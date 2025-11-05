Программа морпеха: как увеличить количество подтягиваний вдвое за 6 недель

Программа Льюиса Армстронга считается одной из самых эффективных систем для тех, кто хочет развить силу спины и рук, улучшить технику и увеличить количество подтягиваний. Этот подход подходит как спортсменам среднего уровня, так и продвинутым, которые уже могут подтянуться 12-15 раз и стремятся достичь 20-25 повторений за один подход.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Подтягивания

В чём суть программы Льюиса Армстронга

Методику разработал морской пехотинец США Льюис Армстронг. Цель программы — повысить силовую выносливость за счёт чередования разных типов тренировочных нагрузок. В отличие от монотонных схем, здесь каждый день имеет свой формат, что снижает риск переутомления и делает занятия более эффективными.

"Программа рассчитана на пять тренировочных дней и два дня отдыха. Она сочетает работу на максимум, пирамидальные подходы и вариации хватов — всё для равномерной нагрузки на мышцы спины и плеч", — отмечают тренеры по функциональному тренингу.

Структура программы

День 1 — максимум.

Выполняется пять подходов на максимум возможных повторений. Отдых между подходами — 90 секунд. День 2 — "пирамида".

Один подтяг — 10 секунд отдыха, два — 20 секунд, три — 30 и так далее до отказа. День 3 — разные хваты.

По три подхода с прямым, обратным и широким хватом. Отдых — 60 секунд. День 4 — объёмная тренировка.

Не менее девяти подходов с фиксированным числом повторений. День 5 — свободный день.

Повторение самого сложного дня недели или работа с дополнительным весом.

Как проходит прогресс по программе

Первый этап

На начальном этапе большинство спортсменов выполняют в первом подходе 12-14 подтягиваний, а суммарное количество за пять подходов составляет около 40. "Пирамида" обычно заканчивается на 8 повторениях, и это считается хорошим стартом.

Второй этап

Через 2-3 недели результаты заметно растут: количество подтягиваний увеличивается до 15-16 в первом подходе и до 43-45 в сумме. Участники отмечают, что на этом этапе важно контролировать восстановление — при переутомлении возможен застой.

Третий этап

На третьем круге выполнения программы спортсмены часто достигают 18 подтягиваний в первом подходе и стабильно держат объём в 48-50 повторений за тренировку. Растёт выносливость и сила хвата, что особенно важно для работы без отказа.

Четвёртый этап

На финальной стадии некоторые участники достигают 19-20 подтягиваний в одном подходе. Даже если рекорд не преодолён, общая силовая база значительно укрепляется: повышается стабильность корпуса, улучшается техника и скорость восстановления.

Почему программа работает

Секрет эффективности — в сочетании трёх факторов:

разнообразие нагрузок (разные хваты, объёмы, отдых);

регулярность (пять тренировок в неделю при умеренной интенсивности);

чередование пиков и восстановления, что предотвращает перетренированность.

Плюсы и минусы программы

Преимущества Недостатки Проверенная методика, дающая стабильный прогресс Требует пяти тренировочных дней в неделю Разнообразие форматов, отсутствие скуки Необходим турник и правильная техника Подходит мужчинам и женщинам Возможен застой при недостатке отдыха Улучшает силу хвата и координацию Требуется высокий уровень самодисциплины

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тренировки без перерывов.

Последствие: снижение силовых показателей.

Альтернатива: оставлять минимум два дня отдыха в неделю.

Ошибка: подходы до полного отказа ежедневно.

Последствие: перетренированность.

Альтернатива: выполнять часть подходов с запасом 1-2 повторения.

Ошибка: неправильное распределение нагрузки.

Последствие: травмы плеч и кистей.

Альтернатива: менять хваты и следить за техникой.

Советы для тех, кто хочет увеличить количество подтягиваний

Ведите дневник тренировок, чтобы отслеживать динамику.

Делайте лёгкую разминку перед каждым занятием и растяжку после.

Добавляйте упражнения на спину и корпус для баланса.

Используйте перерывы 60-90 секунд — не больше и не меньше.

Соблюдайте питание и сон — восстановление играет ключевую роль.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли выполнять программу дома?

Да, если есть турник. Главное — соблюдать технику и системность.

Сколько длится курс?

В среднем от 4 до 8 недель в зависимости от физической формы.

Как понять, что можно переходить на усложнённый вариант?

Если в первом подходе стабильно выполняется 18-20 подтягиваний без потери формы.

Нужны ли дополнительные упражнения?

Нет, программа уже включает разнообразные нагрузки.

Мифы и правда

Миф: подтягивания дают результат только при ежедневных тренировках.

Правда: регулярность важнее частоты, а восстановление необходимо для роста.

Миф: женщинам тяжело выполнять такие программы.

Правда: при адаптации нагрузки программа подходит всем уровням подготовки.

Миф: без отягощений прогресса не будет.

Правда: собственный вес — достаточная нагрузка при правильной технике.

Три интересных факта

Система названа в честь морского пехотинца Льюиса Армстронга, легенды американского корпуса морской пехоты.

Средний рост показателей при выполнении программы — на 30-50% за шесть недель.

Методика используется в подготовке военных и спортсменов, работающих на силу и выносливость.

Программа Льюиса Армстронга — эффективная и проверенная система для развития силы и выносливости. За 4-8 недель можно увеличить количество подтягиваний почти вдвое, укрепить спину и руки, улучшить технику и уверенность в движении. Главное — регулярность, правильная техника и грамотное восстановление.