позицию и включить грудь в работу.

Старайтесь не прижимать поясницу полностью к скамье. Если ставите ноги на лавочку, прогиб всё равно должен сохраняться. Представьте, что вы не "моститесь", а немного подаёте грудь вперёд.

Хват и положение рук

Хват определяет, какие мышцы будут работать активнее:

  • широкий — акцент на грудные мышцы;
  • узкий — включается трицепс;
  • средний — золотая середина для базового жима.

Но самая частая ошибка — завал запястий назад. Так нагрузка уходит в сустав, а не в мышцы. Руки должны быть строго вертикальны.

Совет: попробуйте кистевые бинты — они фиксируют запястья, повышают стабильность и дают ощущение уверенности в движении.

Опускание плеч

Часто можно увидеть, как спортсмен поднимает плечи вверх, будто "сжимается". Это неправильно. Плечи должны быть опущены, а грудь выдвинута вперёд. Тогда движение становится анатомически естественным, и риск травм сводится к минимуму.

Локти держите ближе к телу — примерно под углом 30-35 градусов. При широком разведении нагрузка на плечевой сустав возрастает в разы.

Траектория движения

Жим лёжа — это не строго вертикальное движение. Штанга должна двигаться по лёгкой дуге.

  • В нижней точке она касается середины груди.
  • В верхней — возвращается к линии глаз.

Так траектория становится естественной для ваших суставов и сохраняется равномерное распределение нагрузки.

Советы шаг за шагом

  • Настройте стойки так, чтобы вам было удобно снимать штангу без усилий.

  • Плотно прижмите лопатки к скамье, создайте стабильную опору.

  • Возьмитесь за гриф так, чтобы руки были чуть шире плеч.

  • Сделайте глубокий вдох, снимите штангу и зафиксируйте её над грудью.

  • Медленно опустите гриф до середины груди, не разводя локти.

  • На выдохе плавно выжмите штангу вверх.

  • Контролируйте движение до конца, не бросайте вес.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: широкие локти и поднятые плечи.
Последствие: травма плечевого сустава.
Альтернатива: локти ближе к корпусу, плечи вниз.

Ошибка: штанга уходит за голову.
Последствие: потеря равновесия, риск падения веса.
Альтернатива: держите гриф над грудью, а не над лицом.

Ошибка: резкий отрыв спины от скамьи.
Последствие: смещение центра тяжести, риск растяжения.
Альтернатива: сохраняйте естественный прогиб, не отрывая таз.

Плюсы и минусы жима лёжа

Плюсы Минусы
Развивает силу и массу Высокий риск травм при ошибках
Простое и универсальное упражнение Требует контроля техники
Работает сразу несколько групп мышц Тяжело выполнять без страховки
Подходит для мужчин и женщин Нагрузка на суставы при больших весах

А что если болит плечо?

Если после жима чувствуете боль, не игнорируйте сигнал. Причины могут быть разные — от воспаления сухожилий до защемления нерва. Первое, что нужно сделать:

  • снизить рабочий вес;

  • исключить жим лёжа на время;

  • использовать альтернативы — жим гантелей, жим в тренажёре Смита, отжимания на брусьях;

  • сделать лёгкую растяжку и проконсультироваться с врачом или тренером.

Часто задаваемые вопросы

Как часто делать жим лёжа?
Оптимально — 1-2 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Какой хват выбрать новичку?
Средний, немного шире плеч. Он равномерно распределяет нагрузку между грудью и трицепсами.

Можно ли жать без напарника?
Да, но только с ограничителем или в тренажёре Смита. Без страховки — опасно.

Мифы и правда о жиме лёжа

Миф: чем шире хват, тем больше грудь растёт.
Правда: при слишком широком хвате нагрузка уходит в суставы, а не в мышцы.

Миф: ноги на лавочке — это безопаснее.
Правда: так вы теряете устойчивость и не можете создать правильный прогиб.

Миф: жим лёжа заменяет все упражнения на грудь.
Правда: это базовое движение, но для гармонии нужны разводки, отжимания и работа с гантелями.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
